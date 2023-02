ZTE e seus parceiros ganham o prêmio "5G Energy Challenge Award" da GSMA

Confirmando que o "5G+Smart Mine" desenvolvido em conjunto pelas minas de carvão e pela TIC foi reconhecido pelo setor

Marcando a prática de sucesso da primeira banda 5G de 700 MHz e tecnologia de fusão de2,6 GHz no setor de carvão na China

BARCELONA, Espanha, 27 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), fornecedora líder global de soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC), anunciou hoje que a empresa, juntamente com seus parceiros, especificamente, a Dahaize Col of China da Coal Group Shaanxi Company, China Coal Technology&Engineering Group, China Coal Information Technology (Pequim), China Mobile e China Broadnet, receberam o prêmio "5G Energy Challenge Award" 2023 da GSMA por seus esforços conjuntos no projeto "Dual-frequency 5G Networks for Smarter Coal Minining (Redes 5G de dupla frequência para mineração mais inteligente de carvão).

Este prêmio demonstra bem que o " 5G+Smart Mine" desenvolvido em conjunto pelas minas de carvão e pela TIC foi reconhecido pelo setor.

Atualmente, embora a transformação inteligente das minas de carvão tenha se tornado um consenso no setor, fatores negativos, como o alto risco para os trabalhadores de minas subterrâneas, capacidade insuficiente de transmissão de dados na produção, sistemas complexos de produção e gerenciamento, além da dificuldade de integração da empresa ainda representam uma grande ameaça para o setor, o que dificulta a promoção do atual modo de construção de "rede privada 5G 1.0".

Como um dos primeiros lotes de minas de demonstração inteligentes na China, a Dahaize Coal Mine, reforçada com rede integrada 5G de 700 MHz e 2,6 GHz, estações base originais intrinsecamente seguras e nova arquitetura de rede na nuvem, melhorou muito a cobertura de estações base, ao mesmo tempo em que garante grande largura de banda. A rede resolve o problema de coleta de dados de equipamentos subterrâneos nas minas de carvão, não envolve cabos ópticos na superfície de trabalho, reduz efetivamente o custo de construção da rede e promove o desenvolvimento inteligente da Dahaize Coal Mine, desconstruindo assim a imagem de "triste, sujo e cansado" do setor de carvão.

O sucesso do projeto "Dual-frequency 5G Networks for Smarter Coal Mining" marca a prática bem-sucedida da primeira banda 5G de700 MHz e tecnologia de fusão de 2,6 GHz no setor de carvão na China, e também estabelece as bases para o desenvolvimento aprofundado de aplicações interativas virtuais "5G+", grupos de robôs, direção autônoma, equipamentos vestíveis inteligentes, inspeção por patrulha inteligente, mineração abrangente inteligente, túneis inteligentes e outras aplicações em minas de carvão.

No futuro, a ZTE, em parceria com parceiros do setor, continuará comprometida em promover a integração da nova infraestrutura da 5G e a quarta revolução industrial, esperando oferecer suporte à transformação e ao desenvolvimento digital.

Sobre a ZTE:

A ZTE ajuda a conectar o mundo com inovação contínua para um futuro melhor. A empresa fornece tecnologias inovadoras e soluções integradas. Seu portfólio abrange todas as séries de serviços sem fio, com fio, dispositivos e serviços profissionais de telecomunicações Atendendo a mais de um quarto da população global, a ZTE se dedica a criar um ecossistema digital e inteligente e possibilitar a conectividade e confiança em todos os lugares.

