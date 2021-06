ZTE deixa sua marca no MWC de 2021

SHENZHEN, China, 30 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), importante provedora internacional de telecomunicações, soluções tecnológicas de Internet móvel para empresas e para o consumidor, anunciou hoje que, sob o tema "Capacitando a Transformação Digital", expôs suas mais recentes soluções de TIC e práticas bem-sucedidas em três seções de exposição de "Conexão Digital Eficiente", "Setor Digital Diversificado" e "Estilo de Vida Digital Aprimorado" no Mobile World Congress de 2021, realizado de 28 de junho a 1º de julho.

Além disso, a empresa organizou uma apresentação virtual em um site especial do MWC que será transmitida ao vivo durante o mesmo período, garantindo um maravilhoso MWC para todos os visitantes, presencialmente e on-line, em todo o mundo.

Construção de uma rede digital ecológica, segura e inteligente

Comprometida em construir uma rede digital ecológica, segura e inteligente, a ZTE exibiu novas soluções 5G SA e todas as redes ópticas no MWC de 2021.

Em termos de redes sem fio, a ZTE ajuda as operadoras a implementar uma modernização eficiente das redes e a evolução para o 5G por meio de locais simplificados, o compartilhamento de espectro dinâmico de três modos SuperDSS exclusivo no setor, assim como a nova geração de produtos FDD Massive MIMO lançados no evento. Enquanto isso, com os três diferenciais - especificamente, experiência de entrega integral em grande escala, série de soluções inovadoras e os recursos para capacitar o setor - a ZTE pode oferecer às operadoras redes 5G SA superiores.

Em relação a redes de telefonia fixa, a ZTE tem oferecido excelentes experiências de banda larga por meio de todas as redes ópticas. Quanto ao acesso óptico, a ZTE atendeu a 1/4 dos assinantes de FTTx do mundo todo com seus produtos e soluções de ponta para facilitar a transformação óptica global.

Em termos de redes de transporte óptico, a evolução contínua passa por inovações técnicas em três direções: atualização de largura de banda, reconstrução de topologia e transformação de serviços. Por exemplo, o primeiro produto 1.2T de comprimento de onda único do setor atinge o desempenho máximo de transmissão.

Além disso, a ZTE fornece soluções de redes ecológicas completas para ajudar as operadoras a conseguir economizar energia e reduzir as emissões de carbono, economizando mais de 1,3 bilhão de kWh de consumo de energia todos os anos para seus clientes globais. Ademais, a mais recente plataforma de operação inteligente AIVO 3.0 combina big data e tecnologia de IA para implementar a operação de redes inteligentes, reduzindo custos e melhorando muito a eficiência. Em termos de segurança cibernética, a ZTE estabeleceu três laboratórios abertos de segurança no mundo e recebeu os principais certificados de segurança do setor para garantir a segurança e credibilidade de cada rede.

Capacitando a transformação digital com convergência de TIC

Durante o MWC, a ZTE apresentou uma linha completa de soluções de infraestrutura em nuvem, redes privadas 5G personalizadas e mensagens na era 5G, que podem ajudar as operadoras a capacitar o setor e a se transformarem de provedores de serviços de comunicações em provedores de serviços digitais.

Em termos de infraestrutura em nuvem, a ZTE integrou a nuvem Edge distribuída com rede fornecida pelas tecnologias de TI e TC, e vem trabalhando com as operadoras para impulsionar a transformação digital do setor por meio de componentes de módulos flexíveis.

Quanto a redes privadas corporativas, a ZTE tem a série de produtos mais abrangente, personalização precisa de SLA e entrega em um só lugar, o que facilita ainda mais a transformação digital e a atualização do setor e oferece um novo modelo de negócios para as operadoras explorarem o mercado ToB.

Enquanto isso, a ZTE, empregando a nova plataforma de mensagens na era 5G, ajuda as operadoras a melhorar sua taxa de conversão de negócios e eficiência de serviço para setores verticalizados. Por meio do carregamento B2B diversificado, as operadoras podem controlar os pontos de acesso de tráfego móvel novamente e aumentar o faturamento do mercado ToB.

Com relação às práticas de transformação digital, a ZTE criou um modelo de cubo digital.

Em Shenhuo, a ZTE empregou a tecnologia "fabricação inteligente 5G+" para ajudar a atualização digital das empresas químicas tradicionais. Em Binjiang, Nanjing, a ZTE criou uma referência para a fabricação inteligente 5G, realizando 5G e automação em todo o processo de produção, e na Tailândia, o modelo de Binjiang foi rapidamente replicado. A ZTE, juntamente com a AIS e a Suranaree University of Technology, ajudou o setor da manufatura da Tailândia a avançar em direção ao desenvolvimento digital, inteligente, ecológico e de baixo carbono. No porto da Antuérpia, Bélgica, o fatiamento E2E da rede 5G da ZTE capacitou, simultaneamente, as necessidades de rede personalizada da empresa em cinco dimensões verticais diferentes. Na Colômbia, a ZTE forneceu soluções de telemedicina E2E 5G, ajudando hospitais locais a reduzir o tempo de contato entre médico e paciente durante a pandemia. Isso pode reduzir o risco de infecção cruzada e encurtar o tempo de diagnóstico em 35%.

