ZTE оставляет свой след на MWC 2021

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 30 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, объявила о демонстрации своих новейших информационно-коммуникационных технологий и успешных разработок под тематическим названием «Расширение возможностей в области цифровой трансформации» в трех секциях (Efficient Digital Connecting («Эффективное цифровое взаимодействие»), Diversified Digital Industry («Диверсифицированная цифровая индустрия») и Enriched Digital Lifestyle («Дополненный цифровой образ жизни»)) на Всемирном мобильном конгрессе-2021 (MWC). Конгресс проходит с 28 июня по 1 июля.

Кроме того, компания одновременно провела виртуальную демонстрацию на специальном веб-сайте MWC , подарив прекрасные впечатления от выставки MWC всем посетителям на самом объекте и онлайн.

Создание экологичной, безопасной и интеллектуальной цифровой сети

Стремясь к созданию экологичной, безопасной и интеллектуальной цифровой сети, компания ZTE представила на Конгрессе новейшие решения для сетей 5 G SA и оптических сетей.

Решения ZTE для беспроводных сетей помогают операторам эффективно модернизировать свои сети и внедрять 5 G за счет упрощенных узлов, уникального в отрасли трехмодового распределения динамического спектра SuperDSS , а также продукции нового поколения FDD Massive MIMO, увидевшей свет на этом мероприятии. В то же время, обладая тремя преимуществами, а именно универсальным опытом крупномасштабной доставки, рядом инновационных технологий и возможностями для развития отрасли, ZTE обеспечивает превосходные сети 5G SA для операторов.

Для проводной связи ZTE предлагает решения для широкополосного доступа во всех оптических сетях. В рамках своих оптических сетей компания ZTE обслуживает четверть абонентов, пользующихся технологией FTTx по всему миру, поставляя ультрасовременные продукты и комплексные решения, облегчающие процесс глобального преобразования оптических систем.

В отношении оптической транспортной сети непрерывная эволюция проходит через техническое усовершенствование в трех направлениях: повышение пропускной способности, реорганизация топологии и преобразование системы обслуживания. Например, первый в отрасли одночастотный продукт 1.2 T предоставляет максимальное качество передачи данных.

Кроме того, компания ZTE продемонстрировала комплексные решения по организации экологичных сетей, помогающие операторам уменьшить энергопотребление и сократить объем углеродных выбросов, что позволяет ее клиентам по всему миру экономить более 1,3 млрд кВт·ч ежегодно. Новейшая интеллектуальная операционная платформа AIVO 3.0 сочетает в себе технологии обработки больших данных и ИИ для интеллектуальной эксплуатации сетей, сокращения расходов и значительного повышения эффективности. В сфере кибербезопасности компания ZTE учредила три общедоступных лаборатории в разных странах мира для проведения испытаний на безопасность и прошла лучшие в отрасли процедуры сертификации на соответствие стандартам безопасности для обеспечения надежности каждой сети и повышения доверия к ней.

Расширение возможностей цифровой трансформации за счет конвергенции ИКТ

Во время Всемирного мобильного конгресса ZTE представила полный ассортимент продуктов для облачной инфраструктуры, персонализированных комплексных решений для частных сетей 5 G и средств обмена сообщениями в эпоху 5 G , которые могут помочь операторам в развитии отрасли и обеспечении перехода от статуса провайдеров услуг связи к статусу провайдеров цифровых услуг.

Что касается облачной инфраструктуры, то компания ZTE интегрировала распределенное периферийное облако в сеть, обеспечиваемую информационными и коммуникационными технологиями, и продолжает сотрудничество с операторами в целях ускорения процесса цифровой трансформации отрасли за счет внедрения гибких модульных компонентов.

ZTE предлагает обширный ассортимент продуктов для корпоративных частных сетей, индивидуальную адаптацию соглашений об уровне обслуживания ( SLA ) и универсальную систему доставки, что дополнительно облегчает процессы цифровой трансформации и модернизации отрасли и обеспечивает операторам новую бизнес-модель для освоения рынка ToB .

В то же время ZTE , используя новую платформу для обмена сообщениями в эпоху 5 G , помогает операторам повышать темпы преобразования бизнеса и эффективность обслуживания в вертикально интегрированных отраслях. Благодаря диверсифицированной системе зарядки B 2 B операторы могут снова управлять точками доступа к мобильному трафику и увеличивать доходы от рынка ToB .

Что касается методов цифровой трансформации, компания ZTE создала модель цифрового куба.

В Шэньхо ZTE применила технологию «интеллектуального производства 5 G +» для содействия цифровой модернизации традиционных химических предприятий. В Биньцзяне (Нанкин) компания ZTE создала эталон для интеллектуального производства 5 G , реализуя технологии 5 G и автоматизации в рамках всего производственного процесса, после чего биньцзянская модель была быстро воспроизведена в Таиланде. Компания ZTE совместно с AIS и Технологическим университетом Суранари помогла производственной отрасли Таиланда совершить переход к цифровому, интеллектуальному, экологичному и низкоуглеродному развитию. В порту Антверпен (Бельгия) разработанная компанией ZTE методика сквозного сегментирования сетей 5 G позволила одновременно удовлетворить ее индивидуальные сетевые потребности в пяти различных вертикальных измерениях. В Колумбии компания ZTE поставила местным больницам комплексные решения для телемедицины с использованием 5 G , которые помогли сократить время контакта между врачом и пациентом во время пандемии. Это снизило риск перекрестного заражения и уменьшило время диагностики на 35%.

