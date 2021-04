Valor de tecnologia patenteada da ZTE ultrapassa 45 bilhões de yuans

SHENZHEN, China, 26 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma importante provedora internacional de soluções de telecomunicações, empresariais e de tecnologias de consumo para a internet móvel, foi incluída entre os principais participantes e definidores dos padrões 5G globais para liderar o mundo em tecnologia, patentes, padrões, indústrias e terminais 5G, de acordo com o último relatório "Desafios e perspectivas para a indústria de telecomunicações e mercado de propriedade intelectual da China " pela empresa de gestão de investimentos estabelecida Jones Lang LaSalle (JLL).

De acordo com o relatório, a ZTE também foi classificada no primeiro nível de layout de patente global em reconhecimento à sua contribuição para a pesquisa e configurações padrão da tecnologia 5G global. Até o momento, o valor da tecnologia patenteada da ZTE excede 45 bilhões de yuans.

Comprometida em criar valor para os clientes por meio do acúmulo de patentes de alta qualidade e com o objetivo de ser uma "construtora de estradas de economia digital"

Com o advento da era da economia digital, uma nova geração de tecnologia da informação móvel como o 5G se transformou em uma força motriz fundamental para a transformação digital e a atualização de toda a sociedade. O aprimoramento da inovação tecnológica independente e o fortalecimento do cultivo e layout de patentes de alta qualidade estão desempenhando um papel importante no desenvolvimento das empresas da China. Como principal colaboradora dos padrões 5G globais, a ZTE insiste em desenvolver sua competência central mais forte e continua a pesquisar e se desenvolver em tecnologias chave e ciências básicas. A empresa investiu mais de 10 bilhões de yuans anualmente em P&D nos últimos anos. Em 2020, seus gastos em P&D atingiram 14,8 bilhões de yuans, o que corresponde a 14,6% de sua receita operacional.

À medida que a tecnologia 5G amadurece e ganha popularidade crescente, os principais fabricantes globais estão desenvolvendo sua competitividade central no layout de patentes iterativas. A ZTE lançou um layout de patentes de alta qualidade em muitos campos relacionados ao 5G. A empresa fortalece constantemente seus inovadores recursos de P&D para manter suas vantagens competitivas nos mercados interno e internacional. Além disso, em virtude de seu layout estratégico global, a empresa continua a trazer aos seus clientes os produtos inovadores e serviços de alta qualidade, e está comprometida em criar valor para seus clientes como uma "construtora de estradas de economia digital".

A ZTE, com o suporte de seus altos gastos em P&D e acúmulo contínuo de tecnologia, registrou mais de 80.000 pedidos de patente global até março de 2021 e acumulou mais de 38.000 patentes concedidas globalmente, incluindo 4.270 pedidos de patente de chip e mais de 1.800 patentes concedidas. De acordo com o último relatório: "Quem está liderando a corrida de patentes do 5G?" publicado em fevereiro pela IPlytics, a ZTE foi incluída entre os 3 principais do mundo por sua liderança sustentável em Standard-Essential Patents (SEP) declaradas pelo 5G à ETSI.

As estratégias operacionais eficientes conduzem efetivamente a conversão de conquistas de inovação, impulsionando o crescimento de alta qualidade dos ativos intangíveis

Com a melhoria significativa das habilidades de inovação e criação, a ZTE vem fortalecendo constantemente a utilização de Propriedade Intelectual (PI). Além de reforçar o cultivo e o layout de patentes de alto valor, a ZTE promove proativamente a aplicação, conversão e implementação de patentes em estratégias operacionais altamente eficientes. De um lado, ela se esforça para aumentar o alinhamento de aplicativos de patentes e P&D de tecnologia com a demanda de mercado, ao mesmo tempo em que melhora continuamente a qualidade das solicitações de patente. Por outro lado, com a criação de um sistema de gestão em todo o ciclo de vida de PI, a gestão de PI é realizada em todos os fluxos de trabalho, incluindo P&D, marketing, compras, design de produção e vendas e assim por diante. Dessa forma, uma rede bem concebida e eficiente de proteção de patentes é construída para promover o crescimento de alta qualidade do valor comercial dos ativos intangíveis da empresa.

"Como uma das empresas de alta tecnologia da China na competição global, a ZTE está totalmente ciente do valor e do significado da P&D independente e da inovação tecnológica. A empresa tem mantido investimentos poderosos em P&D há décadas e acumulado um grande número de conquistas tecnológicas inovadoras", declarou Hu Yi, vice-presidente e diretor do departamento de propriedade intelectual da ZTE Corporation. "Algumas dessas conquistas foram transformadas em produtos de alta tecnologia para ajudar a ZTE a expandir nos mercados estrangeiros, como a Europa e a América do Norte, e algumas delas se tornaram ativos intangíveis, incluindo propriedades intelectuais, como as patentes."

"Com o progresso dos tempos e o desenvolvimento dos setores, a ZTE busca ativamente formas de explorar e expandir ainda mais o valor dos ativos intangíveis. A empresa atinge o licenciamento de patentes com as principais empresas do setor de telecomunicações, alcançando assim a iteração rápida de novas tecnologias e produtos por meio de interações comerciais e promovendo tecnologias do setor de telecomunicações para impactar ainda mais os setores verticais."

"Além disso, coletamos um investimento razoável em P&D por meio de transferências, licenciamento e outros métodos de gestão para construir um ciclo fechado de desenvolvimento sustentável de "Inovação - Operação - Re-inovação". Nos últimos anos, as receitas das propriedades intelectuais da ZTE cresceram continuamente, o que trouxe benefícios para a empresa e continuará a gerar benefícios previsíveis. Estima-se que nossas propriedades intelectuais trarão receita de quase 4,5 a 6 bilhões de yuans para a empresa durante o período de 2021 a 2025." acrescentou o Sr. Hu Yi.

Como a melhor profissional de inovação global e valor comercial de propriedade intelectual, a ZTE sempre considerou a propriedade intelectual como a principal estratégia para o desenvolvimento empresarial. Como segundo passo, a ZTE continuará a melhorar sua competência central, melhorando a qualidade da criação de propriedade intelectual e a eficiência da utilização e gestão de PI. Ao mesmo tempo em que alcança um bom equilíbrio entre o investimento em inovação tecnológica e o retorno de propriedade intelectual, a ZTE unirá forças com todos os parceiros para promover um desenvolvimento de alta qualidade do ecossistema de PI e capacitar a transformação e atualização digital e inteligente da sociedade.

Consulte o seguinte link para o relatório completo:

http://www.whytouch.com/pdf/gb483f72362e6573c99190c96622507e/index.php

Contatos com a imprensa:

Margrete Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

E-mail: [email protected]

FONTE ZTE Corporation

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation