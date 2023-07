ZTE's groene netwerken versterken duurzame ontwikkeling

Tijdens MWC Shanghai 2023 presenteerde ZTE zijn betoverende, groene ecologische eiland, volledig in lijn met het thema "Green for All"

ZTE is er vast van overtuigd dat de oplossing ligt in het omarmen van technologische innovatie en het voortdurend verbeteren van producten en oplossingen om op een intelligentere manier het energieverbruik van elke data-eenheid terug te dringen

ZTE streeft ernaar zijn concepten voor duurzame ontwikkeling en innovatieve oplossingen uit te breiden naar andere bedrijfstakken, door bij te dragen aan de digitale transformatie en de vooruitgang van de samenleving, waarbij duurzaamheid de prioriteit krijgt.

SHANGHAI, 3 juli 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), wereldwijd een toonaangevende leverancier van oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, demonstreerde zijn geavanceerde technologische innovaties, groene en koolstofarme visies en prestaties op het gebied van groene netwerken aan bezoekers van MWC Shanghai 2023. Het evenement werd gehouden in het Shanghai New International Expo Center, waar ZTE zijn fascinerende groene ecologische eiland presenteerde, volledig in lijn met het thema "Green for All".

Het realiseren van een groene en koolstofarme samenleving is een langetermijndoelstelling die voortdurende toewijding vereist. Naarmate het netwerkverkeer toeneemt, wordt de uitdaging om deze doelstelling te realiseren des te groter. ZTE is er vast van overtuigd dat de oplossing ligt in het omarmen van technologische innovatie en het voortdurend verbeteren van producten en oplossingen om op een intelligentere manier het energieverbruik van elke data-eenheid terug te dringen Door prioriteit te geven aan verbeteringen op het gebied van minder energieverbuik, streeft ZTE ernaar bij te dragen aan de realisatie van een duurzame en milieuvriendelijke samenleving.

Tijdens MWC Shanghai presenteerde ZTE zijn technologische innovaties op het gebied van groene, energiebesparende netwerken. In het Radio Access Network (RAN) boekte de PowerPilot-oplossing van ZTE, nu in de Pro-versie, aanzienlijke vooruitgang, waardoor een extra energiebesparing van 35% mogelijk werd. In het kernnetwerk introduceerde ZTE de eerste intelligente groene User Plane Function (UPF) in de branche op basis van R17, resulterend in intelligente energiebesparingen van 25% tijdens periodes met weinig netwerkverkeer. ZTE demonstreerde ook uitgebreide oplossingen voor het optimaliseren van de energiebesparing in het dragernetwerk, waaronder moederborden, apparaten en netwerken. Verder demonstreerde ZTE zijn innovatieve VC-composiet temperatuurvereffeningsmoederbordtechnologie, waardoor bezoekers met behulp van een infraroodthermometer het tastbare koeleffect konden ervaren.

Op het gebied van telecommunicatie-energie onthulde ZTE zijn koolstofvrije energienetwerkoplossing V2.0. Deze innovatieve oplossing integreert op de cloud gebaseerd beheer voor groene stroomopwekking, zeer efficiënte stroomconversie, intelligente energieopslag en nauwkeurig stroomverbruik. Door de gehele stroomvoorzieningsketen te omvatten, realiseert deze oplossing uitgebreide energiebesparing, emissiereductie en efficiëntieverbetering, en draagt zo bij aan een duurzame en koolstofarme toekomst.

In zijn streven om groene energiebesparing te promoten, zijn de oplossingen van ZTE zorgvuldig ontworpen met mechanismen zoals minimaal ingestelde wake-up (activatie) en bescherming tegen plotseling piekverkeer. Deze functies zorgen voor een naadloze gebruikerservaring terwijl netwerken tot stand komen die niet alleen groen en energiebesparend zijn, maar ook betrouwbaar en veerkrachtig. Met integratie van deze mechanismen probeert ZTE een balans te vinden tussen ecologische duurzaamheid en het leveren van hoogwaardige netwerkdiensten aan zijn gebruikers.

ZTE zet zich sterk in voor duurzame ontwikkeling en zet stappen om de groene weg voor de digitale economie te effenen, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het wereldwijde doel van koolstofneutraliteit. In 2022 behaalde ZTE opmerkelijke resultaten in zijn groene en koolstofarme doelstellingen, met een energiebesparing van 57,56 miljoen kWh en een totale vermindering van de koolstofemissie van 7,48% vergeleken met het voorgaande jaar, waarbij de omzet bleef stijgen.

Op 24 mei van dit jaar, tijdens het "ZTE Innovation Day"-evenement in Shenzhen, maakte ZTE zijn deelname aan het Science Based Targets-initiatief (SBTi) bekend voor het vaststellen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor koolstofreductie. In lijn met de vereisten van het initiatief, zal ZTE wetenschappelijk onderbouwde kortetermijndoelstellingen en langetermijndoelstellingen voor netto nul stellen. Het doel is om binnen 5-10 jaar de doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te bereiken die in overeenstemming zijn met de opwarmingslimiet van 1,5°C en om uiterlijk in 2050 een netto-nulemissie te bereiken.

Als wereldleider op het gebied van geïntegreerde communicatie-informatieoplossingen is ZTE actief betrokken bij groengerelateerde openbare welzijnsactiviteiten. ZTE werkt samen met de China Green Carbon Foundation om het "ZTE Public Welfare Ecological Conservation Special Fund" op te richten en voert initiatieven uit voor het planten van bomen in de Baihu River Forest Farm, onder aanvoering van het Tangwanghe Forestry Bureau van Yichun City, provincie Heilongjiang, om lokaal de ecologische omgeving te helpen herstellen.

Tijdens de tentoonstelling in Shanghai introduceerde ZTE zijn liefdadigheidsprogramma "Forest Carbon Sink", dat het planten van bomen stimuleert door middel van het scannen van QR-codes. Dit initiatief werd gepresenteerd op MWC Shanghai, met als doel om het publiek bewust te maken van milieubescherming en om actieve deelname aan ecologisch behoud aan te moedigen.

Tijdens een media-interview benadrukte mevrouw Chen Zhiping, Vice President van ZTE en General Manager of Branding and Public Relations Strategies, de uitstekende prestaties van ZTE bij het omarmen van de principes van groene en koolstofarme werkwijzen. Eind 2022 waren de energiebesparende oplossingen voor groene netwerken van ZTE met succes in meer dan 30 netwerken wereldwijd geïmplementeerd, met meer dan 1,5 miljoen locaties en 250.000 datacenters. Deze oplossingen hebben een belangrijke rol gespeeld om wereldwijd netwerkproviders te helpen jaarlijks 10 miljard kWh aan elektriciteit te besparen.

Mevr. Chen benadrukte ZTE's niet aflatende inzet voor zijn ecologische positionering als de "Motor van de digitale economie". ZTE streeft ernaar zijn concepten voor duurzame ontwikkeling en innovatieve oplossingen uit te breiden naar andere bedrijfstakken, door bij te dragen aan de digitale transformatie en de vooruitgang van de samenleving, waarbij duurzaamheid de prioriteit krijgt. Door samenwerking met zijn partner, Anxing, heeft ZTE verdere vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de transparantie en nauwkeurigheid van controlegegevens voor energieproductie, evenals bij het verbeteren van slimmer energiebeheer van bedrijven.

Vooruitkijkend is ZTE door voortdurende technologische innovatie vastbesloten om door te gaan met het bevorderen van de duurzame ontwikkeling van de digitale economie. Het bedrijf zal in samenwerking met zijn partners actief nieuwe en verschillende toepassingsscenario's verkennen en substantiële bijdragen leveren aan zowel de samenleving als aan het milieu.