На сегодняшний день компания ZTE взаимодействует более чем с 90 операторами и 500 партнерами по всему миру в рамках масштабных исследований возможностей применения 5 G более чем в 15 отраслевых областях, накапливая множество принципиально новых сценариев применения для различных отраслей.

Обеспечение яркой цифровой жизни

В цифровую эпоху технологии значительно обогатили нашу жизнь. Флагманские смартфоны нового поколения, интеллектуальные периферийные устройства, семейно-ориентированная гигабитная широкополосная связь, новые видеоплатформы и экологичные технологии, продемонстрированные компанией ZTE во время MWC , сделают цифровую жизнь потребителей более яркой.

ZTE создает новый интерфейс для домашних широкополосных сетей с применением технологии Wi - Fi 6, позволяющей увеличить скорость передачи данных со 100 Мбит до гигабита. Ячеистая сеть, состоящая из «1+ N » точек доступа, расширяет зону покрытия Wi - Fi и помогает добиться полного охвата домашних сетей технологиями обеспечения гигабитных скоростей. В плане оптоволоконного оснащения всего дома сетевой кабель заменяется на оптоволоконный. Между шлюзом и точками доступа используется сетевое взаимодействие по оптоволоконным каналам. Это позволяет в одно действие устранить фактор, сдерживающий скорость домашних сетей, а также обеспечивает возможность их полного развертывания всего за один час при высококачественном обслуживании в течение 20 лет.

На сегодняшний день предлагаемые компанией ZTE персональные и домашние потребительские терминалы с поддержкой 5 G работают более чем в 30 странах и регионах, а совокупное число отгрузок домашних терминалов превышает 500 миллионов единиц. Компания выпустила серию новых продуктов для оптоволоконных домашних сетей. Это в полной мере способствует развертыванию любых типов таких сетей.

Кроме того, в ходе Всемирного мобильного конгресса были продемонстрированы инновационные терминальные устройства ZTE , включая серию новейших флагманских смартфонов ZTE Axon 30, модную серию ZTE S30, ZTE Watch GT, ZTE LiveBuds и другие интеллектуальные и экологичные продукты, а также персональные и семейные терминалы ввода данных C-IoT, включая персональный ZTE 5G Portable CPE MU5001. Интеллектуальная жизнь с использованием 5G становится ближе. Кроме того, в ходе этого мероприятия компания ZTE официально представила новое поколение маршрутизаторов ZTE 5G Indoor CPE MC8020, которое открывает для пользователей новые формы сетевого взаимодействия.

ZTE постепенно интегрирует свои возможности, знания и опыт в разработку традиционных телефонов, широкополосных сетей мобильной связи, терминальных чипсетов и экологичной продукции для создания «большого терминала» в границах разноплановой интеллектуальной экосистемы «1+2+ N ». Кроме того, ZTE интегрирует смартфоны, персональные и семейные терминальные устройства передачи данных и сосредотачивает свое внимание на четырех основных сценариях применения, охватывающих контроль самочувствия при занятиях спортом, деловые поездки, домашнее образование и аудиовизуальные развлечения и осуществляемых за счет различных экологически чистых интеллектуальных продуктов с поддержкой 5 G для максимально рационального образа жизни.

Масштабные аудиовизуальные возможности

Во время выставки компания ZTE также раскрыла различные возможности для сетевого и личного общения.

Семеро гостей во главе с г-ном Сюй Цзыяном ( Xu Ziyang), президентом ZTE Corporation, представили девять докладов на актуальные темы: сочетание цифровизации и интеллекта, искусственный интеллект, расширенная реальность, 6G и борьба с эпидемией при помощи технологий. Кроме того, ZTE проводит три крупнейших тематических онлайн-форума: Delivering Network Services During Covid-19 («Предоставление сетевых услуг во время пандемии Covid-19»), 5G SA Prime и Messaging in 5G Era («Обмен сообщениями в эпоху 5G»).

В рамках Всемирного мобильного конгресса компания ZTE совместно с итальянским подразделением Красного Креста внедрила первую в мире умную футболку с подключением к 5 G . Основываясь на революционных технологиях производства носимых устройств, обе стороны создают новую футболку для удаленного контроля самочувствия 5 G Smart. Эта футболка регистрирует жизненно важные показатели работы организма, которые никогда ранее не фиксировались текстильными датчиками, например снимает ЭКГ в режиме реального времени, проводит анализ дыхательной деятельности и компонентов пота, измеряет мышечные усилия, температуру тела. Эти данные передаются через сверхбыстрое соединение 5G ZTE в медицинские и контрольные центры, а также отдельным пользователям.

Контакты для прессы:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: ma.gaili@zte.com.cn

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Эл. почта: veronica.karliukevich@zte.com.cn

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