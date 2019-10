ZTE lança primeiro gateway doméstico híbrido 5G+VDSL2 do segmento

SHENZHEN, China, 15 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), importante fornecedora internacional nos ramos de telecomunicações e soluções tecnológicas de internet móvel para empresas e consumidores, lançou hoje no Broadband World Forum 2019 o H339X, primeiro gateway doméstico híbrido 5G+VDSL2 do segmento.

Compatível com diversas tecnologias de acesso, como 5G, VDSL2, PON e Ethernet WAN, o dispositivo é projetado para que as operadoras disponham de diversas soluções de evolução de banda larga e possam construir redes de altíssimo desempenho.

O gateway doméstico híbrido 5G+VDSL2 H339X permite o acesso em banda larga em vários cenários. Em áreas com infraestrutura antiga de cobre, o H339X pode superar as restrições de largura de banda do xDSL e atingir velocidades de gigabits com base em uma combinação de redes 5G e xDSL.

Em áreas onde cabos de cobre ou de fibra são inacessíveis, o H339X permite que os usuários acessem serviços de banda larga via 5G e desfrutem de uma rede superior com taxa e latência baixas.

Com invólucro padrão SFP que pode alojar um módulo GPON/XG-PON/XGS-PON, ele permite que a rede de acesso passe por um upgrade suave de DSL para PON a fim de que as operadoras façam implantações profundas de fibra. Além disso, o H339X é compatível com acesso Ethernet WAN 10GE, possibilitando uma rede doméstica no modo SFU+roteador. O H339X pode ser reutilizado em upgrades de rede para ajudar as operadoras a reduzirem o custo de dispositivos e operações.

Para o usuário, o gateway doméstico híbrido 5G+VDSL2 H339X é compatível com Wi-Fi 6 e com 4x4 11ax@2.4GHz + 4x4 11ax@5GHz MU-MIMO, proporcionando taxas físicas de até 3,6 Gbps, o que é o triplo da velocidade dos gateways residenciais AC1200. Com uma porta LAN 10GE e interface 5G de altíssima largura de banda, o H339X pode proporcionar aos usuários a melhor experiência de banda larga.

Em conformidade com a norma EasyMesh, o H339X é compatível com dispositivos de diferentes fornecedores, de modo a ajudar as operadoras a implementarem serviços de rede doméstica e construírem uma rede Wi-Fi em malha inteligente.

Em termos de design de hardware, o gateway doméstico híbrido 5G+VDSL2 H339X possui um avançado conjunto de antenas para que as bandas RF de 5G e Wi-Fi não interfiram entre si. A forma em X do H339X simboliza um futuro de infinitas possibilidades, ecoando a integração de diversas tecnologias de acesso.

A ZTE lidera o setor de CPE em virtude de sua forte capacidade de pesquisa e desenvolvimento e da ampla adoção de seus produtos em mercados globais. No primeiro trimestre de 2019, a ZTE ficou em segundo lugar em participação de mercado global entre dispositivos CPE, de acordo com um relatório de dados da empresa de pesquisa IHS Markit.

A ZTE é uma fornecedora de avançados sistemas de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções tecnológicas empresariais para consumidores, empresas de telefonia e clientes do setor privado e do setor público. Como parte da estratégia da ZTE, a empresa está empenhada em fornecer aos clientes inovações de ponta a ponta e integradas, a fim de oferecer excelência e valor no momento em que convergem os setores de tecnologia da informação e de telecomunicações. Com ações negociadas nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código H: 0763.HK; código A: 000063.SZ), a ZTE comercializa produtos e serviços em mais de 160 países.

Até o momento, a ZTE obteve 25 contratos comerciais de 5G em importantes mercados, como Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África, entre outros. A ZTE destina 10% de sua receita anual à área de pesquisa e desenvolvimento e tem cargos de liderança em organizações internacionais de normalização. A ZTE está comprometida com a responsabilidade social corporativa e é membro do Pacto Global da ONU.

