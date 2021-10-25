ZTE получила сертификат ISO/IEC 27701:2019 в области управления кадрами

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 26 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, объявила об успешном прохождении аудита со стороны Британского института стандартов (BSI) в сфере управления кадровыми ресурсами и получила сертификат ISO/IEC 27701:2019 PIMS (система менеджмента персональной информации).

В настоящее время ISO/IEC 27701:2019 является одним из самых авторитетных в мире стандартов защиты персональной информации. В целях содействия организациям в эффективной защите собираемой персональной информации этот стандарт обеспечивает мощную поддержку организациям в обеспечении соответствия требованиям китайского Закона о защите персональной информации, Общего регламента ЕС о защите данных, а также законов и нормативно-правовых актов о защите данных других стран и регионов.

Эта сертификация охватывает деятельность по управлению кадрами, осуществляемую департаментов кадров компании ZTE, которая включает в себя набор и распределение кадров, вознаграждения и льготы, управление кадрами, корпоративную культуру, отношения между сотрудниками, а также другие виды деятельности, такие как защита конфиденциальности в кадровой информационной системе, применение законов и нормативно-правовых актов, корпоративная информационная безопасность, физическая безопасность и управление закупками.

Сертификат ISO/IEC 27701:2019 является признанием усилий ZTE по защите личной жизни сотрудников со стороны международных органов власти и достижений департамента кадров ZTE в процессе построения и эксплуатации системы обеспечения конфиденциальности личной информации.

«В процессе управления трудовыми ресурсами департаменту кадров компании ZTE необходимо обрабатывать большой объем персональной информации сотрудников. ZTE придает большое значение защите личной жизни сотрудников», — заявил Гу Цзюньин (Gu Junying), исполнительный вице-президент ZTE. — Компания внедрила внешние законы и нормативно-правовые акты в системы и правила корпоративного управления и разработала реализуемые меры управления в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 27701:2019. Эти системы и правила, а также управленческие меры были интегрированы в деятельность по управлению кадрами с помощью цифровых инструментов, обеспечивающих безопасность и надежность обработки данных сотрудников, а также легитимность и соблюдение принципов управления процессами».

Линь Цзинь (Lin Jin), управляющий директор BSI Asia Pacific, заявил: «От имени BSI Group я хотел бы поздравить руководство департамента кадров ZTE с успешным прохождением аудита и получением сертификата системы менеджмента персональной информации ISO/IEC 27701. Получение сертификата ISO свидетельствует о том, что компания ZTE стала первой в мире компанией, получившей сертификат ISO 27701 в области управления внутренними кадровыми ресурсами».

«Построение системы защиты персональной информации в сфере кадровых ресурсов принесло выдающиеся результаты. Это важное проявление защиты компанией частной информации, прав и интересов сотрудников и выполнения обязанностей работодателей, — добавил Линь Цзинь. В перспективе BSI продолжит поддерживать создание в компании системы соответствия высоким стандартам качества. Мы с нетерпением ожидаем от ZTE непрерывного расширения возможностей по защите кадровых данных, а также обеспечиваем наглядную демонстрацию и получение ценного опыта для всей отрасли и различных компаний в области обеспечения защиты данных».

В дальнейшем компания ZTE продолжит позиционировать себя в качестве одной из ведущих в мире и в отрасли компаний в области соблюдения требований по защите персональных данных, совершенствовать сквозное управление рисками и контроль над ними, а также оптимизировать управление и эксплуатацию системы, рассчитывая на дальнейшее совершенствование эффективного системного управления и контроля, продвижение бренда работодателя, укрепление доверия и формирование имиджа компании как «защитника конфиденциальности сотрудников».

Контакты для прессы:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл.почта: [email protected]

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Эл.почта: [email protected]

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