Zurique Insurance lidera arrecadação de fundos de Série B para a empresa de cibersegurança e ciberseguros BOXX Insurance

TORONTO, 31 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A BOXX Insurance, uma empresa sediada em Toronto e especializada em segurança e seguros cibernéticos, anunciou uma rodada de financiamento de Série B de 14,4 milhões de USD, elevando o valor arrecadado nos últimos 16 meses para 24,5 milhões de USD. O mais recente investimento foi liderado pelo gigante global Zurich Insurance Company Ltd (Zurique).

Além disso, a BOXX anunciou hoje que atingiu seu objetivo combinado de crescer 10 vezes nos últimos 24 meses e superar suas metas de subscrição. Mais de 250 mil indivíduos e 10 mil empresas estão protegidos pela BOXX.

"Nosso objetivo sempre foi ajudar nossos clientes a se protegerem das ameaças cibernéticas, bem como ajudá-los a reagir e se recuperar em caso de incidente", disse Vishal Kundi, cofundador e diretor executivo da BOXX. "Temos feito um grande progresso nesse sentido, bem como com a expansão adicional de categorias".

Em outubro, a BOXX adquiriu a plataforma de segurança cibernética Templarbit e iniciou a incorporação de seu software contra ameaças em seu pacote de produtos e sua estrutura de subscrição.

Ao longo de 2022, a empresa lançou seu serviço Hackbusters Incident Response, um CISO (diretor de proteção de dados) virtual para empresas e um novo aplicativo móvel para consumidores, além de testar várias novas iniciativas de segurança.

"Nossos atuais clientes de seguros cibernéticos estão adotando cada vez mais produtos de nosso portfólio e, além disso, estamos atraindo novos clientes com nossos mais recentes produtos e serviços de segurança", disse Kundi.

A missão da BOXX - tornar o mundo um lugar digitalmente mais seguro - levou a empresa a expandir sua presença na América do Norte e em outros mercados preparados para o crescimento. No ano passado, a BOXX aumentou sua equipe de 5 para 36 funcionários.

Além de expandir sua equipe de marketing e adicionar novos produtos, a BOXX implementou várias atualizações em suas ferramentas e plataforma de subscrição, incluindo integrações de terceiros.

"Sabemos que é muito difícil construir soluções de seguros cibernéticos para pequenas empresas e consumidores, pois elas são dispendiosas e requerem muita experiência técnica para se manterem atuais. A BOXX trabalha esses problemas de forma direta, econômica e com uma compreensão profunda do que os clientes e seus consultores de risco precisam", disse Jack Howell, diretor executivo da Zurich Global Ventures. "Ajudar os clientes com soluções digitais inovadoras e incorporá-las à jornada do cliente é fundamental. É impressionante ver a simplicidade com que a BOXX está enfrentando um desafio global tão complexo".

Sobre a BOXX Insurance

A BOXX Insurance Inc. ajuda empresas, indivíduos e famílias a se defenderem e obterem seguros contra ameaças cibernéticas. A BOXX Insurance Inc. é uma empresa de capital fechado com sede em Toronto, Canadá. A missão da BOXX é ajudar empresas, indivíduos e famílias a se protegerem de ameaças cibernéticas e a reagirem e se recuperarem em caso de incidente, colocando a segurança digital em primeiro lugar. Para mais informações, acesse www.boxxinsurance.com

FONTE BOXX Insurance

