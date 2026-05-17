Zurich accueille la journée de l'innovation d'ACROBiosystems : les plus grands esprits s'unissent pour explorer les frontières de la biotechnologie

ZURICH, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- ACROBiosystems a récemment organisé avec succès sa journée de l'innovation au Superlab Suisse Zürich Schlieren à Zurich, en Suisse, un épicentre florissant de l'innovation et du talent suisses. L'événement a réuni des scientifiques de premier plan, des experts en recherche translationnelle et des innovateurs de l'industrie pour discuter des avancées dans le développement des médicaments biologiques et de la science translationnelle. L'ambiance était dynamique, avec des discussions intéressantes et un networking actif.

1 AI-Powered Next-Generation Protein Engineering in CGT, by Dr. Lili Qin, Vice President of R&D, ACROBiosystems ACROBiosystems Innovation Day at Superlab Suisse Zürich Schlieren, Zurich, Switzerland

La journée de l'innovation a été créée pour explorer les technologies émergentes, les paysages réglementaires en constante évolution et les nouvelles stratégies qui accélèrent le passage de la découverte à la clinique. Avec des plateformes de développement de pointe et des études de cas réels, l'événement a offert un programme ciblé et de grande valeur conçu pour susciter la collaboration et inspirer une nouvelle réflexion.

L'événement a rassemblé d'éminents orateurs : Jenny Ann Prange, PhD, responsable de la gestion de projet à Wyss Zurich, Regenerative Medicine Technologies Platform, Université de Zurich ; Lili Qin, PhD, vice-présidente de la R&D chez ACROBiosystems ; Chiara F Magnani, PhD, professeure assistante à l'Hôpital universitaire de Zurich et à l'Université de Zurich ; Fabien Jammes, PhD, chef de produit chez Limula ; Agnese Pisano, PhD, et Aaron Debon, PhD, deux chefs de groupe R&D chez INOFEA.

Lili Qin, vice-présidente de la R&D chez ACROBiosystems, a prononcé un discours intitulé « AI-Powered Next-Generation Protein Engineering in CGT » (L'ingénierie des protéines de nouvelle génération pilotée par l'IA dans les CGT). Elle a expliqué comment l'entreprise appliquait l'IA à l'ensemble du processus de développement des protéines, depuis la prédiction de la structure et la conception de novo jusqu'à l'optimisation de l'expression, la conception du processus de purification et l'optimisation de la formulation. Elle a présenté des exemples concrets, notamment une cytokine optimisée par l'IA dont le rendement d'expression a été multiplié par 20, un mutant thermostable du FGF2 qui reste pleinement actif après trois jours à 37°C, et un anticorps hautement spécifique capable de distinguer la Claudin18.2 de la Claudin18.1 sans réactivité croisée.

Derrière ces percées se trouve la plateforme propriétaire d'ACROBiosystems, alimentée par l'IA, qui intègre des prédictions informatiques avec une validation expérimentale à haut débit dans un système sec-humide en boucle fermée. Cette capacité permet à l'entreprise de s'attaquer aux goulets d'étranglement qui existent depuis longtemps dans l'industrie - faibles titres d'expression, instabilité thermique et problèmes de spécificité - et qui ont toujours ralenti le développement de produits biologiques et la fabrication de thérapies cellulaires. En intégrant l'IA à chaque étape du développement des réactifs protéiques, ACROBiosystems aide l'industrie à atteindre des taux de réussite plus élevés, des délais plus courts et des voies plus évolutives de la découverte à la clinique.

La journée de l'innovation a également été l'occasion d'entendre les points de vue d'instituts de recherche translationnelle de premier plan. Le Dr Jenny Ann Prange, responsable de la gestion de projet à la Regenerative Medicine Technologies Platform de Wyss Zurich à l'Université de Zurich, a partagé son point de vue sur la façon de combler le fossé entre la découverte à un stade précoce et l'application clinique. Dans son exposé intitulé « Translating Ideas to Reach The Ones in Need » (Traduire les idées pour atteindre ceux qui en ont besoin), elle a présenté au public l'un des goulets d'étranglement les plus critiques dans le développement des médicaments : le passage d'une R&D exploratoire à un environnement réglementé de type GMP. Elle a expliqué comment la plateforme de Wyss Zurich combinait financement, infrastructure et expertise translationnelle pour aider les projets prometteurs à franchir ce cap complexe.

Le Dr Chiara Magnani, de l'Hôpital universitaire de Zurich et de l'Université de Zurich, a ensuite partagé ses connaissances cliniques sur la thérapie cellulaire CAR-T. Dans son exposé intitulé « Advancing CAR T-cell Therapy: Non-viral Engineering, Immune Evasion, and Modular Platform » (Faire progresser la thérapie cellulaire CAR-T : ingénierie non virale, évasion immunitaire et plateforme modulaire), elle a présenté les données de 36 patients atteints de LAL-B traités avec des cellules CAR-T anti-CD19 issues de l'ingénierie Sleeping Beauty, qui ont obtenu un taux de rémission complète de 83 % avec une persistance à long terme. Elle a également souligné comment les analyses multiomiques avaient permis d'identifier la suppression immunitaire du micro-environnement tumoral comme un obstacle majeur, et a présenté une plateforme modulaire AdFITC-CAR T conçue pour permettre un ciblage souple et adaptable.

