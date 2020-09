ZTE e Omdia pubblicano libro bianco sulla trasparenza e la garanzia della sicurezza nel mondo 5G

SHENZHEN, Cina, 15 settembre, 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), importante fornitore internazionale di telecomunicazioni, soluzioni di tecnologia al consumo e per imprese per l'Internet mobile, ha pubblicato da poco, congiuntamente a Omdia, affermata azienda leader nella ricerca tecnologica, un libro bianco intitolato Trasparenza e garanzia della sicurezza nel mondo 5G ("Security Transparence and Assurance in a 5G World").

Secondo il libro bianco, una garanzia globale della sicurezza è essenziale per l'intero ecosistema nell'era del 5G, dai dispositivi IoT alle reti 5G, dalle normative alle attività operative. Una garanzia della sicurezza veramente efficace necessita della collaborazione e del coordinamento di tutte le parti coinvolte, nonché di valutazioni regolari per affrontare le nuove sfide che emergono con l'implementazione a livello mondiale della tecnologia 5G.

Da anni ormai ZTE si dedica alla ricerca proattiva di soluzioni di sicurezza cibernetica. Il libro bianco evidenzia come le capacità attuali in termini di sicurezza, l'esperienza e la roadmap di ZTE, si siano dimostrate un meccanismo utile per la collaborazione, la trasparenza e l'apertura, nel tentativo di far fronte alle sfide e ai rischi futuri per la sicurezza nel mondo 5G.

Inoltre, il libro bianco, sottolinea come la sicurezza cibernetica sia la massima priorità per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e l'erogazione dei servizi di ZTE. L'azienda ha messo in atto un meccanismo di garanzia della sicurezza cibernetica globale, in conformità alle leggi e norme applicabili. Nel frattempo, ZTE ha adottato una serie di misure di sicurezza cibernetica, tra cui il modello con triplice linea di difesa, il team di risposta agli eventi riguardanti la sicurezza dei prodotti (Product Security Incident Response Team - PSIRT), laboratori di sicurezza cibernetica e valutazioni della sicurezza.

Nell'agosto 2020, ZTE ha superato la revisione NESAS del GSMA, dimostrando la sicurezza dei propri processi del ciclo di vita e di sviluppo 5G.

"Il passaggio al digitale è in corso ormai da anni ed è necessario un controllo della sicurezza globale, consono alla propensione del rischio. Considerare il rischio digitale in termini di persone, processi e tecnologia per tutelare la riservatezza, integrità e disponibilità (confidentiality, integrity, and availability CIA) delle informazioni, questo è l'approccio che molte aziende riterranno essenziale", - ha commentato Maxine Holt, Direttore senior della ricerca sulla sicurezza cibernetica Omdia - . "La sicurezza cibernetica è una sfida mondiale, che richiede il contributo di tutti per ottenere e mantenere una rete 5G sicura, affidabile e con prestazioni elevate".

"ZTE è prontissima e spera di collaborare con clienti e stakeholder del settore per affrontare le sfide future in termini di sicurezza", - ha dichiarato Zhong Hong, Vicepresidente e Direttore della sicurezza presso ZTE - . "Prevediamo di costruire una rete 5G sicura e affidabile per offrire a tutti una vita digitale migliore".

In futuro ZTE continuerà a mantenere trasparenza e apertura, adottando un approccio basato sul rischio per la gestione della sicurezza durante l'intero ciclo di vita del prodotto. L'azienda ottempererà inoltre alle normative applicabili e agli standard tecnici, effettuando valutazioni e ottenendo le certificazioni imposte da autorità e clienti. Si riporta di seguito il link per consultare il libro bianco "Security Transparence and Assurance in a 5G World": https://www.omdia.com/resources/product-content/2020/09/01/14/22/security-transparence-and-assurance-in-a-5g-world

ZTE e Omdia terranno congiuntamente un webinar online, intitolato "Comprehensive Security Assurance Is Essential in the 5G Era" (una garanzia della sicurezza globale è essenziale nell'era 5G) il 16 settembre dalle 17:00 alle 18:00 (GMT+8). Per iscriversi al webinar visitare:

https://www.lightreading.com/webinar.asp?webinar_id=1691&webinar_promo=5621

Informazioni su ZTE:

ZTE è un fornitore di sistemi di telecomunicazione avanzati, dispositivi mobili e soluzioni tecnologiche aziendali per consumatori, operatori, aziende e clienti del settore pubblico. L'azienda si è impegnata a fornire ai clienti innovazioni integrate end-to-end per fornire eccellenza e valore, man mano che i settori delle telecomunicazioni e della tecnologia dell'informazione convergono. Quotata nelle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azione H: 0763.HK / codice azione A: 000063.SZ), ZTE vende i suoi prodotti e servizi in più di 160 paesi.

Contatto per i media:

Alessio De Sio

ZTE Italia

Tel: +39 366 682 4010

Email: [email protected]

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation