ZTE drukt zijn stempel op de MWC 2021

SHENZHEN, China, 29 juni 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een toonaangevende internationale provider van telecommunicatieoplossingen en technische oplossingen voor ondernemingen en consumenten op het vlak van mobiel internet, heeft vandaag aangekondigd dat het met het thema "Empowering Digital Transformation" zijn recentste ICT-oplossingen en succesvolle praktijken voorgesteld heeft in drie tentoonstellingen, namelijk "Efficient Digital Connecting", "Diversified Digital Industry" en "Enriched Digital Lifestyle" op het Mobile World Congress 2021 dat loopt van 28 juni tot 1 juli.

Het bedrijf heeft ook een virtuele showcase gehouden via een speciale MWC-website die toegankelijk is tijdens diezelfde periode, waardoor bezoekers van overal ter wereld zowel ter plekke als online kunnen genieten van al het prachtige dat het MWC te bieden heeft.

De bouw van een groen, veilig en intelligent digitaal netwerk

ZTE is toegewijd aan de bouw van een groen, veilig en intelligent digitaal netwerk en hiervoor heeft het splinternieuwe oplossingen voor 5G SA en alle optische netwerken voorgesteld op het MWC 2021.

Wanneer het aankomt op draadloze netwerken, helpt ZTE de operatoren om een efficiënte netwerkmodernisatie en een evolutie op het vlak van 5G te implementeren via vereenvoudigde sites, het SuperDSS tri-modus dynamisch spectrumdelen dat uniek is in de sector, alsook via de nieuwe generatie van FDD Massive MIMO-producten die op het evenement gelanceerd zijn. Bovendien kan ZTE dankzij zijn drie voordelen, namelijk grootschalige end-to-endervaringslevering, een serie van innovatieve oplossingen en mogelijkheden om de sector te bekrachtigen, superieure 5G SA-netwerken leveren aan de operatoren.

Wat draadnetwerken betreft, heeft ZTE uitmuntende breedbandervaringen via alle optische netwerken geleverd. Aan de kant van de optische toegang heeft ZTE 1/4 van de wereldwijde FTTx-abonnees bediend met zijn geavanceerde producten en oplossingen die globale optische transformatie vergemakkelijken.

Wat betreft het optisch transportnetwerk, is er een constante evolutie aan de gang aan de hand van technische innovaties in drie richtingen: upgrade van de bandbreedte, reconstructie van de topologie en transformatie van de service. Het 1.2T-product met enkelvoudige golflengte bijvoorbeeld, het eerste in de sector, bereikt al de maximale transmissieprestatie.

Bovendien heeft ZTE ook groene end-to-endnetwerkoplossingen geleverd om operatoren te helpen energie te besparen en de koolstofuitstoot te verminderen, waardoor klanten wereldwijd jaarlijks meer dan 1,3 miljard kWh aan energie kunnen besparen. Het recentste intelligent AIVO 3.0-platform combineert bovendien big data en AI-technologie om intelligente netwerken te implementeren, wat leidt tot een enorme verlaging van de kosten en een verbetering van de efficiëntie. Voor de cyberbeveiliging heeft ZTE drie open beveiligingslabs op verschillende plekken ter wereld geopend en heeft het topbeveiligingscertificaten van de sector behaald om de beveiliging en geloofwaardigheid van elk netwerk te verzekeren.

De digitale transformatie sterker maken met ICT-convergentie

Tijdens het MWC heeft ZTE een volledig assortiment van cloudinfrastructuur, op maat gemaakte oplossingen voor 5G-privénetwerken en berichtendiensten in het 5G-tijdperk onthuld. Hierdoor kunnen operatoren de sector sterker maken en de overgang van communicatieserviceproviders naar digitale serviceproviders een feit maken.

Op het vlak van de cloudinfrastructuur heeft ZTE de cloud met gedistribueerde randpunten geïntegreerd met netwerken die geleverd worden door IT- en CT-technologieën en is het bedrijf aan het samenwerken met operatoren om de digitale transformatie van de sector via flexibele modulecomponenten een boost te geven.

Op het gebied van privénetwerken voor ondernemingen beschikt ZTE over de meest uitgebreide productserie, een precieze aanpassing van SLA en een levering met slechts één stop, wat de digitale transformatie en de upgrade van de sector vergemakkelijkt en een nieuw bedrijfsmodel verstrekt aan operatoren om de ToB-markt te verkennen.

In de tussentijd helpt ZTE aan de hand van een nieuw 5 G-berichtenplatform operatoren hun zakelijk conversiepercentage en service-efficiëntie voor verticale sectoren verbeteren. Dankzij een diverse B2B kunnen operatoren toegangspunten van mobiel verkeer opnieuw beheren en zo hun omzet uit de ToB-markt verhogen.

Wat betreft de digitale transformatiepraktijken, heeft ZTE een model met een digitale kubus ontwikkeld.

