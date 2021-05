ZTE publica el Informe de Sostenibilidad 2020

Lograr un éxito compartido en la economía digital y crear valor sostenible para la sociedad

SHENZHEN, China, 20 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un importante proveedor internacional de soluciones de telecomunicaciones, empresariales y tecnología de consumo para internet móvil, ha anunciado hoy su Informe de Sostenibilidad 2020.

El informe muestra que ZTE, tras el posicionamiento estratégico de "impulsor de la economía digital", cumplió proactivamente con sus responsabilidades sociales corporativas en 2020. Mientras aprovechaba las tecnologías para luchar contra la pandemia de Covid-19, ZTE hizo grandes esfuerzos para promover el desarrollo de la economía digital y perseguir el crecimiento verde. Mientras tanto, la compañía contribuyó a la comunidad global y mejoró continuamente sus prácticas y planes de gobierno corporativo para el futuro.

ZTE ha publicado anualmente informes de sostenibilidad durante 13 años consecutivos.

Aprovechando el 5G para luchar contra la pandemia de Covid-19 de una manera integral

A principios de 2020, ante el repentino brote de Covid-19, ZTE activó rápidamente el mecanismo de respuesta de emergencia de prevención y control de pandemias. Al tiempo que implementaba estrictamente medidas de prevención de la pandemia para proteger la salud y la seguridad de los empleados, ZTE asumió responsabilidades sociales corporativas y tomó medidas para combatir la Covid-19 mediante el uso de diversas tecnologías.

Al principio de la pandemia de Covid-19 en 2020, ZTE coordinó rápidamente los recursos mundiales, cubriendo la producción y distribución, la construcción de redes, la comunicación garantizada, los servicios in situ y las aplicaciones de servicio y más. Construyó redes 4G/5G con operadores para más de 210 hospitales en 82 ciudades de 26 provincias en el país, lo que cubrió la brecha de comunicaciones necesaria para el soporte vital. A medida que la pandemia empeoró, ZTE se unió a los socios de la industria para desarrollar aplicaciones innovadoras, incluyendo telemedicina basada en 5G, logística inteligente, clases basadas en la nube 5G y seguridad tridimensional, aprovechando tecnologías para vencer la Covid-19.

Además, ante el desafío de la pandemia mundial, ZTE estableció 12 sucursales de voluntarios en Wuhan, Chengdu, Chongqing y otras ciudades de China, así como en Myanmar, India y otros países. Todos estos voluntarios proporcionaron un sólido apoyo para el alivio de la pandemia y otras emergencias. Al mismo tiempo, la Fundación ZTE donó materiales de prevención pandémica, incluyendo mascarillas, gafas, trajes protectores y ventiladores, a los frentes pandémicos en China y más de 50 países y regiones de todo el mundo.

Perseguir una mayor competencia básica y lograr éxitos compartidos en la economía digital

La economía digital está acelerando la integración en otras industrias y se ha convertido en un nuevo motor del desarrollo económico mundial. En este contexto, ZTE se compromete a ser un motor de la economía digital mediante la creación y el intercambio de oportunidades de desarrollo con partes relacionadas para promover conjuntamente el desarrollo saludable de la economía digital.

El Presidente de ZTE Corporation, Xu Ziyang comentó, "En 2020, la pandemia cambió enormemente la forma en que las personas viven y trabajan, haciendo de los servicios de TIC una necesidad muy similar al aire, el agua y la electricidad. A continuación, las empresas necesitaban acelerar la transformación digital e inteligente, no sólo para reducir costes y aumentar la eficiencia, sino para ser más ágiles e inteligentes, afrontando así mejor las incertidumbres en entornos externos, mercados y tecnologías."

El informe afirma que ZTE, para convertirse en un "impulsor de la economía digital", considera las innovaciones tecnológicas como el principal motor del desarrollo corporativo. Al mantenerse en el camino para perseguir una mayor competencia básica, la empresa hace continuamente innovaciones en chips, algoritmos, arquitectura, bases de datos y sistemas operativos entre otros, sentando así una base sólida para un crecimiento más robusto. ZTE ha invertido más de 10.000 millones de RMB anualmente en I+D y a finales de marzo de 2021 había presentado 80.000 solicitudes mundiales de patentes, de las que se concedieron más de 38.000. Según el informe "¿Quién lidera la carrera de patentes 5G?" publicado en febrero por IPlytics, con sede en Berlín, ZTE ha sido incluido en el top 3 mundial por su liderazgo sostenible en 5G declarado Standard-Essential Patents(SEP) a ETSI.

