ZTT ist Innovationsführer auf dem MWC Barcelona: Die Zukunft der Konnektivität gestalten

BARCELONA, Spanien, 7. März 2024 /PRNewswire/ -- Kürzlich fand der MWC Barcelona, die weltweit größte Konnektivitätsveranstaltung, statt, bei der wichtige Akteure und die neuesten Innovationen der globalen Mobilfunkbranche zusammenkamen. Auf der Veranstaltung präsentierte Jiangsu Zhongtian Technology („ZTT") seine Führungsrolle und Innovation im dynamischen Bereich der globalen Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT).

1

Mit dem festen Willen, den Traum von der intelligenten Konnektivität zu verwirklichen, präsentierte ZTT bahnbrechende Fortschritte im Bereich der IKT-Infrastruktur und -Dienste. Im Zeitalter der Rechenleistung konstruiert ZTT ein neues Paradigma für ein rein optisches Netzwerk. Mit Angeboten wie optischen Fasern, die Signalverluste reduzieren, optischen Kabeln mit hoher Kernzahl und innovativen optischen Modulen revolutioniert ZTT die Konnektivität, indem es ultragroße Bandbreiten bereitstellt und den Weg für Hochgeschwindigkeitsverbindungen von 400G und mehr ebnet.

Im Bereich der drahtlosen Kommunikation, insbesondere der 5G-Technologie, präsentierte ZTT eine Reihe von Lösungen, die Kunden mit fortschrittlichen drahtlosen Kommunikationsmöglichkeiten ausstatten. Von speziellen Leckagekabeln bis hin zu grünen 5G-Antennen und optoelektronischen Hybridkabellösungen ist ZTT führend auf dem Weg zu schnelleren, bequemeren und ökologisch nachhaltigen Verbindungen im digitalen Zeitalter.

Die vorgestellten Technologien, darunter gestapelte grüne Energie-Basisstationen und Lithium-Batterie-Backup-Stromversorgungssysteme, unterstreichen das Engagement von ZTT nicht nur für technologische Innovation, sondern auch für Nachhaltigkeit. Durch das Angebot von umweltfreundlicheren Alternativen und kohlenstoffärmeren Lösungen ist ZTT ein Vorreiter für einen umweltbewussten Ansatz bei der drahtlosen Kommunikationsinfrastruktur.

Als weltweit führender Anbieter von IKT-Infrastrukturen und -Dienstleistungen verschiebt ZTT immer wieder die Grenzen des Machbaren und läutet eine neue Ära der Konnektivität ein, die sich durch Geschwindigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit auszeichnet. Mit seinem unermüdlichen Engagement für kundenorientierte Innovationen ist ZTT bereit, die Zukunft der intelligenten Konnektivität zu gestalten, neue Standards zu setzen und den Weg für eine besser vernetzte Welt zu ebnen.

Informationen zu ZTT: ZTT Group (Vollständiger Name: Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.) verfügt über ein breit gefächertes Industrieportfolio, das Schiffsausrüstungen, erneuerbare Energien, neue Materialien, intelligente Stromnetze, Kommunikation und andere diversifizierte Industrieprodukte umfasst. Mit 80 globalen Tochtergesellschaften und über 16.000 Mitarbeitern ist ZTT eines der größten fortschrittlichen Fertigungsunternehmen in China und wird unter den Top 500 chinesischen Unternehmen geführt.

ZTT ist mit 44 Niederlassungen und 14 Marketingzentren in Übersee sowie 5 ausländischen Werken in Indien, Brasilien, Indonesien, Marokko und der Türkei weltweit präsent. Die Produkte des Unternehmens werden in über 160 Länder und Regionen exportiert, und 2023 erzielte ZTT einen Umsatz von 13,5 Milliarden Dollar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2354817/1.jpg