In Shenhuo heeft ZTE de "5G+ intelligente productie"-technologie geïmplementeerd om traditionele chemische ondernemingen te helpen bij hun digitale upgrade. In Binjiang, Nanjing heeft ZTE een benchmark gecreëerd voor intelligente 5G-productie, waarbij 5G wordt aangewend tijdens het volledige productieproces. Thailand volgde al snel in het overnemen van het Binjiang-model. ZTE heeft samen met AIS en de Suranaree University of Technology de productiesector van Thailand helpen overstappen naar een digitale, slimme, groene ontwikkeling met lage koolstofemissies. In de haven van Antwerpen in België heeft de E2E-slicing van het 5G-netwerk van ZTE tegelijkertijd de behoeften van het gepersonaliseerde netwerk van het bedrijf versterkt in vijf verschillende verticale dimensies. In Colombia heeft ZTE E2E 5G-oplossingen voor de telegeneeskunde geleverd, waardoor lokale ziekenhuizen tijdens de pandemie de contacttijd tussen patiënten en artsen konden verkorten. Dit kan het risico op kruisbesmettingen en de tijd die nodig is voor het stellen van de diagnose verlagen met 35%.

Tot op de dag van vandaag werkt ZTE samen met meer dan negentig operatoren en meer dan vijfhonderd partners overal ter wereld voor uitgebreide verkenningen op het gebied van 5G-toepassingen in meer dan vijftien sectoren. In veel gevallen worden er toepassingen uitgevoerd die innovatief zijn voor de sector.

Een kleurrijk digitaal leven voor iedereen

In het digitale tijdperk verrijken technologieën ons leven op een immense manier. Tijdens het MWC zullen de ZTE-vlaggenschipproducten van de nieuwe generatie, zoals smartphones, slimme randapparatuur en op gezinnen gerichte gigabitbreedband en ecologie het leven van personen en gezinnen in het digitaal tijdperk kleurrijker maken.

ZTE is een nieuwe breedbandnetwerkervaring aan het creëren voor thuis, waarbij wifi 6 een stijging van 100 M tot 1 gigabit verwezenlijkt. Een Mesh-netwerk, bestaande uit "1+N" AP's kan het wifibereik uitbreiden en thuisnetwerken voorzien van een bereik van 1 gigabit. In de oplossing voor het hele huis met optische vezels wordt de netwerkkabel vervangen door optische vezels. Het netwerk met optische vezels wordt gebruikt tussen de gateway en de AP's. Dit is een oplossing voor het knelpunt in de snelheid van het thuisnetwerk. Bovendien kan alles in één uur geïnstalleerd worden. De services zijn echter gedurende twintig jaar van hoge kwaliteit.

Tot op de dag van vandaag zijn de persoonlijke en huishoudelijke 5G-consumententerminals van ZTE beschikbaar in meer dan dertig landen en regio's en hebben er al meer dan vijfhonderd miljoen leveringen van de huishoudelijke terminals plaatsgevonden. Het bedrijf heeft onlangs een serie nieuwe producten gelanceerd voor netwerken met optische vezels voor het hele huis. Dit draagt bij tot de volledige implementatie van alle optische huishoudelijke netwerken.

Ook de toonaangevende terminaltoestellen van ZTE werden tentoongesteld op het MWC 2021, waaronder de recente vlaggenschipsmartphone van de ZTE Axon 30-serie, de modieuze ZTE S30-serie, ZTE Watch GT, ZTE LiveBuds en andere intelligente ecologische producten, alsook C-IoT-terminalproducten voor persoonlijke en familiale gegevens, waaronder de persoonlijke ZTE 5G Portable CPE MU5001. Al deze producten slaan de nieuwe weg in van een slim leven met 5G. Tijdens het evenement heeft ZTE ook een nieuwe generatie van 5G Indoor CPE MC8020 voorgesteld, die een nieuwe netwerkervaring kunnen bieden aan gebruikers.

ZTE integreert zijn capaciteiten en expertise geleidelijk in traditionele telefoons, mobiele broadband, terminalchipsetmodules en ecologische producten om een ''grote terminal'' te bouwen voor een volledig scenario van een slim "1+2+N"-ecosysteem. Verder is ZTE ook van plan smartphones en terminaltoestellen voor persoonlijke gegevens en gegevens van gezinnen te integreren en wil het focussen op de vier grootste toepassingsscenario's, sportgezondheid, zakenreizen, thuisonderwijs en audiovisueel entertainment aan de hand van diverse slimme, ecologische 5G-producten om de slimme levensstijl waarbij 5G alomtegenwoordig is, werkelijkheid te maken.

Onmisbare audiovisuele ervaringen

Voor deze tentoonstelling levert ZTE ook talrijke online en offline ervaringen.

Zeven gasten onder leiding van de heer Xu Ziyang, CEO van ZTE Corporation, houden er negen lezingen en rondetafelgesprekken om hun inzichten te delen in actuele thema's, zoals de combinatie van digitalisering en intelligentie, AI, XR, 6G, en het bestrijden van de pandemie met behulp van technologie. ZTE host ook drie grote online themaforums: "Delivering Network Services During Covid-19", "5G SA Prime" en "Messaging in 5G Era".

Op het MWC 2021 heeft ZTE samen met het Italiaanse Rode Kruis het eerste slimme 5G-T-shirt ter wereld gelanceerd. Beide partijen hebben op basis van revolutionaire draagbare technologieën een nieuw T-shirt voor gezondheidsmonitoring vanaf afstand ontwikkeld, namelijk het "5G Smart T-shirt". Het T-shirt kan levensbelangrijke parameters detecteren, die nooit eerder gedetecteerd zijn door textielsensoren, zoals een "echt" elektrocardiogram, de analyse van de ademhaling en zweetcomponenten, de inspanningen van de spieren en de lichaamstemperatuur. Deze informatie wordt via de ultrasnelle 5G-verbinding van ZTE doorgestuurd naar zowel gezondheids- en controlecentra als naar individuele gebruikers.

