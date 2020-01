ZTE e MTN lançam primeira rede 5G SA na África Oriental

SHENZHEN, China, 21 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), importante provedora internacional de soluções de telecomunicações tecnologia empresarial e ao consumidor para a Internet móvel, anunciou hoje que a ZTE e a MTN Uganda lançaram conjuntamente a primeira rede 5G SA na África Oriental, demonstrando casos de uso de 5G em um evento com o tema "Experimente o Futuro Juntos" ["Experience the Future Together"], que aconteceu em Nyonyi Garden, Kampala, Uganda.

A ZTE e a MTN Uganda apresentaram uma rede 5G SA de alta velocidade na largura de banda de espectro de 60 MHz com uma taxa real de mais de 1,494 Gbps, que pode sustentar diversas aplicações, como Gigabit sem Conectividade de Fibra, Cloud XR, transmissão ao vivo em ultra-HD, direção automática e cirurgia remota.

Trata-se da primeira rede 5G SA na África Oriental. Sua implementação e operação adotam equipamentos 5G de ponta a ponta da ZTE, incluindo Common Core, a fim de atingir a separação completa do plano de sinalização e do plano de dados sem confiar no EPC da rede central LTE existente. Além disso, a rede ainda é compatível com aplicações típicas do 5G, incluindo uRLLC e mMTC, por meio de uma atualização suave.

Servindo de apoio à rede 5G SA, a demonstração também apresentou a comunicação em tempo real de uma rede de acesso sem fio fixa no local, robô biônico, RV em Nuvem e outros setores verticais, apresentando amplamente a capacidade da rede 5G como a base de uma sociedade inteligente, bem como o comprometimento da ZTE e MTN com a exploração do desenvolvimento 5G na África.

Além disso, a ZTE também apresentou suas soluções 5G comercializadas de ponta a ponta, incluindo o 5G Common Core, Beyond 100G Transmission, 5G Flexhaul, 5G New Radio e Big Video, bem como seus dispositivos terminais 5G, como os smartphones Axon 10 Pro 5G, roteadores internos e externos 5G.

"A ZTE está muito interessada em partilhar novas tecnologias com a MTN", declarou Bill Yi, vice-presidente na ZTE. "Temos aprimorado constantemente nossas capacidades 5G e nos tornamos um fornecedor essencial de soluções de ponta a ponta no setor de TIC global."

Como maior operadora de telecomunicações da África do Sul e a maior empresa de telecomunicações multinacional da África, o MTN Group opera atualmente em 21 países na África e no Oriente Médio. Até o momento, o número de usuários de MTN excedeu 230 milhões. A ZTE tem sido uma parceira de MTN desde 2009, envolvendo os ramos de serviços sem fio, rede central, transmissão, infraestrutura de energia, terminais e O&M. A ZTE tem colaborado com os 11 ramos da MTN em diferentes projetos.

A ZTE é uma provedora de sistemas de telecomunicações avançados, dispositivos móveis e de soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Como parte da estratégia da ZTE, a empresa está empenhada em oferecer inovações ponto a ponto integradas para proporcionar excelência e valor, à medida que os setores das telecomunicações e informação convergem. Listada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de ação H na bolsa: 0763.HK / código de ação A na bolsa: 000063.SZ), os produtos e serviços da ZTE são vendidos em mais de 160 países.

Até o momento, a ZTE obteve 25 contratos comerciais de 5G em mercados importantes como Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África (MEA, na sigla em inglês). A ZTE compromete 10 por cento de sua receita anual com pesquisa e desenvolvimento, e possui papéis de liderança em organizações internacionais que estabelecem padrões.