Al mismo tiempo, manteniendo el objetivo de "empoderar a las industrias a través de innovaciones y lograr un éxito compartido en la economía digital", ZTE está decidida a cerrar la brecha digital entre los escenarios empresariales tradicionales y las aplicaciones de tecnología digital, proporcionar a las industrias soluciones basadas en escenarios que realmente creen valor y convertirse en un líder en la transformación digital de las industrias. En 2020, basándose en sus redes definitivas, "soluciones precisas en la nube y la red", y habilitando plataformas, ZTE, junto con más de 500 socios en industrias industriales, de transporte, energéticas, gubernamentales, financieras, culturales y de turismo, entre otras, llevó a cabo aplicaciones innovadoras 5G y prácticas comerciales, y creó alrededor de 100 escenarios para aplicaciones innovadoras 5G. Cumplió seriamente sus responsabilidades como líder tecnológico con una fuerte fuerza innovadora.

Por ejemplo, en el campo industrial, un proyecto de fábrica inteligente, completado conjuntamente por ZTE y Yunnan Sunho Aluminum, promueve la transformación y actualización de Sunho con "fabricación inteligente" y permite a la empresa industrial tradicional ahorrar costes operativos, reducir la mano de obra y mejorar la eficiencia. En términos de atención médica, ZTE ofrece soluciones de atención médica inteligente 5G que incorporan aplicaciones innovadoras como demostraciones de operación, consulta remota, rondas de barrio remoto, así como diagnóstico móvil y asistido por IA, para proteger toda la vida humana.

Y en términos de educación, la empresa ofrece múltiples escenarios innovadores y aplicaciones para la educación, como aulas remotas 5G + 4K, educación XR basada en la nube 5G, enseñanza 5G + AR, y aulas holográficas 5G+, para encender la curiosidad de los niños y los sueños sobre el futuro.

En el área financiera, la base de datos distribuida autodesarrolla de ZTE, GoldenDB, sirve como una base segura y confiable para el sistema de servicios bancarios, salvaguardando cada transacción para más de 300 millones de clientes. Además, al aplicar tecnologías innovadoras a teléfonos inteligentes, así como terminales de información personal y doméstica, ZTE hace realidad el estilo de vida inteligente 5G de todos los escenarios con una rica variedad de terminales inteligentes 5G, para un éxito compartido en la economía digital.

Poner en práctica el concepto de desarrollo verde para alcanzar el objetivo de "neutralidad de carbono"

Con la "neutralidad de carbono" alcanzando un consenso en las principales economías de todo el mundo, ZTE participa activamente en la descarbonización de la economía mundial, y promueve aún más la comercialización del 5G verde en varios campos, para ayudar a todas las industrias a entrar rápidamente en el canal de desarrollo verde.

"Creemos firmemente que las aguas lúcidas y las exuberantes montañas son activos invaluables, y tratamos de reducir el impacto en nuestro medio ambiente desde la fuente. Utilizamos materias primas más respetuosas con el medio ambiente y mejoramos las técnicas de producción", subraya Xie Junshi en el informe, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de ZTE. "Empleamos tecnologías más avanzadas para promover el rendimiento del producto. Hemos estado comprometidos con la máxima eficiencia del espectro, la eficiencia energética definitiva y la eficiencia máxima de la operación de red para facilitar el desarrollo sostenible".

