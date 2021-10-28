ZTE получила сертификат ISO/IEC 27701 на свои терминальные устройства

Направлено на обеспечение полной защиты конфиденциальности пользователей

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 29 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Корпорация ZTE (0763. HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, прошла аудит Британского института стандартов (BSI) и получила сертификат соответствия требованиям стандарта ISO/IEC 27701:2019 (система менеджмента персональной информации).

Данный сертификат демонстрирует признание терминальных устройств ZTE со стороны международных органов с точки зрения защиты конфиденциальности пользователей и будет способствовать инновационному развитию терминальных продуктов ZTE в области безопасности пользовательских данных и защиты конфиденциальности.

На сегодняшний день компания ZTE сосредоточила свое внимание на основных сценариях, создавая сквозную, замкнутую и технологичную систему обеспечения соответствия стандартам защиты конфиденциальности, а также интегрировала концепцию защиты конфиденциальности в процессы исследований и разработок продукции.

Данный сертификат защиты конфиденциальности охватывает научно-исследовательские, сервисные и эксплуатационные сервисы приложений на основе операционной системы ZTE (сервис сообщений, Z-Voice, ZTE Cares, ZTE Market, ZTE Mall и Z-Board), а также функции, основанные на операционной системе MyOS (обновление системы, распознавание лиц и учетная запись ZTE). Компания ZTE создала полносценарную систему защиты информации о пользователях, включающую защиту информации о лице и голосе пользователя, его покупках, взаимодействии между человеком и компьютером и другие ключевые области, которые могут обеспечивать полную защиту конфиденциальности пользователей.

В настоящее время ISO/IEC 27701:2019 является одним из самых авторитетных в мире стандартов защиты персональной информации. Целью этого стандарта, совместно опубликованного Международной организацией по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссией (МЭК) в августе 2019 года, является содействие организациям в эффективной защите и обработке собираемой персональной информации.

Кроме того, данный стандарт предоставляет компаниям надежную гарантию соответствия требованиям Европейского Общего регламента по защите данных (GDPR), признанного отраслью в качестве самого строгого в истории нормативного акта по защите конфиденциальности. На этот раз компания ZTE прошла сертификацию, отметив, что ее защита конфиденциальности достигла международного уровня передовых технологий.

Компания ZTE стремится создать применимую, эффективную и передовую систему обеспечения соответствия стандартам защиты данных. Начиная с 2019 года компания ZTE осуществляет проверку соответствия стандартам ISO/IEC 27701:2019 системы менеджмента персональной информации, а также передовым отраслевым практикам. Кроме того, компания ZTE внедрила систему менеджмента персональной информации в основную линейку продукции и непрерывно совершенствует ее в соответствии с фактическими потребностями бизнеса. В период с 2020 по 2021 год разработанная компанией ZTE продукция для беспроводных сетей 5G, продукты для беспроводных базовых сетей и цифровые технологии успешно прошли сертификацию по стандарту ISO/IEC 27701:2019.

Компания ZTE, являющаяся поставщиком терминальных устройств в полносценарной интеллектуальной экосистеме, будет непрерывно стремиться к совершенствованию системы защиты конфиденциальности для создания устойчивой, прозрачной, открытой и надежной среды защиты конфиденциальности. В перспективе компания, благодаря своим технологическим преимуществам, будет воспринимать безопасность в качестве важного краеугольного камня, выпустит больше терминальных устройств 5G, обеспечит потребителей разнообразными и удобными продуктами и услугами, а также построит более занимательный и безопасный цифровой и интеллектуальный образ жизни.

Контакты для прессы:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл.почта: [email protected]

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SOURCE ZTE Corporation