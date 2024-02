ZTE lanceert 's werelds eerste 5G+AI brilloze 3D-tablet nubia Pad 3D II op MWC24

De nubia Pad 3D II heeft een uitgebreide upgrade gekregen op het gebied van prestaties, ervaring en ecosysteem en vormt het summum van de brilloze 3D-ervaring.

Dankzij de Neovision 3D Anytime-technologie, die realtimeconversie van 2D-inhoud naar 3D ondersteunt, kan de nubia Pad 3D II op elk moment verbluffende 3D-effecten laten zien.

BARCELONA, Spanje, 28 februari 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, heeft onlangs diverse innovatieve eindproducten getoond op MWC Barcelona 2024. Als toonaangevende ontwikkelaar van 3D-technologie lanceerde ZTE 's werelds eerste 5G+AI brilloze 3D-tablet, de nubia Pad 3D II. Dit opmerkelijke apparaat biedt consumenten een waarlijk meeslepende, brilloze 3D-ervaring. Hiermee blijft ZTE baanbrekende 3D-oplossingen bieden voor verschillende industrieën, waarbij het zich aanpast aan verschillende scenario's door middel van grensverleggende technologische vooruitgang en diepgaande integratie van 5G+AI.

Bereikbare, geüpgrade visuele 3D-ervaring

Met een verbeterde AI-processing engine, onderscheidt de tweede generatie nubia Pad 3D II zich door de volledig verbeterde 3D-weergavetechnologie, waardoor gebruikers altijd en overal kunnen genieten van een unieke 3D-ervaring zonder brillen. Uitgerust met unieke vloeibare kristallen lenzen en aangedreven door geïntegreerde beeldverwerkingsalgoritmen, creëert de nubia Pad 3D II beelden in 3D met een groter realisme en natuurlijke levendigheid. Vergeleken met de eerste generatie, heeft deze tablet een 80% toename in 3D-resolutie en een 100% boost in 3D-helderheid bereikt, met de uitgebreide optimalisatie in 3D-overspraak, 3D-kleur en 3D-energie-efficiëntie, waardoor de 3D-visuele ervaring van gebruikers wordt verbeterd.

De nubia Pad 3D II boekt ook aanzienlijke vooruitgang op het gebied van AI-algoritmen. De tablet is uitgerust met een AI eye-tracking engine die gebruik maakt van supersnelle visuele sensoren en oogdetectiealgoritmes. Hierdoor wordt de reactiesnelheid aanzienlijk verbeterd en kunnen de ogen van gebruikers nauwkeurig en in real time worden gepositioneerd, waardoor het 3D-beeld direct wordt weergegeven en een natuurlijkere en realistischere 3D-weergave-ervaring wordt verkregen. Met een ultrabrede kijkhoek van 86 graden kunnen gebruikers vanuit bijna elke richting genieten van een vlekkeloze 3D-ervaring.

Gratis conversie van 2D naar 3D is mogelijk met Neovision 3D Anytime-technologie

Een andere innovatieve doorbraak van de nubia Pad 3D II is de toepassing van Neovision 3D Anytime-technologie, die krachtige realtime conversie van 2D-content naar 3D ondersteunt en gebruikers een ongeëvenaard visueel feest biedt op basis van geavanceerde AI deep learning-algoritmes met neurale netwerken. Met een simpele klik kunnen verschillende vormen van 2D-inhoud, waaronder afbeeldingen, games, video's of streamingmedia, direct worden omgezet in 3D-beelden zonder brillen, waardoor de tablet verbluffende 3D-effecten krijgt.

De nubia Pad 3D II is geschikt voor alle scenario's en zorgt voor perfecte 3D-beelden voor zowel liggende als staande weergave, zodat gebruikers worden ondergedompeld in een eindeloos digitaal 3D-universum en in de oneindige charme van 3D-entertainment. Deze innovatieve technologie verbreedt niet alleen het aanbod van beschikbare 3D-content, maar zorgt er ook voor dat elke gebruiker eenvoudig kan genieten van een gepersonaliseerde visuele 3D-ervaring.

Verbeterde 3D-inhoud die de ervaring met meerdere schermen en volledige scenario's verrijkt

Naast de uitzonderlijke schermprestaties van de nubia Pad 3D II valt ook de uitgebreide ondersteuning voor 3D-inhoud en -creatie op. Vergeleken met de vorige generatie heeft de nubia Pad 3D II het biomimetische dubbele-camerasysteem van het menselijke oog geüpgraded naar het "Super Biomimetic Eye", waarmee een nieuwe generatie AI-engine wordt geïntroduceerd. Deze innovatieve technologie vergroot de schaal van 3D-opnames, wat resulteert in een 2,5 keer groter optimaal 3D-opnamebereik. Of het nu gaat om het maken van foto's, video's of promotiemateriaal in 3D, de nubia Pad 3D II biedt gebruikers een bredere creatieve ruimte, zodat ze eenvoudig 3D-inhoud van hoge kwaliteit kunnen produceren.

De onlangs gelanceerde nubia Pad 3D II ondersteunt ook de AI 3D-samenwerking op meerdere schermen. Met een ZTE-smartphone kunnen gebruikers de interfaces van applicaties draadloos naar de tablet streamen, zodat ze de inhoud van deze apps in 3D kunnen bekijken, aanraken en bedienen. Bovendien kan elk apparaat dat Miracast ondersteunt het scherm op deze tablet projecteren voor 3D-weergave zonder draad. De nubia Pad 3D II beschikt ook over een snelle previewfunctie voor meerdere schermen, waarmee gebruikers op een laptop aangemaakte 3D-modelbestanden rechtstreeks naar de Pad kunnen slepen voor 3D-previews, waarbij een fascinerende gecombineerde 3D-ervaring wordt geboden.

Top-level vlaggenschipconfiguratie, 5G voor 3D-ervaring

Wat de prestaties betreft, is de nubia Pad 3D II uitgerust met een top-level vlaggenschipcombinatie van de Qualcomm® Snapdragon™ 8e generatie 2 chipset + UFS4.0 + LPDDR5X, die tot 512 GB aan opslagruimte biedt, voor een immense rekenkracht en robuuste performance. Een batterij van maar liefst 10000 mAh samen met een vermogen van 66 W voor snel opladen zorgen ook voor een langere levensduur van de batterij en nemen effectief de batterij-angst van gebruikers weg. De nubia Pad 3D II is voorzien van een 12,1-inch 2,5 K groot scherm, ondersteund door 2560 * 1600 resolutie en 144 Hz verversingssnelheid. Aangevuld met symmetrische quad speakers voor DTS:X® Ultra meeslepende 3D-geluidseffecten, samen met de dual-mic ruisonderdrukking en full-frequency speakers van 1 W, ontsluit de tablet een krachtige en verbazingwekkende audio-visuele ervaring.

De nubia Pad 3D II integreert op innovatieve wijze 5G-technologie. Dankzij ZTE's toonaangevende 5G-technologie, ondersteunt de nubia Pad 3D II de belangrijkste 5G-banden, die de meeste landen wereldwijd kunnen dekken en gebruikers een soepelere en zorgeloze internetervaring bieden.

China Mobile is betrokken bij de gezamenlijke lancering van de nubia Pad 3D II tijdens het evenement. Cui Fang, Expert van China Mobile, verklaarde: "China Mobile zal blijven samenwerken met ZTE om de uitgebreide toepassingen van de brilloze 3D-technologie en de relevante terminalproducten te verkennen, en om de echte wereld te verbinden met de virtuele wereld, met als doel de consument meer verrassingen en gemak te bieden. Onze diepgaande samenwerking is bepalend voor het stimuleren van technologische doorbraken en het bevorderen van de ontwikkeling van de industrie, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een betere toekomst in de sector."

Ni Fei, Senior Vice President bij ZTE en President bij ZTE Mobile Devices, zei: "In de afgelopen jaren heeft ZTE actief geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling voor de brilloze 3D-technologie en het ecosysteem. De nubia Pad 3D II is de eerste die 5G en AI in de industrie integreert, waarbij het grote vooruitgang heeft geboekt op het gebied van 3D-visuele effecten en Neovision 3D anytime-technologie. In de golf van 5G-technologie werkt ZTE nauw samen met China Mobile en alle partners bij het opzetten van een 3D-ecosysteem met een volledig scenario, zodat meer consumenten van de charme van 3D kunnen genieten."

Naarmate de technologie voortschrijdt, is brilloze 3D, bekend om de uitstekende weergave-effecten en meeslepende ervaring, een onvermijdelijke trend geworden. Naast productupdates zet ZTE het onderzoek voort naar innovatieve 3D-oplossingen voor verschillende industrieën, waaronder gezondheidszorg, onderwijs, audiovisuele sector, live-uitzendingen, videoconferenties, cultureel toerisme en reclamedisplays, waarbij een allesomvattend, toonaangevend 3D-ecosysteem zonder brillen wordt gecreëerd.

