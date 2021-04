ZTE's gepatenteerde technologiewaarde overschrijdt RMB 45 miljard

SHENZHEN, China, 26 april, 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale provider van telecommunicatie-, bedrijfs- en consumententechnologieoplossingen voor het mobiele internet, werd opgenomen bij de grootste deelnemers en bepalers van de globale 5G-normen voor zijn pioniersrol op het gebied van 5G-technologie, octrooien, standaarden, industrieën en terminals, volgens het laatste rapport "Uitdagingen en vooruitzichten voor China's telecommunicatiesector en intellectuele-eigendomsmarkt" van het gevestigde investeringsbeheerbedrjf Jones Lang LaSalle (JLL).

Volgens het rapport werd ZTE ook geplaatst bij de kopgroep op het vlak van globale octrooien als erkenning van zijn bijdrage tot het onderzoek over en het zetten van standaarden voor de globale 5G-technologie. ZTE's gepatenteerde technologiewaarde bedraagt vandaag meer dan RMB 45 miljard.

Geëngageerd voor het creëren van waarde voor klanten door middel van de accumulatie van hoogkwalitatieve octrooien en ernaar strevend om "de weg te banen voor de digitale economie"

Met de komst van het tijdperk van de digitale economie heeft een nieuwe generatie van mobiele informatietechnologie zoals 5G zich ontwikkeld in een essentiële aandrijver van de digitale transformatie en het upgraden van de volledige maatschappij. Het verbeteren van onafhankelijke technologische innovatie en het versterken van de cultivering van hoogkwalitatieve patenten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van China's bedrijven. Als een belangrijke bijdrager tot de globale 5G-standaarden houdt ZTE vast aan het uitbouwen van een sterkere kerncompetentie en blijft aan onderzoek en ontwikkeling doen in essentiële technologieën en basiswetenschappen. Het bedrijf heeft de laatste jaren op jaarbasis meer dan RMB 10 miljard geïnvesteerd in R&D. In 2020 bedroegen zijn uitgaven voor R&D RMB 14,8 miljard, wat goed is voor 14,6% van zijn bedrijfsopbrengsten.

Naarmate de 5G-technologie rijp en steeds populairder wordt, bouwen globale fabrikanten hun kerncompetitiviteit in de iteratieve patentlay-out. ZTE heeft een hoogkwalitatieve patentlay-out gelanceerd in vele 5G-gerelateerde gebieden. Het bedrijf versterkt zijn innovatieve R&D-capaciteiten om zijn concurrentievoordelen te behouden op de nationale en internationale markten. Verder, dankzij zijn globale strategische lay-out blijft het bedrijf zijn klanten innovatieve producten en hoogkwalitatieve diensten brengen en is het geëngageerd om waarde te creëren voor zijn klanten als een "wegbaner voor de digitale economie".

ZTE, gesteund door zijn hoge uitgaven voor R&D en continue technologie-accumulatie heeft tegen maart 2021 meer dan 80.000 globale octrooiaanvragen en meer dan 38.000 goedgekeurde patenten verzameld, waaronder 4270 octrooiaanvragen voor chips en meer dan 1800 goedgekeurde patenten. Volgens het laatste rapport "Wie leidt de 5G-octrooirace?" gepubliceerd in februari door IPlytics, is ZTE opgenomen in de globale top 3 voor zijn duurzaam leiderschap op het gebied van voor 5G aangegeven standaard-essentiële octrooien (SEP) bij ETSI.

Efficiënte bedrijfsstrategieën drijven de conversie van innovatieverwezenlijkingen effectief aan en bevorderen de hoogkwalitatieve groei van immateriële activa

Met de aanzienlijke verbetering van de capaciteiten op het gebied van innovatie en creatie versterkt ZTE constant het gebruik van intellectuele eigendom (IE). Boven op de versterking van de cultivatie en lay-out van hoogkwalitatieve patenten bevordert ZTE proactief de toepassing, conversie en implementatie van patenten onder uiterst efficiënte werkstrategieën. Enerzijds doet het inspanningen om octrooiaanvragen en R&D op het gebied van technologie af te stemmen, terwijl het de kwaliteit van de octrooiaanvragen voortdurend verbetert. Anderzijds wordt met het vestigen van een beheersysteem in de volledige IP-levenscyclus IP-beheer uitgevoerd in alle werkstromen waaronder R&D, marketing, inkoop, productieontwerp en verkoop enzovoort. Op deze manier wordt een goed bedacht en efficiënt octrooibeschermingsnetwerk uitgebouwd om de hoogkwalitatieve groei van de commerciële waarde van de immateriële activa van het bedrijf te bevorderen.

"Als een van China's globaal actieve hightechbedrijven is ZTE zich volledig bewust van de waarden en belang van onafhankelijke R&D en technologische innovatie. Het bedrijf heeft decennia flink geïnvesteerd in R&D en heeft een groot aantal innovatieve technologische verwezenlijkingen op zijn palmares," aldus Hu Yi, Vice President and Head of Intellectual Property Department bij ZTE Corporation. "Sommige van deze verwezenlijkingen werden omgezet in hightech producten om ZTE te helpen bij de expansie van overzeese markten zoals Europa en Noord-Amerika en sommige ervan hebben zich ontwikkeld in immateriële activa waaronder intellectuele eigendom, zoals octrooien. "

"Naarmate de tijd vordert en sectoren zich ontwikkelen, zoekt ZTE hoe het de waarde van immateriële activa verder kan verkennen en benutten. Het bedrijf bereikt wederkerige octrooilicenties met reguliere bedrijven in de telecomsector en verwezenlijkt zo een snelle iteratie van nieuwe technologieën en producten door middel van commerciële interacties en de bevordering van telecomtechnologieën om verder impact te maken op verticale sectoren."

"Verder verzamelen we redelijke R&D-investering door middel van transfers, licentiëring en andere managementmethoden om een gesloten kring te bouwen van duurzame ontwikkeling van "Innovatie - Operatie - Herinnovatie". In de afgelopen jaren zijn ZTE's opbrengsten van intellectuele eigendom gestaag gegroeid, wat cashvoordeel heeft opgebracht voor het bedrijf en voorspelbare voordelen zal blijven creëren. Er wordt geschat dat onze intellectuele eigendom bijna RMB 4,5 à 6 miljard zal opbrengen voor het bedrijf tijdens de periode van 2021 tot 2025", voegde de heer Hu Yi toe.

Als de beste beoefenaar van globale innovatie en commerciële waarde van intellectuele eigendom heeft ZTE intellectuele eigendom altijd beschouwd als de kernstrategie voor ondernemingsontwikkeling. In de toekomst zal ZTE zijn kerncompetentie verbeteren door de kwaliteit van de creatie van intellectuele eigendom te verbeteren evenals de efficiëntie van het gebruik en beheer van IE. Terwijl het een goed evenwicht tussen de investering in technologische innovatie en het rendement van intellectuele eigendom verwezenlijkt, zal ZTE de krachten bundelen met alle partners om een uiterst kwalitatieve ontwikkeling van het IE-ecosysteem te bevorderen en de digitale en intelligente transformatie en het upgraden van de maatschappij te bekrachtigen.

