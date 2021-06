ZTE s'impose au MWC 2021

SHENZHEN, Chine, 29 juin 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions technologiques pour les télécommunications, les entreprises et les consommateurs pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui qu'avec le thème « Empowering Digital Transformation », elle a présenté ses dernières solutions TIC et ses pratiques réussies dans trois sections d'exposition « Efficient Digital Connecting », « Diversified Digital Industry » et « Enriched Digital Lifestyle » au Mobile World Congress 2021 du 28 juin au 1er juillet.

De plus, la société a organisé une vitrine virtuelle avec un site web spécial MWC qui sera mis en ligne au cours de la même période, afin d'offrir un MWC merveilleux à tous les visiteurs sur place et en ligne dans le monde entier.

Construire un réseau numérique vert, sûr et intelligent

Engagé dans la construction d'un réseau numérique vert, sécurisé et intelligent, ZTE a présenté de toutes nouvelles solutions de 5G SA et de tous les réseaux optiques au MWC 2021.

En ce qui concerne les réseaux sans fil, ZTE aide les opérateurs à mettre en œuvre une modernisation efficace des réseaux et l'évolution de la 5G grâce à des sites simplifiés, au partage dynamique du spectre tri-mode SuperDSS, unique dans le secteur, ainsi qu'à la nouvelle génération de produits FDD Massive MIMO présentés lors de l'événement. Grâce à ses trois avantages, à savoir son expérience en matière de livraison à grande échelle de bout en bout, sa série de solutions innovantes et sa capacité à renforcer le secteur, ZTE peut fournir aux opérateurs des réseaux 5G SA de qualité supérieure.

En ce qui concerne le réseau filaire, ZTE a fourni d'excellentes expériences haut débit par le biais de tous les réseaux optiques. En ce qui concerne l'accès optique, ZTE a desservi 1/4 des abonnés FTTx dans le monde grâce à ses produits et solutions de pointe pour faciliter la transformation optique mondiale.

Concernant le réseau de transport optique, l'évolution continue passe par des innovations techniques dans trois directions : l'amélioration de la bande passante, la reconstruction de la topologie et la transformation des services. Par exemple, le produit 1,2T à longueur d'onde unique, une première dans l'industrie, permet d'obtenir des performances de transmission maximales.

En outre, ZTE a fourni des solutions de réseau vert de bout en bout pour aider les opérateurs à réaliser des économies d'énergie et à réduire les émissions de carbone, économisant ainsi plus de 1,3 milliard de kWh de consommation électrique chaque année pour ses clients mondiaux. De plus, la dernière plate-forme d'exploitation intelligente AIVO 3.0 combine les technologies du big data et de l'IA pour mettre en œuvre une exploitation intelligente du réseau, réduisant ainsi les coûts et améliorant grandement l'efficacité. En termes de cybersécurité, ZTE a mis en place trois laboratoires ouverts de sécurité dans le monde entier et a obtenu les meilleures certifications de sécurité du secteur pour garantir la sécurité et la crédibilité de chaque réseau.

Favoriser la transformation numérique grâce à la convergence des TIC

Au cours du MWC, ZTE a dévoilé une gamme complète d'infrastructures cloud, de solutions personnalisées de réseau privé 5G et de messagerie à l'ère de la 5G, qui peuvent aider les opérateurs à donner du pouvoir à l'industrie et à réaliser la transformation des fournisseurs de services de communication en fournisseurs de services numériques.

En ce qui concerne l'infrastructure cloud, ZTE a intégré le cloud de périphérie distribué avec le réseau fourni par les technologies IT et CT, et a travaillé avec les opérateurs pour stimuler la transformation numérique de l'industrie grâce à des composants de modules flexibles.

En ce qui concerne le réseau privé d'entreprise, ZTE dispose de la série de produits la plus complète, de la personnalisation précise de l'entente de niveaux de service et de la livraison à guichet unique, ce qui facilite davantage la transformation numérique et la mise à niveau de l'industrie et fournit un nouveau modèle commercial aux opérateurs pour explorer le marché de la ToB.

Parallèlement, ZTE, en utilisant la nouvelle plate-forme de messagerie à l'ère de la 5G, aide les opérateurs à améliorer leur taux de conversion et l'efficacité de leurs services pour les industries verticales. Grâce à une tarification B2B diversifiée, les opérateurs peuvent à nouveau contrôler les points d'accès au trafic mobile et augmenter les revenus du marché de la ToB.

En termes de pratiques de transformation numérique, ZTE a créé un modèle de cube numérique.

