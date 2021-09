ZTE haalt bij biedingssectie 4 van China Mobile's centrale inkoop van high-end routers het grootste aandeel binnen

SHENZHEN, China, 20 september 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763. HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van telecommunicatie-, bedrijfs- en consumententechnologie-oplossingen voor mobiel internet, heeft vandaag aangekondigd dat het een 50% aandeel in sectie 4 van China Mobile's gecentraliseerde inkoop van high-end routers/switches voor 2021-2022 heeft binnengehaald en als eerste uit de bus kwam, vooral dankzij zijn high-end routers ZXR10 M6000-18 S en ZXR10 M6000-8S Plus. Deze sectie vormt de omvangrijkste gecentraliseerde high-end routerinkoop door China Mobile, met het grootste aantal apparaten.

ZTE zal de routers leveren om de functie van SR (Service Router) en PE (Provider Edge) op zich te nemen bij particuliere cloud-netwerken, netwerk-cloud, 5G UPF (User Plane Function), IP-privénetwerk en MAN (Metropolitan Area Network). Bovendien zal ZTE de noodzakelijke apparatuur leveren voor het toekomstige IP-netwerk van China Mobile en dan met name particuliere cloud-netwerken en 5G-transportnetwerken.

Gebaseerd op ROSng, het routerbesturingssysteem met zijn onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten, ondersteunt het ZTE's high-end router de ZXR10 M6000-S SR/EVPN/SRv6/BIER en bevordert verder de ontwikkeling van IP-netwerken in de richting van meer eenvoud en intelligentie. De router maakt gebruik van de interne NP (Network Processor) om de single-slot 1T-prestaties mogelijk te maken en voldoet aan de heersende normen op het gebied van doorvoerprestaties, energiebesparing en SDN (Software Defined Network).

In juni 2021 behaalden ZTE's high-end routers ZXR10 T8000 en ZXR10 M6000-3S een 2e plaats in de uitgebreide beoordeling en werden ze respectievelijk geselecteerd voor de biedingssectie 3 en 5 van deze aanbesteding. Daarnaast kwam ZTE's ZXR10 M6000-S in China Mobile's gecentraliseerde high-end routerinkoop in 2019-2020 op nummer 1 in sectie 2 (voor 2T high-end routers) en op nummer 2 in sectie 3 (voor 400G high-end routers). Tot dusverre staat de ZXR10 M6000-S op plaats 2 als het gaat om het landelijke marktaandeel.

Als aanjager van de digitale economie heeft ZTE ingezet op het leveren van toonaangevende digitale infrastructuuroplossingen. Met zijn voortdurende innovatie heeft het bedrijf een goede concurrentiepositie opgebouwd m.b.t. standaard octrooien, sleuteltechnologieën en productoplossingen, om de bouw van 5G-netwerken te versnellen.

In de toekomst zal ZTE, samen met China Mobile, zijn netwerktechnologieën verder vernieuwen en de commerciële implementatie van 5G-netwerken versnellen, om klaar te zijn voor een digitale toekomst.

Mediacontacten:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

Email: [email protected]

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation