ZTT -- лидер инноваций на MWC в Барселоне: формирование будущего телекоммуникаций

БАРСЕЛОНА, Испания, 7 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Недавно в Барселоне прошло крупнейшее мероприятие в области связи и телекоммуникаций мирового уровня — Международная выставка мобильных технологий (MWC), собравшая ключевых игроков и новейшие разработки мировой индустрии мобильной связи. На этом мероприятии компания Jiangsu Zhongtian Technology («ZTT») продемонстрировала свое лидерство и инновации в динамичной сфере глобальных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

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Твердый приверженец идеи интеллектуального подключения, компания ZTT представила новаторские разработки в области инфраструктуры и услуг ИКТ. В эпоху вычислительной мощности ZTT создает новую парадигму полностью оптического сетевого фундамента. Благодаря таким решениям, как оптические волокна, которые уменьшают потерю сигнала, многожильные оптические кабели и передовые оптические модули, компания ZTT революционизирует возможности подключения, обеспечивая сверхвысокую пропускную способность и прокладывая путь к высокоскоростным соединениям 400G и выше.

В области беспроводной связи, особенно технологии 5G, компания ZTT представила спектр решений, расширяющих возможности клиентов. От специализированных излучающих кабелей до «зеленых» антенн 5G и оптоэлектронных гибридных кабельных решений, компания ZTT находится в авангарде движения к более быстрым, удобным и экологически безопасным соединениям в цифровую эпоху.

Представленные на выставке технологии, включая базовые станции на основе «зеленой» энергии и системы резервного питания на литиевых батареях, подчеркивают приверженность ZTT не только технологическим инновациям, но и устойчивому развитию. Предлагая более экологичные альтернативы и низкоуглеродные решения, ZTT возглавляет более экологичный подход к инфраструктуре беспроводной связи.

Являясь мировым лидером в области инфраструктуры и услуг ИКТ, ZTT продолжает раздвигать границы возможного, открывая новую эру подключения, отличающуюся скоростью, эффективностью и устойчивостью. Благодаря своей непоколебимой приверженности инновациям, ориентированным на клиента, компания ZTT готова формировать будущее интеллектуальных подключений, устанавливая новые стандарты и прокладывая путь к более взаимосвязанному миру.

О компании ZTT. ZTT Group (полное наименование: Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.) располагает диверсифицированным портфелем промышленных решений, который включает в себя морское оборудование, возобновляемые источники энергии, новые материалы, интеллектуальные сети, коммуникации и другие диверсифицированные промышленные разработки. Имея 80 дочерних компаний и более 16.000 сотрудников по всему миру, компания ZTT является одним из крупнейших передовых производственных предприятий в Китае и входит в число 500 лучших китайских предприятий.

Компания ZTT широко представлена в мире, располагая 44 зарубежными офисами и 14 маркетинговыми центрами и 5 зарубежными заводами в Индии, Бразилии, Индонезии, Марокко и Турции. Продукция компании экспортируется более чем в 160 стран и регионов мира, а в 2023 году выручка ZTT от продаж составила 13,5 млрд долларов США.

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