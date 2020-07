ZTE en True Corporation kondigen samenwerking aan voor bouw van commercieel 5G-netwerk in Thailand

SHENZHEN, China, 29 juli 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een grote, internationale provider van telecommunicatie en oplossingen voor consumententechnologie voor mobiel internet, heeft onlangs de samenwerking met True Corporation Public Company Limited (True) aangekondigd voor de bouw van een commercieel 5G-netwerk in Thailand. True, een volledig gelicentieerde operator in Thailand, met een marktaandeel van 30% van de mobiele markt van het land, zal ZTE 5G RAN-producten en -services gebruiken voor de bouw van een commercieel 5G-netwerk in Thailand.

ZTE gaat True een reeks producten leveren, waaronder 5G 64TR/32TR/8TR/4TR-macrostations en single-band/multi-band Qcell voor binnen om een hoogwaardig tri-band 5G-netwerk voor alle scenario's op te bouwen op 700MHz, 2.6GHz en 26GHz.

Met ultralage latentie, ultra-multikanalen en ultrahoge bandbreedte kunnen de 5G-product en -technologieën van ZTE True de mogelijkheid bieden de draadloze-netwerkcapaciteit en gebruikerservaring te verbeteren. Zo ondersteunt ZTE True bij de bouw van een toonaangevend 5G-netwerk Zuidoost-Azië in 2020.

ZTE werkt sinds 2019 samen met True aan diverse technische tests om samen verschillende 5G-producten te verifiëren waaronder 3.5GHz 64-kanaals Massive MIMO, 2.6GHz 64-kanaals Massive MIMO en 2.6GHz QCell. Daarnaast hebben ZTE en True de toonaangevende 5G-technologieën geverifieerd zoals downlink 16-stream MU-MIMO en dynamisch delen voor 4/5G-providers.

ZTE is een provider van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische oplossingen voor consumenten, telefonieproviders, bedrijven en klanten in het publieke domein. Het bedrijf streeft ernaar klanten te voorzien van geïntegreerde end-to-end innovaties die uitmuntend functioneren alsook waarde bieden nu de telecommunicatie en IT-sectoren bijeenkomen. ZTE is beursgenoteerd in Hongkong en Shenzhen (H-aandeelstockcode: 0763.HK/A-aandeelstockcode: 000063.SZ), ZTE verkoopt zijn producten en services in meer dan 160 landen.