Até o momento, a ZTE se associou a mais de 90 operadoras e a mais de 500 parceiros no mundo todo para realizar extensas explorações de aplicações 5G em mais de 15 áreas da indústria, coletando um grande número de casos de aplicações inovadoras do setor.

Proporcionando uma vida digital interessante

Na era digital, as tecnologias enriqueceram muito nossa vida. Durante o MWC, os smartphones de destaque da nova geração da ZTE, assim como seus produtos periféricos inteligentes, banda larga gigabit voltada para o uso familiar, novas plataformas de vídeo e ecologia tornarão a vida digital de indivíduos e famílias mais interessantes.

A ZTE cria uma nova experiência de rede de banda larga residencial, com o Wi-Fi 6 alcançando um aumento de 100 M para gigabit. Uma rede Mesh, composta por APs "1+N", pode ampliar a cobertura Wi-Fi e obter cobertura gigabit completa de redes domésticas. Na solução de fibra óptica para toda a casa, o cabo de rede é substituído por fibra óptica. A rede de fibra óptica é utilizada entre o gateway e os APs. Ela resolveu o efeito gargalo da velocidade das redes domésticas em uma etapa e também permite que a implementação seja concluída em apenas uma hora, mas com serviços de alta qualidade por 20 anos.

Até o momento, os terminais de consumo pessoal e doméstico 5G da ZTE estão disponíveis em mais de 30 países e regiões, com remessas cumulativas de terminais domésticos superiores a 500 milhões. A empresa lançou recentemente uma série de novos produtos para redes de fibra óptica, atendendo a toda a casa. Isso auxilia totalmente a implementação de todas as redes ópticas domésticas.

Os dispositivos terminais líderes do setor da ZTE também foram demonstrados no MWC de 2021, incluindo o mais recente smartphone ZTE Axon 30 series, a moderna série ZTE S30, o ZTE Watch GT, os ZTE LiveBuds e outros produtos ecológicos inteligentes, assim como produtos terminais de dados pessoais e familiares C-IoT, como o ZTE 5G Portable CPE MU5001. Tudo isso mostra um novo modelo de vida inteligente 5G. Durante o evento, a ZTE também lançou oficialmente uma nova geração do 5G Indoor CPE MC8020, que pode proporcionar uma nova experiência de rede aos usuários.

A ZTE está gradualmente integrando seus recursos e experiência em telefones tradicionais, banda larga móvel, módulos de chipset de terminal e produtos ecológicos para construir um "grande terminal", criando um ecossistema inteligente "1+2+N" de cenário completo. Ademais, a ZTE também integrará smartphones e dispositivos terminais de dados pessoais e familiares e se concentrará em quatro grandes cenários de aplicação que compreendem saúde esportiva, viagens de negócios, educação em casa e entretenimento audiovisual, graças a vários produtos ecológicos 5G inteligentes, para tornar todo o estilo de vida inteligente 5G uma realidade.

Experiências audiovisuais imperdíveis

Para essa exposição, a ZTE também traz várias experiências on-line e off-line.

Sete convidados, liderados pelo Sr. Xu Ziyang, CEO da ZTE Corporation, trazem nove palestras importantes e discussões de mesa-redonda para compartilhar percepções sobre assuntos atuais como combinação de digitalização e inteligência, IA, XR, 6G e combate a epidemias utilizando tecnologias. Além disso, a ZTE organizou três grandes fóruns temáticos on-line: "Prestando serviços de rede durante a Covid-19", "5G SA Prime" e "Serviços de mensagens na era 5G".

Em meio ao MWC de 2021, a ZTE, juntamente com a Cruz Vermelha italiana, lançou a primeira camiseta inteligente 5G do mundo. As duas empresas, com base nas revolucionárias tecnologias vestíveis, criaram uma nova camiseta de monitoramento remoto de saúde, a "5G Smart T-shirt". A camiseta permite a detecção de parâmetros biovitais nunca antes detectados por sensores têxteis, como um eletrocardiograma "real", a análise de atos respiratórios e componentes de suor, esforço muscular e temperatura corporal e possibilita a transmissão por meio de conexão 5G ZTE ultrarrápida a centros de saúde e de controle, assim como a usuários individuais.

Contatos para a imprensa:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel.: +86 755 26775189

E-mail: [email protected]

FONTE ZTE Corporation

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation