ZTE vence 5G Excellence Award no Congresso Mundial SDN/NFV

SHENZHEN, China, 17 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), importante provedora internacional de soluções de tecnologia de telecomunicações, empresariais e ao cliente para a Internet Móvel, anunciou que venceu o 5G Excellence Award no Congresso Mundial SDN/NFV realizado em Hague, na Holanda, por sua Common Edge Solution. Trata-se do único prêmio de melhor solução e produto 5G entregue no congresso.

A solução Common Edge da ZTE adota a tecnologia dual-core (VM + contêiner) líder da indústria para desenvolver uma nuvem distribuída em 5G da nova geração. Ela utiliza hardware altamente e diversos tipos de hardware de aceleração autoadaptável, tratando de todos os requisitos de cenários 5G. Ao introduzir o mecanismo de IA, colaboração nuvem-edge e colaboração edge-edge, ela possibilita que a energia computacional flua com serviços e realize otimização inteligente.

Essa solução quebra a arquitetura fechada da rede de telecomunicações tradicional, abrindo a infraestrutura de rede edge, capacidade de aceleração de hardware, capacidade de redirecionamento de rede e capacidade de percepção de rede sem fio para aplicativos de terceiros. Ela explora por completo as capacidades inerentes da rede sem fio e acelera as inovações de serviço em indústrias verticais reduzindo, assim, ainda mais o atraso de ponta a ponta da interação usuário-serviço e aprimorando as experiências do usuário.

Ao tratar dos futuros desafios de O&M trazidos pela construção MEC em larga escala, a solução Common Edge da ZTE pode atingir uma implementação com uma só tecla e um provisionamento automatizado de MEC e APPs verticais da indústria. Por meio de uma gestão unificada de edge e O&M inteligente, ela atinge uma O&M desatendida no edge a fim de reduzir exponencialmente as OPEX.

A solução Common Edge da ZTE tem sido amplamente aplicada na fabricação indústria, rede inteligente, Internet de Veículos (IoV), entretenimento e mídia, segurança pública, educação, assistência à saúde, finanças, agricultura e outros campos. Ela se concentra em aplicações industriais "1+4", exposição da capacidade de rede sem fio + big vídeo, IoV, fabricação inteligente e suprimento de energia. Sustentada por sua solução Common Edge, a ZTE levou a cabo uma cooperação extensiva e projetos piloto com mais de 100 parceiros estratégicos e mais de 200 usuários da indústria.

A ZTE é uma provedora de sistemas de telecomunicações avançados, dispositivos móveis e de soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Como parte da estratégia da ZTE, a empresa está empenhada em oferecer inovações ponto a ponto integradas para proporcionar excelência e valor, à medida que os setores das telecomunicações e informação convergem. Listada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de ação H na bolsa: 0763.HK / código de ação A na bolsa: 000063.SZ), os produtos e serviços da ZTE são vendidos em mais de 160 países.

Até o momento, a ZTE obteve 25 contratos comerciais de 5G em mercados importantes como Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África (MEA). A ZTE compromete 10% de sua receita anual com pesquisa e desenvolvimento, e possui papéis de liderança em organizações internacionais que estabelecem padrões.