Con el advenimiento de la era 5G, el consumo de energía de estaciones base y terminales 5G se considera un tema clave para el desarrollo sostenible de la industria. ZTE ha estado explorando activamente cómo reducir el consumo de energía de las estaciones base y ha establecido más de 500 patentes verdes de innovación 5G. La empresa se ha dedicado a aumentar la eficiencia y reducir el consumo en virtud de sus chips de alto rendimiento autodesarrollados, operación de alta eficiencia, diseño estructural líder y resistencia tecnológica. Además, ZTE ha ayudado a más de 20 operadores a construir más de 500.000 sitios verdes de alta eficiencia en países y regiones como China, Italia, Vietnam, Myanmar, Pakistán, Sudáfrica y Etiopía. En 2020, ZTE lanzó el PowerPilot, una solución de eficiencia energética de red 4G y 5G. La energía ahorrada por la solución PowerPilot es el doble que la de las soluciones convencionales de ahorro de energía basadas en IA, y puede ahorrar hasta un 20% de energía en una red multimodo, reduciendo así eficazmente el gasto operativo. En la actualidad, la solución se ha comercializado con éxito en más de 700.000 sitios en más de 20 redes en todo el mundo.

Además, ZTE también participa activamente en investigaciones temáticas relacionadas con estándares de ahorro de energía. En 2020, junto con GSMA Intelligence, líder en investigación global de telecomunicaciones, medios y tecnología (TMT) y parte de la GSMA más amplia, ZTE publicó el libro blanco "5G Energy Efficiencies, Green is the New Black". El libro blanco analiza los antecedentes y principios de la construcción y mejora de la eficiencia energética de las redes de telecomunicaciones en la era 5G a partir de los aspectos de la reducción de costes, la optimización del rendimiento de la red, la seguridad energética y la contribución a la reducción global de emisiones de carbono. También resume la viabilidad del ahorro energético y la reducción del consumo a través de la innovación.

Como practicante activo del desarrollo verde, ZTE Corporation también promueve integralmente la gestión de la protección del medio ambiente en las operaciones diarias de oficina y producción de la empresa. La empresa está orientada por objetivos de gestión en términos de ahorro de energía y emisiones de escape, y refuerza aún más la tecnología de producción y la mejora de los equipos para reducir el consumo de recursos naturales y el impacto en el medio ambiente.

Creciendo con sus empleados y socios y contribuyendo a la comunidad global

En 2020, ZTE mejoró aún más su transformación digital interna y creó una "Ultimate Cloud Company" totalmente en la nube, inteligente y ligera en los campos de I+D, operación, oficina y producción. Al tiempo que reducía los costes, aumentaba la eficiencia y mejoraba la calidad, la empresa se enfrentaba flexiblemente a las incertidumbres del futuro. Durante la pandemia, los servicios en la nube de ZTE permitieron a más de 70.000 empleados en todo el mundo trabajar desde casa. Más importante aún, la eficiencia del trabajo a distancia de más de 30.000 empleados de I+D alcanzó más del 95%.

En términos de gobierno corporativo, ZTE ha fortalecido aún más la atracción y los incentivos de los talentos básicos, mejorado el sistema de gestión del cumplimiento, mejorado el sistema de gestión de control interno corporativo y logrado un crecimiento de alta calidad a lo largo de la ruta trifásica de "recuperación, crecimiento y expansión".

En cuanto a los aspectos de las contribuciones a la comunidad global, la Fundación ZTE siempre mantiene su compromiso con su misión, que es "defender el espíritu de bienestar público, cumplir con la responsabilidad corporativa y promover el desarrollo del bienestar público". Durante el último año, la empresa se ha centrado en tres campos principales: la atención médica, la asistencia educativa y la ayuda a grupos desfavorecidos, y ha organizado activamente actividades de bienestar público y mitigación de la pobreza.

En 2020, la Fundación ZTE invirtió más de 14 millones de yuanes en bienestar público, implementó 37 proyectos de bienestar público y llevó a cabo 73 actividades de bienestar público voluntario. El 2020 China Foundation Transparency Index (FTI) de la Fundación obtuvo marcas completas en tres años consecutivos y ganó el "Premio Anual a la Innovación benéfica" y el "Premio Anual al Proyecto de Caridad" en el 10º Festival de Caridad de China.

De cara al futuro, ZTE seguirá firmemente comprometida con el desarrollo sostenible en todo el mundo y, como "impulsor de la economía digital", pondrá en práctica su responsabilidad social. La compañía seguirá creciendo junto con sus empleados y socios, esperando realizar el co-desarrollo de empresas, individuos, socios y medio ambiente para permitir la comunicación y la confianza en todas partes.

