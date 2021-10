ZTE behaalt ISO/IEC 27701:2019-certificaat op het gebied van human resource management

SHENZHEN, China, 22 oktober 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale aanbieder van telecommunicatie, bedrijfs- en consumententechnologieoplossingen voor mobiel internet, kondigde vandaag aan dat de human resource-activiteiten de beoordeling van het British Standards Institute (BSI) met goed gevolg heeft doorstaan en het ISO/IEC 27701:2019 PIMS (Privacy Information Management System)-certificaat voor human resource-beheer heeft behaald.

ISO/IEC 27701:2019 is momenteel een van de meest gezaghebbende standaarden voor privacybescherming ter wereld. De norm is bedoeld om organisaties te helpen de verzamelde persoonsgegevens op een effectieve manier te beschermen en te verwerken en biedt sterke ondersteuning voor organisaties om te voldoen aan de eisen van de Chinese wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, de algemene verordening gegevensbescherming van de EU en de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming van andere landen en regio's.

Deze certificering is van toepassing op de activiteiten op het gebied van het beheer van de menselijke hulpbronnen die zijn belast met de personeelszaken van ZTE Corporation, waaronder werving en toewijzing, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden, kaderbeheer, bedrijfscultuur, werknemersrelaties en verschillende bedrijfsonderdelen, zoals de bescherming van de privacy van het human resource-informatiesysteem, de toepassing van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, bedrijfsinformatiebeveiliging, fysieke beveiliging en inkoopbeheer.

Het ISO/IEC 27701:2019-certificaat is een blijk van erkenning voor de inspanningen van ZTE als het gaat om de bescherming van de privacy van werknemers door internationale autoriteiten en van de prestaties van de human resources-afdeling van ZTE Corporation in het gebouw en de werking van het systeem voor het beheer van persoonlijke privacy.

"In het kader van de human resource management-activiteiten moet de human resources-afdeling van ZTE Corporation een groot aantal persoonsgegevens van werknemers verwerken. ZTE hecht veel belang aan de persoonlijke rechten van werknemers en het beschermen van de privacy van werknemers", aldus dhr. Gu Junying, Executive Vice President van ZTE. "Het bedrijf heeft externe wet- en regelgeving in de systemen en regels van bedrijfsbestuur geïntegreerd en uitvoerbare beheersmaatregelen geformuleerd in overeenstemming met de eisen van de ISO/IEC 27701:2019. Deze systemen, regels en beheersmaatregelen zijn door middel van digitale hulpmiddelen geïntegreerd in de activiteiten op het gebied van het beheer van het menselijk potentieel, waardoor de beveiliging en de geloofwaardigheid van de informatieverwerking van de werknemers en de legitimiteit en naleving van het procesbeheer worden gewaarborgd."

Dhr. Lin Jin, Managing Director van BSI Asia Pacific, laat weten: "namens BSI Group wil ik het human resources-management van ZTE feliciteren met het succesvol doorlopen van de audit en het behalen van de ISO/IEC 27701-certificerting voor hun privacy-informatiemanagementsystem. Het behalen van het ISO-certificaat betekent dat ZTE Corporation het eerste bedrijf ter wereld is dat het ISO 27701-certificaat op het gebied van intern personeelsbeheer heeft verkregen."

"De bouw van het systeem voor de bescherming van persoonlijke informatie van human resources heeft belangrijke resultaten opgeleverd. Het is een belangrijke manifestatie van de bescherming van de bedrijfsinformatie, de eerbiediging van de rechten en de belangen van de werknemers en de naleving van de verantwoordelijkheden van de werkgevers", aldus dhr. Lin Jin. "In de toekomst zal BSI de ontwikkeling van het uitstekende nalevingssysteem van ZTE blijven ondersteunen. We verheugen ons op de voortdurende bevordering van de mogelijkheden van ZTE op het gebied van gegevensbescherming en op het leveren van benchmarkdemonstraties en waardevolle ervaring voor de gehele sector en het werk van verschillende bedrijven op het gebied van gegevensnaleving."

In de toekomst zal ZTE zich blijven opstellen als een wereldklasse en toonaangevend bedrijf als het gaat om de naleving van de persoonlijke gegevensbescherming, het verbeteren van het volledige risicobeheer en -controle, en optimaliseren van het beheer en de werking van het systeem, en verwacht het effectieve beheer en de controle van het systeem verder te verbeteren, het merk van de werkgever te bevorderen, vertrouwen op te bouwen en het imago als beschermer van de privacy van zijn medewerkers vorm te geven.

Contactpersoon voor de Media:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

e-mail:[email protected]

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation