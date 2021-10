ZTE krijgt het ISO/IEC 27701 internationale normeringscertificaat voor zijn eindapparatuur

Gericht op volledige bescherming van de privacy van gebruikers

SHENZHEN, China, 28 oktober 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763. HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale aanbieder van telecommunicatie en technologieoplossingen voor bedrijven en consumenten voor mobiel internet, heeft naar het oordeel van de British Standards Institution (BSI) voldaan aan de eisen van ISO/IEC 27701:2019 en het PIMS (Privacy Information Management System)-certificaat ontvangen.

Dit certificaat toont de erkenning door de internationale autoriteiten van de eindapparatuur van ZTE op het gebied van de bescherming van de privacy van gebruikers, en zal de innovatieve ontwikkeling van de eindproducten van ZTE op het gebied van de beveiliging van gebruikersgegevens en de bescherming van de privacy verder bevorderen.

Tot nog toe richt ZTE zich op kernscenario's, het bouwen van een end-to-end, gesloten loop en een op processen gebaseerd systeem voor de naleving van privacybescherming, en heeft het bedrijf het concept van de privacybescherming geïntegreerd in productonderzoek en ontwikkelingsprocessen.

Het toepassingsgebied van deze privacybeschermingscertificering omvat R&D, onderhoud en operationele diensten van de APPs op basis van het MyOS-besturingssysteem van ZTE (Message Service, Z-Voice, ZTE Cares, ZTE Market, ZTE Mall en Z-Board), evenals de functies op basis van het MyOS-besturingssysteem (systeem-update, gezichtsherkenning en ZTE-account). ZTE heeft een volledig dekkend systeem voor gegevensbeveiliging voor gebruikers gebouwd, dat gebruik maakt van het gezicht en de stem van de consument, consumeren en winkelen, interactie tussen mens en computer, en andere kerngebieden, die de privacy van de gebruiker volledig kunnen beschermen.

ISO/IEC 27701:2019 is momenteel een van de meest gezaghebbende standaarden voor privacybescherming ter wereld. De norm, die in augustus 2019 door de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) en de internationale elektrotechnische Commissie (IEC) is uitgegeven, heeft tot doel organisaties te helpen de door hen verzamelde persoonsgegevens effectief te beschermen en verwerken.

Bovendien biedt de norm een goede garantie voor bedrijven om te voldoen aan de eisen van de Europese Algemene gegevensbeschermingsverordening (AVG), die door de industrie wordt beschouwd als de strengste privacybeschermingsverordening ooit. ZTE heeft deze keer de certificering gehaald, wat aangeeft dat de privacybescherming aan het internationale geavanceerde niveau voldoet.

ZTE heeft zich gericht op het opzetten van een toepasbaar, effectief en toonaangevend systeem voor gegevensbeveiliging. Vanaf 2019 gebruikt ZTE de ISO/IEC 27701: 2019 PIMS als benchmark, naast de bestaande best practices in de sector. Bovendien heeft ZTE het PIMS in de kernproductlijn geïntroduceerd en geïntegreerd, en in overeenstemming met de bestaande bedrijfsvoering voortdurend verbeterd. Van 2020 tot 2021 hebben achtereenvolgens ZTE's draadloze 5G-producten, draadloze kernnetwerkproducten en digitale technologieproducten de ISO/IEC 27701:2019-certificering behaald.

Als aanbieder van eindapparatuur in het volledige slimme ecosysteem, zal ZTE zich blijven inzetten voor het verbeteren van het privacybeschermingssysteem om een duurzame, transparante, open en geloofwaardige omgeving voor privacybescherming te creëren. In de toekomst zal het bedrijf, op basis van zijn technologische voordelen, beveiliging als een belangrijke hoeksteen gebruiken, meer 5G-eindapparatuur lanceren, consumenten diverse en handige producten en diensten bieden, en een meer verbazingwekkende en veilige digitale en intelligente levensstijl creëren.

