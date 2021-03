ZTE scoort hoog in Lightwave Innovation Reviews

SHENZHEN, China, 31 maart 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van telecommunicatie-, bedrijfs- en consumententechnologieoplossingen voor het mobiele internet, heeft vandaag aangekondigd dat haar voorgeconnectoriseerde oplossing, PON+-oplossing en intelligente OXC-oplossing hoge scores hebben behaald in de Lightwave Innovation Reviews. Dit erkent ZTE's leidende positie op het gebied van optische communicatie.

Voorgeconnectoriseerde ODN-oplossing: voor een efficiënte uitrol van optische netwerken

ZTE's voorgeconnectoriseerde ODN-oplossing omvat een reeks voorgeconnectoriseerde dozen voor optische knooppunten binnen en buiten en geprefabriceerde optische kabels. De innovatieve verbinding van geprefabriceerde optische vezels vergemakkelijkt de vezelsplitsing en verbetert de constructie-efficiëntie, en komt in de plaats van de traditionele gecompliceerde vezelfusiesplitsing. Deze oplossing heeft ook de eerste voorgeconnectoriseerde connectoren in de industrie die "blinde insertie" en "zelfborging" ondersteunen. Dankzij het modulaire ontwerp kan de oplossing in alle weersomstandigheden worden ingezet en zorgt zij voor eenvoudigere operaties en flexibelere netwerken.

PON+-oplossing: F5G technische innovatie en commerciële praktijk

Met de systematische optimalisatie en innovatie van de optische toegangstechnologie verbetert de PON+-oplossing van ZTE de end-to-end full-scenario dekking, deterministische lage latentie, virtualisatie, rekencapaciteit van het toegangsnetwerk en betrouwbaarheid. Ook worden de kwaliteit en de gebruikerservaring van breedbanddiensten voor thuisgebruik verbeterd, en worden de PON-technologieën gepromoot om de scenario's uit te breiden van thuis tot de overheid en het bedrijfsleven. Bovenop deze voordelen ondersteunt de oplossing de traditionele beroepen en industrieën bij hun overschakeling op glasvezel, digitalisering en intellectualisering. Ze effent de weg voor F5G en stimuleert de nieuwe groei in de industrieën, waardoor een solide basis wordt gelegd voor de lay-out en ontwikkeling van diverse industrieën op lange termijn.

Intelligente OXC-oplossing op basis van C++-band: efficiënte, betrouwbare en groene optische netwerken bouwen

Het intelligente OXC-systeem van ZTE ondersteunt optical directions van maximaal 32 graden. Het kan worden toegepast op C++-band om tot 1.500T+-nodecapaciteit te bereiken voor een flexibele implementering van serviceplanning in meerdere richtingen op kernknooppunten van datacenters.

Het OXC-systeem van ZTE maakt gebruik van drie innovatieve technologieën. Ten eerste is het gebaseerd op een optische backplane. Meervoudige optische lintvezels worden automatisch gerouteerd en ingekapseld in flexibele platen als een optische schakelmatrix. Dit leidt tot een sterke vermindering van het verbindingsverlies, wat de betrouwbaarheid van het systeem sterk verbetert. Bovendien worden optische connectoren met hoge precisie gebruikt om een zeer nauwkeurige uitlijning van optische interfaces te garanderen. De automatische vergrendeling en ontgrendeling van de connectoren is bestand tegen de trillingsinterferentie van de externe omgeving.

Bovendien is de optische connector voorzien van een innovatief stofdicht ontwerp, dat de optische backplane tijdens het gebruik doeltreffend beschermt tegen stofverontreiniging. Daarnaast zorgt het intelligente optische label voor intelligente bewaking en tracering van golflengten, wat het netwerkgebruik en de O&M-efficiëntie aanzienlijk verbetert.

Lightwave Innovation Reviews werd gepresenteerd door Lightwave, een bekend medium in de wereldwijde optische netwerkindustrie. Lightwave organiseert al vele jaren de jaarlijkse innovatieprijzen, met als doel de beste producten en oplossingen op het gebied van optische communicatie in de kijker te zetten. De jury bestaat uit bekende specialisten inzake optische netwerken van netwerkexploitanten, leveranciers, alsmede senior executives, analisten en ingenieurs van industriële onderzoeks- en adviesbureaus.

