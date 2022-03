ZTE next-gen Cloud AI Home Security Camera Pro bekroond als beste verbonden consumentenapparaat op de GLOMO Awards 2022

SHENZHEN, China, 2 maart, 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), toonaangevend internationaal leverancier van telecommunicatie, oplossingen voor bedrijfs- en consumententechnologie m.b.t. mobiel internet, verkondigde vandaag dat het met next-gen Cloud AI Home Security Camera Pro tijdens het Mobile World Congress (MWC) de prijs voor beste verbonden consumentenapparaat heeft ontvangen, op de Global Mobile (GLOMO) Awards 2022 in Barcelona, Spanje.

ZTE's next-gen Cloud AI Home Security Camera Pro maakt op innovatieve manier gebruik van gecombineerde technologie tussen apparaat en de cloud, waardoor omvangrijke AI-toepassingen worden geïmplementeerd en gebruikers deze op aanvraag kunnen downloaden, om meerdere scenario's met slechts één camera te kunnen gebruiken. Met deze technologie kan de camera meer functies en betere ervaringen leveren voor gebruikers.

Bovendien kunnen de camera en cloud samen een scenario-analyse uitvoeren, om de efficiëntie van de analyse te verhogen en computerbronnen te sparen. De next-gen Cloud AI Home Security Camera Pro is ook voorzien van een open interface en capaciteitsuitbreiding, onderdeel uitmakend van ZTE's engagement om een slim zorgecosysteem te ontwikkelen.

Tot op heden wordt het apparaat op grote schaal in China ingezet, waar gebruikers overal en altijd worden geholpen bij de bescherming van woningen, de verzorging van ouderen en kinderen, beveiliging tegen diefstal en inbraak, etc.

De GLOMO Awards vormen de meest prestigieuze onderscheidingen in de sector, beoordeeld door prominente experts uit de branche. De onderscheiding die ZTE voor het beste verbonden consumentenapparaat ontving, is bedoeld voor alledaagse consumentenelektronica of een gadget, dat de gebruiker nieuwe en slimme toepassingen, efficiëntie en functionaliteit biedt, thuis of onderweg.

Contactpersoon voor de media:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

Email: [email protected]

SOURCE ZTE Corporation