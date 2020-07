ZTE en Omdia organiseren samen een internationale 5G SA-webinar

SHENZHEN, China, 17 juli 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een grote, internationale provider van telecommunicatie en oplossingen voor consumententechnologie voor mobiel internet, heeft vandaag bekendgemaakt dat het in samenwerking met Omdia, een internationale, toonaangevende provider van technologisch onderzoek, een internationale 5G SA-webinar via livestream heeft georganiseerd.

Tijdens deze webinar konden experts van Omdia en ZTE hun inzichten delen over de internationale 5G SA-trends in de sector. Er werd gekeken naar de verschillende 5G SA-implementaties in China.

"56% van de telecomproviders bereidt zich voor op de implementatie van 5G-corenetwerken en 5G SA-netwerken in de komende 24 maanden", aldus Dario Talmesio, Research Director of Service Providers Strategy bij Omdia. "Hiervoor deelt China belangrijke leermomenten uit reeds gerealiseerde implementaties. Chinese telecombedrijven pionieren nu in 5G SA."

Jason Tu, hoofdwetenschapper van NFV/SDN-producten bij ZTE, heeft ook meer verteld over de voordelen van implementatie van 5G SA-netwerken. "NSA/SA dual-mode terminals zijn nu erg populair op de markt. De grootschalige implementaties van 5G SA-netwerken op de Chinese markt hebben met succes de 5G SA end-to-end-oplossingen kunnen verifiëren", zegt Jason.

"Als doelarchitectuur van 5G-netwerken kunnen 5G SA-netwerken operators helpen een nieuwe 2B-markt te openen. Door andere SLA-gegarandeerde netwerkslicing te verkopen aan verticale sectoren, krijgen operators een nieuwe inkomstenbron", voegt Jason toe. Hij is van mening dat versnelling van de evolutie naar SA-netwerken en zelfs direct hierop overgaan, nu een redelijke optie is.

"Met uitvoerige ervaring in de inzet van 5G SA-oplossingen in China, Azië en Europa is ZTE goede gepositioneerd om samen te werken met operators over de hele wereld. ZTE kan ze voorzien van 5G Common Core, SA-radionetwerken of hybride SA/NSA-radionetwerken", stelt Alex Wang, Managing Director van 5G RAN-oplossingen bij ZTE.

ZTE heeft de dekking en capaciteit van 5G SA-netwerken vergroot via FAST (FDD Assisted Super TDD) en de capaciteit nog verder verbeterd dankzij lage latentie, mobile edge computing, netwerkslicing en gedeelde netwerken, volgens Alex Wang.