Fabien Jammes, chef de produit chez Limula, a évoqué un obstacle majeur à l'adoption de la thérapie cellulaire : la complexité de la fabrication. Dans son exposé intitulé « Decentralised Manufacturing of Cell Therapies: How Compact Automation is Changing the Landscape » (La fabrication décentralisée des thérapies cellulaires : comment l'automatisation compacte modifie le paysage), il a présenté la plateforme tout-en-un LimONE de Limula, qui intègre les fonctions de bioréacteur et de centrifugeuse dans un seul dispositif fermé. Il a présenté des données de preuve de concept démontrant la fabrication entièrement automatisée de CAR-T en sept jours à l'échelle clinique, et a expliqué comment la production décentralisée - qui rapproche la fabrication du patient - pourrait accélérer l'accès et réduire les coûts.

Agnese Pisano et Aaron Debon d'INOFEA ont abordé les défis de la fabrication par immobilisation des enzymes. Dans leur exposé intitulé « Immobilized Enzymes for Smart Biologics Manufacturing: Applications in mRNA and ADC Production » (Les enzymes immobilisés pour une fabrication intelligente des médicaments biologiques : applications dans la production d'ARNm et d'ADC), ils ont présenté une technologie brevetée qui améliore la stabilité et la réutilisation des enzymes. Ils ont présenté deux études de cas : l'immobilisation de l'ARN polymérase T7 pour les systèmes de transcription in vitro (IVT) semi-continus, démontrant une activité conservée et un potentiel de réutilisation ; et l'immobilisation de la sortase pour la production de conjugués anticorps-médicaments (ADC), obtenant une efficacité de conjugaison et des rapports médicament-anticorps comparables à ceux des enzymes solubles.

Collectivement, les présentations ont illustré à la fois les perspectives et les défis du développement biologique moderne - couvrant les protéines optimisées par l'IA, les technologies CAR-T non virales et la fabrication automatisée. Bien qu'abordant le sujet sous des angles différents, tous les intervenants ont souligné la valeur de la collaboration ouverte pour stimuler l'innovation.

« Il s'agit d'un événement important qui rassemble les leaders de l'université et de l'industrie de la région de Zurich. Merci à ACROBiosystems pour son organisation. Je serais intéressé par d'autres événements de ce type - tenez-moi au courant », a déclaré Giacomo Cattaruzzi, directeur de l'innovation chez Muvon Therapeutics AG.

« Nous sommes ravis du succès de la journée de l'innovation d'ACROBiosystems en Europe. L'innovation est l'un des engagements fondamentaux de notre marque. Nous nous réjouissons de poursuivre cet événement pour encourager l'innovation biotechnologique mondiale et contribuer de manière plus significative à l'avancement du secteur », a déclaré Mike Chen, président, fondateur et PDG d'ACROBiosystems.

À propos d'ACROBiosystems Group

Fondée en 2010 et cotée en 2021, ACROBiosystems Group est une société de biotechnologie qui vise à devenir une pierre angulaire des industries biopharmaceutiques et de santé mondiales en proposant des produits et des modèles d'affaires innovants. L'entreprise est présente dans le monde entier, avec des bureaux, des centres de R&D et des bases de production dans plus de 15 villes différentes aux États-Unis, en Suisse, au Royaume-Uni et en Allemagne. ACROBiosystems Group a établi de nombreux partenariats stables et à long terme avec les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, notamment Pfizer, Novartis et Johnson & Johnson, ainsi qu'avec de nombreux instituts universitaires de renom. L'entreprise comprend plusieurs filiales telles que ACROBiosystems, bioSeedin, Condense Capital, et ACRODiagnostics.

Les marques d'ACROBiosystems comprennent Resilient Supply, CytoPak, SAFENSURE, FLAG, Star Staining, Aneuro, ComboX, GENPower et bien d'autres. Ses principaux produits et services sont les protéines recombinantes, les kits, les anticorps, les services scientifiques et d'autres produits connexes. ACROBiosystems applique un système strict de contrôle de la qualité pour ses produits utilisés dans la recherche et le développement biopharmaceutique, la production et l'application clinique. Cela comprend la découverte et la validation ciblées, le criblage et l'optimisation des médicaments candidats, le développement du CMC et la production pilote, la recherche préclinique, les essais cliniques, la production commerciale et l'application clinique des diagnostics compagnons.

Grâce au développement continu de nouvelles technologies et de nouveaux produits, ACROBiosystems Group crée de la valeur pour l'industrie pharmaceutique mondiale et renforce activement la position de ses partenaires. L'entreprise s'emploie à accélérer le processus de développement de médicaments, y compris les thérapies ciblées, les médicaments immunothérapeutiques et leurs applications cliniques, et contribue à la santé mondiale.

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