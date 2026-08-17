Das Smartphone wird zur Gaming-Zentrale: Mit dem 7,5-Zoll Neo 5 Max stellt nubia die neue PadPhone-Kategorie vor

Erstmals bringt nubia sein PadPhone-Konzept auf 7,5 Zoll und macht das Neo 5 Max zum mobilen All-in-One-Hub für Gaming, Entertainment und Alltag

SHENZHEN, China, 17. August 2026 /PRNewswire/ -- nubia, eine Lifestyle-Smartphone-Marke mit Fokus auf personalisierte Nutzererlebnisse und Pro-Level-Gaming für ein breites Publikum, kündigt den globalen Rollout des nubia Neo 5 Max an und führt damit die neue PadPhone-Kategorie ein. Die neue Kategorie steht für das großflächige Seherlebnis eines kompakten Tablets und die mobile Steuerung einer Gaming-Konsole.

nubia Neo 5 Max with 7.5-Inch Display Lands as a New PadPhone Category

Das nubia Neo 5 Max basiert auf einem in seiner Klasse führenden 7,5-Zoll-Display und bietet Steuerung auf Konsolen-Niveau, ein immersives audiovisuelles Erlebnis sowie KI-gestützte Gaming-Unterstützung. So entsteht ein vielseitiges Gerät für Gaming, Entertainment und Produktivität im Alltag.

„Gaming wird immer immersiver, und junge Spieler verbringen einen wachsenden Teil ihres digitalen Lebens auf mobilen Geräten. Deshalb entwickeln wir das Gaming-Smartphone zum persönlichen Hub weiter", sagt Bai Keke, Vizepräsident von ZTE. „Mit dem nubia Neo 5 Max bringen wir unser PadPhone-Konzept auf den Markt und machen Gaming-Technologie auf Flaggschiff-Niveau für ein breiteres Publikum zugänglich. Präzise Steuerung, eine bahnbrechende Kühlarchitektur und Optimierung auf Flaggschiff-Niveau ermöglichen intensiveres Gaming, mehr Entertainment auf dem großen 7,5-Zoll-Display und mehr Möglichkeiten unterwegs."

7,5 Zoll eröffnen eine neue Dimension für Gaming, Streaming und Multitasking

Das nubia Neo 5 Max setzt das PadPhone-Konzept mit einem in seiner Klasse führenden 7,5-Zoll-1,5K-Display um und bietet damit 27 Prozent mehr sichtbare Fläche als das nubia Neo 5 5G. Das von nubia als „goldenes Seitenverhältnis" bezeichnete Format von 18,7:9 sorgt für ein noch intensiveres Spielerlebnis und vergrößert die Umrisse von Gegnern in FPS-Spielen um 40 Prozent.

Das Display bietet SGS-zertifizierten Augenschutz auf Hardware-Ebene mit durchgehendem Schutz vor blauem Licht und echtem DC-Dimming. Selbst entwickelte Software-Funktionen zum Schutz der Augen und intelligente Erinnerungen unterstützen zusätzlich ein augenschonendes Nutzungsverhalten.

Mehrere adaptive Modi nutzen die Möglichkeiten des großzügigen 7,5-Zoll-Displays. Im Querformat wird das Gerät mit dem Ständer der Schutzhülle zum persönlichen Mini-Fernseher. Der E-Ink-Modus bietet eine Darstellung ähnlich einem E-Ink-Bildschirm für augenschonendes Lesen. Controller- und Streaming-Modus ermöglichen reaktionsschnelles Casting von AAA-Spielen mit geringer Latenz. Floating Window und Split Screen ermöglichen nahtloses Multitasking.

Neo Triggers 5.0 bringen Steuerung auf Konsolen-Niveau ins 7,5-Zoll-Format

Das nubia Neo 5 Max verfügt über Neo Triggers 5.0 mit einer Abtastrate von 990 Hz und einer Hardware-Reaktionszeit von 4,7 Millisekunden. Zielvorgaben, Schüsse, Bewegungen und Fähigkeiten lassen sich damit schnell im flexiblen Vier-Finger-Modus ausführen.

