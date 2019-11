ZTE ganha Prêmio de Melhor Aplicativo Inovador do Setor na PT Expo China 2019 por seu módulo 5G ZM9000 ZTE

SHENZHEN, China, 1 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma importante fornecedora internacional de soluções para telecomunicações, empresas e tecnologias de consumo para a internet móvel, anunciou hoje que ganhou o Prêmio de Melhor Aplicativo Inovador do Setor por seu módulo 5G ZM9000 ZTE na PT Expo China 2019. O módulo 5G ZM9000 ZTE promoverá a transformação de toda a indústria de UHD 4K para 5G, fornecendo transmissão de vídeo ao vivo com um novo método 5G+4K.

Capacitado pela segunda geração do sistema Snapdragon X55 5G Modem-RF, o módulo 5G ZM9000 ZTE aceita redes NSA e SA e cobre as bandas de frequência 4G/5G das três principais operadoras chineses. Este dispositivo adota a tecnologia de encapsulamento M.2 e apresenta a função plug-and-play no tamanho padrão de 30x52x3,6 mm. Este produto pode ser rapidamente adaptado a uma variedade de produtos industriais, incluindo câmeras de segurança para proteção, TVs 5G 8K, e terminais de conferência HD.

Além disso, o módulo 5G ZM9000 ZTE possui modo de espera de consumo de energia extremamente baixo e diversas interfaces. A ZTE planeja colocar o módulo 5G ZM9000 em uso comercial em dezembro de 2019. Ele será amplamente usado nas áreas de fabricação inteligente, incluindo direção autônoma, controle remoto, manutenção preventiva de robôs, câmeras HD, gateways industriais e exploração de petróleo.

A ZTE é pioneira na atualização de aplicativos 5G de transmissão HD ao vivo individual e familiar para mais cenários, por meio da introdução e uso comercial de diversos dispositivos com terminais 5G, como: Axon 10 Pro 5G ZTG, roteador de interior MC801 5G ZTE e módulo 5G ZM9000 5G ZTE.

A ZTE criou mais de 30 soluções 5G serializadas e implementou mais de 50 projetos de demonstração em quase 20 áreas, incluindo internet industrial, vídeos grandes, internet para veículos, mídia, energia, segurança pública, saúde, educação, proteção ambiental e transporte. Em cooperação estratégica com mais de 300 clientes do setor, a ZTE implantou aplicativos de serviço junto com eles e colaborou com mais de 200 fornecedores de produtos líderes da indústria a fim de lançar soluções 5G para diferentes indústrias.

A ZTE é fornecedora de sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Como parte da estratégia da ZTE, a empresa está empenhada em fornecer aos seus clientes inovações integradas de ponta a ponta para oferecer excelência e valor à medida que os setores de telecomunicações e tecnologia da informação convergem. Negociada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de ações H: 0763.HK / código de ações A: 000063.SZ), a ZTE vende seus produtos e serviços em mais de 160 países.

Até o momento, a ZTE obteve 35 contratos comerciais de 5G em grandes mercados como Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África (MEA). A ZTE dedica 10% de sua receita anual para pesquisa e desenvolvimento e ocupa cargos de liderança em organizações internacionais de definição de padrões.

Contato de mídia:

Margrete Ma

ZTE Corporation

Telefone: +86 755 26775207

E-mail: ma.gaili@zte.com.cn

FONTE ZTE Corporation

SOURCE ZTE Corporation