À Shenhuo, ZTE a employé la technologie « fabrication intelligente 5G+ » pour aider à la mise à niveau numérique des entreprises chimiques traditionnelles. À Binjiang, Nanjing, ZTE a créé une référence en matière de fabrication intelligente 5G, réalisant la 5G et l'automatisation dans l'ensemble du processus de production, et en Thaïlande, le modèle de Binjiang a été rapidement reproduit. ZTE, en collaboration avec l'AIS et l'Université de technologie de Suranaree, a aidé l'industrie manufacturière thaïlandaise à évoluer vers un développement numérique, intelligent, écologique et à faible émission de carbone. Dans le port d'Anvers, en Belgique, le découpage en tranches de réseau de bout en bout (E2E) du réseau 5G de ZTE a simultanément permis de répondre aux besoins personnalisés de l'entreprise en matière de réseau dans cinq dimensions verticales différentes. En Colombie, ZTE a fourni des solutions de télémédecine 5G E2E, aidant les hôpitaux locaux à réduire le temps de contact entre les médecins et les patients pendant la pandémie. Cela permet de diminuer le risque d'infection croisée et de réduire le temps de diagnostic de 35 %.

À ce jour, ZTE s'est associé à plus de 90 opérateurs et à plus de 500 partenaires dans le monde entier pour mener une exploration approfondie des applications de la 5G dans plus de 15 domaines industriels, recueillant un grand nombre de cas d'applications innovantes.

Apporter une vie numérique colorée

À l'ère du numérique, les technologies ont considérablement enrichi notre vie. Au cours du MWC, les smartphones phares nouvelle génération de ZTE, les produits périphériques intelligents et le haut débit gigabit pour la famille, les nouvelles plates-formes vidéo et l'écologie rendront la vie numérique des individus et des familles plus colorée.

ZTE crée une nouvelle expérience de réseau domestique à haut débit, avec Wi-Fi 6 qui permet de passer de 100M au gigabit. Un réseau Mesh, composé de points d'accès « 1+N », permet d'étendre la couverture Wi-Fi et d'obtenir une couverture complète en gigabits des réseaux domestiques. Dans la solution de fibre optique pour toute la maison, le câble réseau est remplacé par de la fibre optique. Le réseau de fibres optiques est utilisé entre la passerelle et les points d'accès. Cela permet de résoudre le goulot d'étranglement de l'augmentation de la vitesse du réseau domestique en une étape, et permet également d'achever le déploiement en une heure seulement, mais avec des services de haute qualité pendant 20 ans.

À ce jour, les terminaux grand public 5G personnels et domestiques de ZTE sont disponibles dans plus de 30 pays et régions, les expéditions cumulées de terminaux domestiques dépassant les 500 millions. La société a récemment lancé une série de nouveaux produits pour les réseaux de fibres optiques, couvrant toute la maison. Cela facilite pleinement le déploiement du réseau domestique tout optique.

Les terminaux de pointe de ZTE ont également fait l'objet de démonstrations au MWC 2021, notamment le dernier smartphone phare de la série ZTE Axon 30, la série ZTE S30 à la mode, la montre ZTE Watch GT, les écouteurs ZTE LiveBuds et d'autres produits écologiques intelligents, ainsi que des produits terminaux de données personnelles et familiales C-IoT, notamment le ZTE 5G Portable CPE MU5001 personnel. Tous ces éléments constituent un nouveau schéma directeur pour la vie intelligente de la 5G. En outre, au cours de l'événement, ZTE a également officiellement lancé une nouvelle génération de CPE Indoor 5G MC8020, qui peut apporter une nouvelle expérience réseau aux utilisateurs.

ZTE intègre progressivement ses capacités et son expertise dans les combinés traditionnels, le haut débit mobile, les modules de puces pour terminaux et les produits écologiques afin de construire un « grand terminal », créant ainsi un écosystème intelligent à scénario complet « 1+2+N ». En outre, ZTE intégrera également des smartphones et des terminaux de données personnels et familiaux, et se concentrera sur quatre scénarios d'application majeurs couvrant le sport et la santé, les voyages d'affaires, l'éducation à domicile et le divertissement audiovisuel, grâce à divers produits écologiques intelligents 5G, afin de faire du scénario complet du mode de vie intelligent 5G une réalité.

Des expériences audiovisuelles incontournables

Pour cette exposition, ZTE apporte également diverses expériences en ligne et hors ligne.

Sept invités, menés par M. Xu Ziyang, PDG de ZTE Corporation, présentent neuf discours principaux et tables rondes pour partager des idées sur les sujets brûlants actuels tels que la combinaison de la numérisation et de l'intelligence, l'IA, la XR, la 6G et la lutte contre l'épidémie avec les technologies. En outre, ZTE héberge trois grands forums thématiques en ligne : « Delivering Network Services During Covid-19 », « G SA Prime », et « Messaging in 5G Era ».

Au milieu du MWC 2021, ZTE, en collaboration avec la Croix-Rouge italienne, a déployé le premier T-shirt intelligent 5G au monde. Les deux parties, en s'appuyant sur les technologies révolutionnaires du « wearable », créent un nouveau T-shirt de surveillance de la santé à distance, le « 5G Smart T-shirt ». Le T-shirt peut permettre la détection de paramètres bio-vitaux jamais détectés auparavant par des capteurs textiles, comme un « véritable » électrocardiogramme, l'analyse des actes respiratoires et des composants de la sueur, l'effort musculaire, la température corporelle, et permet la transmission via une connexion 5G ZTE ultra-rapide aux centres de santé et de contrôle, ainsi qu'aux utilisateurs individuels.

