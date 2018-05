ZTEsoft partage sa vision dans les conférences thématiques de TM Forum DTW

Dans cette édition du DTW, plus de 250 intervenants du secteur se retrouvent pour partager des idées, des solutions et des expériences autour des cinq axes de conférence centrés sur le principal défi reconnu par les fournisseurs de services. Les chefs d'entreprise et experts de ZTEsoft ont contribué à trois axes de conférence, dont ceux de l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse de données, l'opérateur numérique 2020 et le service du client numérique, en partageant leurs cas et leur expertise sur comment ZSmart favorise la transformation intelligente.

L'analyse de données dynamise l'intelligence artificielle (IA)

Lors de la conférence portant sur l'IA et l'analyse de données, Zhijun Wang, directeur général adjoint du département de l'information de China Unicom, et George Zhao, directeur du développement commercial de ZTEsoft, ont partagé des idées et des cas de figure à propos de la conception et du déploiement d'une plate-forme permettant de développer les capacités des données et de l'intelligence artificielle. « La convergence de l'analyse de données avec l'IA est très prometteuse puisqu'elle permettrait aux acteurs du secteur de déjouer la concurrence en termes d'innovation. ZTEsoft travaille avec ses clients pour exploiter le potentiel de l'IA et faire évoluer le marketing numérique, la flexibilité opérationnelle et l'expérience client », a déclaré George.

Fournir des services intelligents aux clients numériques

Lors de la conférence axée sur le service des clients numériques, Taimoor Khizer Abbasi, directeur des études de marché de ZTEsoft, a présenté ZSmart uTalk, une solution intelligente de service client conçue dans un environnement cloud avec la technologie d'IA, et qui permet aux entreprises des différents secteurs d'optimiser les coûts grâce à un moteur intelligent et d'améliorer considérablement l'expérience client.

Construire un écosystème de l'Internet des Objets inclusif avec des partenaires

Le développement d'un écosystème inclusif de l'Internet des objets favorise l'accélération de la mise en œuvre des technologies de l'Internet des objets. Fu Jianjun, directeur marketing de ZTEsoft, a souligné l'importance de construire et gérer la chaîne de valeur de l'Internet des objets. « Aujourd'hui, l'Internet des objets converge vers l'intelligence des objets, car l'objectif principal est passé de la connexion à l'intelligence », dit-il. « Nous avons été témoins des progrès tandis que la fragmentation et l'absence de normes générales continuent de menacer la croissance du marché de l'Internet des objets. L'objectif de ZTEsoft est de matérialiser la convergence entre les personnes, les objets et le cloud dans un monde numérique, en mettant l'accent sur l'infrastructure et l'écosystème des partenaires, créant ainsi un écosystème de l'Internet des objets ouvert et inclusif avec ces derniers. »

ZTEsoft accompagne ses clients dans leurs processus de transformation numérique en leur fournissant des produits et services améliorés et dotés de technologies de pointe. Nous franchirons également les limites de la coopération et travaillerons ensemble avec nos partenaires pour faire un bond en avant dans l'ère numérique.

