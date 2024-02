ZTE organiseert 5G-conferentie voor geavanceerde innovaties en nieuwe productlanceringen op MWC24

ZTE stelde 10 nieuwe verbluffende 5G-A-producten en uitgebreide planning voor het 5G-A-tijdperk voor op MWC24

De drie grootste telecomoperatoren en belangrijkste industriële partners van China namen deel aan de conferentie

BARCELONA, Spanje, 28 februari 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, organiseerde "5G-Advanced Innovation and New Product Release Conference" op MWC Barcelona 2024, waar systematisch de panoramische planning en futuristische innovaties voor het 5G-A-tijdperk van ZTE werden gedemonstreerd en 10 nieuwe verbluffende 5G-A-producten werden gelanceerd, als volledige voorbereiding op commerciële toepassing van 5G-A. De drie grootste telecomoperatoren en industriële partners van China namen eveneens deel aan de conferentie.

Zhang Wanchun, Senior Vice President bij ZTE, wees er in zijn openingstoespraak op dat de onthulling van 5G-Advanced technologieën een opwindende mijlpaal is voor de mogelijkheid en het potentieel van de toekomstige ontwikkeling van communicatietechnologie. 5G-Advanced is meer dan een evolutiefase van 5G naar 6G in snelheid en connectiviteit; het betekent een paradigmaverschuiving in de manier waarop mensen leven, werken en spelen. Hij riep de industrie op om de handen in elkaar te slaan en samen te werken aan een slimmere en meer verbonden intelligente wereld.

Li Xiaotong, Vice President bij ZTE, General Manager van RAN-producten, hield een toespraak met de titel "New Horizon of 5G Advanced," en deelde ZTE's inzicht, planning en prestaties op het vlak van 5G-A. "5G-A is consistent met de evolutierichting van 5G-A en 6G binnen de industrie, die bestaat uit een verbetering van 5G en een verbinding met 6G. 5G-A zal de mogelijkheden in drie belangrijke 5G-scenario's verbeteren, op het vlak van eMBB, mMTC en uRLLC, en zal tegelijk ook drie belangrijke scenario's openen, waaronder geïntegreerde detectie en communicatie, universele intelligentie en alomtegenwoordige connectiviteit", aldus Li Xiaotong. "Door de verbetering en uitbreiding van de zesdimensionale scenario's zal 5G-A voortdurend de oneindige waarde realiseren voor B2C digitaal leven, B2B digitale industrie en B2X digitale samenleving. ZTE heeft verschillende 5G-A use cases geïmplementeerd in verschillende domeinen, die het opwindende vooruitzicht van 5G-A illustreren."

Tijdens de productlancering onthulde ZTE 10 verbluffende innovatieve producten in drie categorieën: de meest eenvoudige en zeer efficiënte UBR- en FDD M-MIMO-producten, de mmWave-producten en het NTN-grondstation om 5G-A-scenario's uit te breiden, en een reeks producten met geïntegreerde communicatie en computing voor rijke B2C- en B2B-applicaties.

Tijdens de conferentie deelden vertegenwoordigers van de drie grootste operatoren van China ook hun praktische ervaring en unieke kennis op het vlak van 5G-A.

Cao Lei, adjunct-directeur van Wireless and Terminal Technology, China Mobile Research Institute, hield een uitgebreide toespraak getiteld "5G-A Promotes the Prosperity of Low-Altitude Economy," waarin hij systematisch de groeitrends van de laagvliegeconomie schetste, en toelichting gaf bij de bedrijfsscenario's en de sleutelrol van 5G-A in het versterken van deze sector.

Cao Lei zei dat de laagvliegeconomie een nieuw spoor is geworden voor de wereldwijde economische ontwikkeling, met betrekking tot expreslogistiek, reddingsoperaties in noodsituaties, milieumonitoring, landbouw, bosbouw en gewasbescherming, consumentenentertainment en heel wat andere gebieden. Wanneer 5G-A nieuwe sporen ontmoet, stimuleert het onbeperkte mogelijkheden.

China Mobile werkt actief samen met de industrie om onderzoek te doen naar low-altitude intelligente netwerktechnologie op basis van 5G-A, neemt het voortouw bij het formuleren van technische standaarden zoals de identificatie van UAV-terminalcapaciteit, stelt een low-altitude technologisch systeem voor alle scenario's voor en komt met innovatieve sleuteltechnologieën zoals interferentiecontrole op basis van terminals als antwoord op de prominente problemen van hoge interferentie en frequente handovers in het low-altitude scenario.

Fan Bin, Director of the Wireless Network van China Unicom, wees erop dat China Unicom het grootste gezamenlijk opgebouwde en gedeelde 5G-netwerk ter wereld heeft opgebouwd en belangrijke successen heeft geboekt op het gebied van 5G-industriële toepassingen. Met het upgraden van de netwerkmogelijkheden gaan 5G-toepassingen in verticale industrieën steeds verder van niet-kritische productie naar kritische productie. 5G-A met een hoog deterministisch vermogen is een van de beste keuzes om te voldoen aan de vereisten van mobiliteit, gemakkelijke slijtage, massale connectiviteit en frequente aanpassing. China Unicom, samen met ZTE en toonaangevende bedrijven binnen de sector, hebben meerdere commerciële praktijken van 5G-A-toepassingen in de kritische productiedomeinen uitgevoerd, zoals 5G-A + cloud-gebaseerde PLC- toepassing in WuHu Midea Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co, Ltd. en 5G-A + industriële besturingsapplicatie in Wuhan Iron and Steel Co, Ltd.

Wei Yao, Director van het China Telecom Research Institute of Mobile and Terminal Technology, presenteerde de sterke vooruitgang die China Telecom heeft geboekt op het gebied van deterministische netwerken. Op basis van hun ervaring met digitale transformatiepraktijken binnen de sector besprak hij bovendien de toekomstige richting van de ontwikkeling van draadloze netwerken. Wei Yao benadrukte dat de oprichting van deterministische netwerkcapaciteit cruciaal is voor industriële toepassingen om effectief door te dringen in de kritieke productie. In samenwerking met ZTE wil China Telecom technologische innovatie blijven stimuleren en de nieuwe ontwikkeling van industrieën mogelijk maken.

5G-A staat op het punt om op grote schaal te worden gebouwd en het commerciële gebruik te versnellen. ZTE zal samenwerken met alle industriële sectoren om gezamenlijk de voortdurende iteratie en commerciële praktijk van 5G-A-technologie te bevorderen en de permanente en diepgaande ontwikkeling van wereldwijde digitale en intelligente transformatie te stimuleren.