Die Tastatur ist speziell auf den C-Grip-Griff abgestimmt. Das von nubia als „goldenes Steuerungsverhältnis" bezeichnete 7,5-Zoll-Layout bietet gegenüber herkömmlichen Layouts 27 Prozent mehr Berührungsfläche und 21 Prozent mehr Abstand zwischen den Tasten.

Magic Touch 3.0 filtert unbeabsichtigte Eingaben durch nasse oder fettige Finger. Ein hochpräzises Gyroskop verbessert die Drehsteuerung, während die 360°-Game-Antenne für eine stabile Verbindung sorgt.

Zwei symmetrische Lautsprecher liefern eine um 300 Prozent höhere Lautstärke und verfügen über ein Audio-Design, das Störungen verhindert. Dolby Atmos sorgt für ein immersives Klangerlebnis mit Tiefe, Klarheit und Detailtreue bei Spielen, Filmen, Musik und mehr. Ein Linearmotor auf der Z-Achse liefert haptisches Feedback für Aktionen im Spiel, die RGB-Beleuchtung „Eagle Eye" dynamische Lichteffekte.

Bahnbrechende Kühlarchitektur und 7.100-mAh-Akku für Gaming-Marathons

Das nubia Neo 5 Max setzt auf einen MediaTek Dimensity 7100 6-nm-Chipsatz, LPDDR5X-Arbeitsspeicher und UFS-2.2-Speicher. Gemeinsam mit der NeoTurbo Engine liefert das System solide Leistung, konstante Bildraten und Energieeffizienz.

Das Kühlsystem erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 30.000 mm² und verbessert die Effizienz der Wärmeableitung um 140 Prozent. Dafür sorgen eine zweischichtige Kapillar-Dampfkammer, die die Dampf-Flüssigkeits-Zirkulationswege erweitert, und eine 3D-geprägte VC-Platte für eine schnellere Wärmeableitung.

KI Game Space 5.0 bietet schnellen Zugriff auf Gaming-Tools und intelligente Unterstützung. Der KI-Copilot Demi 2.0 fungiert als Gaming-Coach und Begleiter und liefert Echtzeit-Anleitungen, Kampf-Updates und spielbezogene Unterstützung.

Der 7.100-mAh-Super-Dual-Cell-Akku verteilt die Energie effizient, unterstützt die Wärmeableitung und gewährleistet auch bei anspruchsvoller Nutzung eine langfristige Zuverlässigkeit. Während des Spielens versorgt „Bypass Charging" das Gerät direkt mit Strom, ohne den Akku zu erwärmen. Selbst bei einem Akkustand von fünf Prozent sind im „5 % Extreme-Modus" noch bis zu 22,9 Minuten Spielzeit möglich.

Das nubia Neo 5 Max ist im Rahmen seiner weltweiten Markteinführung zunächst in Südostasien erhältlich. Es ist in den Farben „Shadow Black", „Titanium Gold" und „Cyber Silver" sowie in Konfigurationen mit 20 GB (8 GB + 12 GB) RAM und 256 GB oder 512 GB Speicher erhältlich.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter moderner Telekommunikationssysteme, mobiler Endgeräte und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte End-to-End-Lösungen und hochwertige Produkte an der Schnittstelle von Telekommunikation und Informationstechnologie.

ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderorientierte Produkte und Services an mehr als 500 Netzbetreiber in über 160 Ländern. Mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes investiert ZTE in Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen spielt zudem eine wichtige Rolle in internationalen Gremien zur Entwicklung technischer Standards.

ZTE legt großen Wert auf Corporate Social Responsibility (CSR) und ist Mitglied des UN-Netzwerks Global Compact. Weitere Informationen unter www.zte.com.cn

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