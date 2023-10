ZTE lança plataforma de O&M de rede FTTx ZENIC ONE 2.0 de ponta a ponta

CIDADE DO MÉXICO, 23 de Outubro de 2023 /PRNewswire/-- Hoje, a ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma fornecedora líder global de soluções de tecnologia da informação e comunicação, anunciou hoje o lançamento de sua mais recente plataforma de Operação e Manutenção (O&M) de rede Fiber-to-the-Anything (FTTx) de ponta a ponta, a ZENIC ONE 2.0, durante o Congresso de Usuários de Banda Larga ZTE 2023 realizado no México de 17 a 18 de Outubro. Empregando arquitetura nativa de nuvem baseada na tecnologia de Plataforma como Serviço (PaaS), a ZENIC ONE 2.0 integra funções de gerenciamento de redes domésticas, Redes de Distribuição Óptica (ODNs), Terminais de Linha Óptica (OLTs) e experiências do usuário. Ela pode realizar análises coordenadas do desempenho da rede FTTx e da qualidade do serviço de banda larga para ajudar a realizar a O&M automática e visual, e reduzir os gastos operacionais (OPEX).

Além de cumprir as funções básicas de gerenciamento de rede FTTx de Falha, Configuração, Contabilidade, Desempenho e Segurança (FCAPS), a ZENIC ONE 2.0 também proporcionou funções aprimoradas de gerenciamento de rede doméstica, com suporte ao gerenciamento de rede por operadoras, otimização de Wi-Fi e gerenciamento de rede pelos usuários. A plataforma permite que as operadoras identifiquem falhas de rede FTTx com um clique de um botão e de forma visual, aliviando-as da pressão causada pela localização de falhas segmento por segmento, melhorando a eficiência de O&M e reduzindo os OPEX.

A ZENIC ONE 2.0 pode quantificar e apresentar a qualidade de serviço dos usuários visualmente. A plataforma também pode realizar análises de big data de dados de rede e serviço para produzir insights acionáveis. Com base nos dados da Qualidade da Experiência (QoE) gerados pela ZENIC ONE 2.0, as operadoras podem encontrar usuários e serviços com baixa QoE facilmente, e, em seguida, entrar em contato com os usuários e realizar a resolução de problemas de forma proativa. Isso ajuda as operadoras a aumentar a satisfação do usuário, reduzir a taxa de rotatividade e realizar o marketing de precisão.

A rede FTTx de O&M é uma prioridade das operadoras. A ZTE está empenhada em construir uma plataforma eficiente de O&M de rede FTTx de fácil operação e manutenção que ofereça uma boa experiência para reduzir a pressão de O&M das operadoras.

