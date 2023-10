ZTE trace la voie vers une « numérisation prospère à large bande » lors du Broadband User Congress 2023

Un total de 400 participants de près de 100 entreprises ont participé au Broadband User Congress 2023 de ZTE

Après 20 ans d'investissement et d'innovation en Amérique latine, ZTE s'engage dans une ère d'évolution infinie pour une numérisation prospère à large bande

Des solutions de pointe ont été présentées pour accélérer l'évolution de la technologie FTTx, innover dans les services à domicile, faire progresser la modernisation du transport et renforcer la connectivité des entreprises

MEXICO, 27 octobre 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de technologies de l'information et de la communication, a donné aujourd'hui le coup d'envoi du Broadband User Congress 2023 à Mexico, au Mexique.

ZTE a accueilli le Broadband User Congress sur le thème « Numérisation prospère à large bande » du 17 au 18 octobre 2023. D'éminents leaders d'opinion, des partenaires industriels, des analystes de premier plan de l'IFT, de l'ATIM, de la GSMA, de GlobalData et des opérateurs de premier plan, entre autres, ont participé à l'événement pour partager leurs idées essentielles. Cet événement de deux jours a attiré plus de 400 participants de près de 100 entreprises, et plus de 50 intervenants ont discuté de sujets tels que les tendances de développement des télécommunications et de la large bande, l'écosystème de la large bande, la technologie Wi-Fi, les cas d'utilisation de la large bande, et bien plus.

« Au cours des 20 dernières années, ZTE a collaboré avec des opérateurs de télécommunications en Amérique latine. Notre investissement à long terme et notre innovation dans la technologie sous-jacente ont gagné la confiance des clients, a souligné Peng Aiguang, vice-président principal de ZTE. Ensemble, nous entamons un voyage remarquable vers une nouvelle ère, un avenir d'évolution infinie. »

Au cours de l'événement, ZTE a présenté ses solutions de production de pointe à travers quatre sujets principaux. Tout d'abord, il a été question de l'accélération de l'évolution FTTx grâce à une mise à niveau XGS-PON, de la migration du HFC vers la fibre, et de l'ODN léger et visible. Deuxièmement, il a été question de l'innovation des services domestiques avec la technologie Wi-Fi 6 mature, la transformation vidéo IP couvrant tous les scénarios d'application, un écosystème Android TV amélioré et la plateforme SCP pour une gestion pratique. Le troisième thème portait sur l'avancement de la modernisation du transport avec FMC et un réseau IP axé sur la 5G, ainsi que l'OTN tous scénarios. Enfin, l'événement a mis l'accent sur l'amélioration de la connectivité des entreprises avec des solutions FTTR-B pour toutes les échelles d'entreprises, le transport orienté ToB et les réseaux de centres de données.

Grâce à notre expérience de collaboration avec les clients d'Amérique latine et à notre connaissance approfondie des besoins des opérateurs de télécommunications, la stratégie de ZTE en matière de réseaux à large bande est axée sur la construction de réseaux tout-optique de la prochaine génération. Notre objectif est d'offrir une expérience de service améliorée aux particuliers, aux ménages et aux entreprises de toute la région.

À ce jour, ZTE occupe confortablement la première place pour les livraisons de CPE PON et de CPE DSL, ses ONT PON étant classés « Leader » dans le dernier rapport d'évaluation FTTP de GlobalData. Les livraisons de dispositifs CPE de ZTE ont dépassé 540 millions d'unités dans le monde, et l'entreprise est également leader sur le marché mondial des décodeurs IP, tout en étant le premier fournisseur de décodeurs TV Android dans le monde.

Des serveurs de haute performance, des solutions sans fil typiques et des solutions d'alimentation ont également été présentés.

Le ZTE Global Services Ecosystem Forum s'est également déroulé avec succès lors de l'événement. Ce forum a rassemblé des partenaires clés et des experts de l'industrie de près de 30 entreprises et organisations des régions européennes et américaines. Ils ont discuté et échangé des idées sur les tendances, les solutions et les études de cas en matière de services numériques et de réseaux intelligents sous le thème « Service ultime pour un avenir mutuellement bénéfique ».

