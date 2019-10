ZTE lança "White Edge Common Paper" para compartilhar suas ideias sobre MEC

SHENZHEN, China, 31 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma importante fornecedora internacional de soluções para telecomunicações, empresas e tecnologias de consumo para a Internet móvel, lançou hoje seu "Common Edge White Paper" para apresentar sua plataforma edge na nuvem totalmente convergente, Common Edge. A solução Common Edge da ZTE inclui uma plataforma de exposição de recursos MEP, um edge na nuvem leve, uma gama completa de servidores orientados a edge e aceleração edge.

A solução apresenta exposição de recursos de rede. Mais de 100 tipos de informações e recursos de rede edge, como Wireless Indoor Positioning, RNIS (Serviço de Informação de Rede de Rádio), TCPO (serviço de otimização de TCP) e VO (serviço de otimização de vídeo), estão expostos à inovação externa e aceleradora de serviços.

Orientada à conexão completa, a solução Common Edge da ZTE integra o acesso a redes sem fio e redes fixas, com suporte a vários sistemas, como 4G/5G/WiFi.

Através da integração profunda do OpenStack e Kubernetes, a solução oferece aos operadores uma visão unificada do edge na nuvem e um sistema de gerenciamento de recursos maduro que envolve computação unificada, rede unificada, armazenamento unificado e segurança unificada, melhorando assim a eficiência do gerenciamento e a utilização de recursos.

Como uma plataforma de gerenciamento de nuvem unificada MEC baseada em IA, essa solução fornece gerenciamento unificado do DC central e da nuvem edge para implementar O&M automático e não assistido da nuvem edge.

Além disso, a solução Common Edge da ZTE fornece um servidor de chassi curto E5410/E5430 (U9103) de 450 mm com 14 slots PCIe e fácil design e manutenção de fiação frontal para um DC edge com pouco espaço, atendendo aos requisitos de aceleração e expansão de hardware edge.

Neste white paper, a ZTE também fornece uma análise aprofundada dos desafios enfrentados pelo desenvolvimento do MEC, propõe sugestões sobre a construção e implantação do MEC e explora os cenários de aplicativos do MEC.

Com base em profunda pesquisa e entendimento do 5G MEC, a ZTE vem promovendo o desenvolvimento das principais tecnologias e padrões do setor, melhorando ainda mais a virtualização da plataforma edge e a exposição de recursos da rede.

A ZTE vem trabalhando em estreita colaboração com operadoras globais para implementar a verificação de soluções MEC e redes piloto. Além disso, a empresa colaborou com mais de 200 clientes do setor e mais de 100 parceiros estratégicos nas áreas de controle industrial, IoV (Internet de veículos), agricultura inteligente e assistência médica inteligente, de modo a criar um ambiente MEC em que todos saem ganhando e acelerar a transformação digital de várias indústrias.

A ZTE é fornecedora de sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Como parte da estratégia da ZTE, a empresa está empenhada em fornecer aos clientes inovações integradas ponta-a-ponta para oferecer excelência e valor à medida que os setores de telecomunicações e tecnologia da informação convergem. Negociada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de ações H: 0763.HK / código de ações A: 000063.SZ), a ZTE vende seus produtos e serviços em mais de 160 países.

Até o momento, a ZTE obteve 35 contratos comerciais de 5G em grandes mercados como Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África (MEA). A ZTE dedica 10% de sua receita anual em pesquisa e desenvolvimento e possui papéis de liderança em organizações internacionais de definição de padrões.

A seguir, está o link para acessar o Common Edge White Paper da ZTE:

https://sdnfv.zte.com.cn/en/insights/2019/10/ZTE-Common-Edge-White-Paper

FONTE ZTE Corporation

