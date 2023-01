Zurich Insurance mène une levée de fonds de série B pour la cyberassurance mondiale BOXX Insurance

TORONTO, 31 janvier 2023 /PRNewswire/ -- BOXX Insurance, l'insurtech basée à Toronto qui combine la cyberassurance et la sécurité, a annoncé un tour de financement de série B de 14,4 millions de dollars US, portant le montant total levé auprès des investisseurs à 24,5 millions de dollars US au cours des 16 derniers mois. Ce dernier investissement a été mené par le géant mondial Zurich Insurance Company Ltd (Zurich).

BOXX a également annoncé aujourd'hui que son activité a atteint son objectif combiné de croissance de 10 fois au cours des 24 derniers mois, tout en continuant à dépasser ses objectifs de souscription. Plus de 250 000 particuliers et 10 000 entreprises sont protégés par BOXX.

« Notre objectif a toujours été d'aider nos clients à devancer les menaces de cybercriminalité en plus d'être là pour les aider à répondre et à se rétablir après un incident », a déclaré le cofondateur et PDG de BOXX, Vishal Kundi. « Nous avons fait beaucoup de progrès dans ce domaine et dans l'expansion de catégories supplémentaires. »

En octobre, BOXX a acquis la plateforme de cybersécurité Templarbit et a commencé à intégrer son logiciel de renseignement sur les menaces dans sa gamme de produits et son cadre de souscription.

Au cours de l'année 2022, l'entreprise a lancé son service Hackbusters Incident Response, un service virtuel CISO pour les entreprises, une nouvelle solution d'application mobile pour les consommateurs, en plus de tester un certain nombre de nouvelles initiatives basées sur la sécurité.

« Nous constatons non seulement qu'un plus grand nombre de nos clients de cyberassurance existants ajoutent nos produits de sécurité, mais aussi que de nouveaux clients arrivent, attirés par nos derniers produits et services de sécurité », a déclaré M. Kundi.

La mission de BOXX, qui consiste à faire du monde un endroit numériquement plus sûr, a conduit à l'expansion de sa présence en Amérique du Nord et sur d'autres marchés sélectionnés et prêts à se développer. BOXX a augmenté son personnel de 5 à 36 personnes l'année dernière.

Outre l'élargissement de son équipe de commercialisation et l'ajout de nouveaux produits, BOXX a également mis à niveau sa plateforme et ses outils de souscription, notamment en intégrant des tiers.

« Nous avons vu combien il est difficile de développer des solutions de cyberassurance pour les segments des petites entreprises et des consommateurs. C'est coûteux et cela nécessite une expertise technique approfondie pour garder une longueur d'avance. BOXX relève ces défis sans ambiguïté, à un prix abordable et avec une véritable compréhension de ce dont les clients et leurs conseillers en risques ont besoin », a déclaré Jack Howell, PDG de Zurich Global Ventures. « Aider les clients avec des solutions numériques innovantes et les intégrer dans le parcours client, est essentiel. Il est impressionnant de voir la simplicité avec laquelle BOXX s'attaque à un défi mondial aussi complexe. »

À propos de BOXX Insurance

BOXX Insurance Inc. aide les entreprises, les particuliers et les familles à s'assurer et à se défendre contre les menaces de cybercriminalité. BOXX Insurance Inc. est une société privée dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. La vision de BOXX est d'aider les entreprises, les particuliers et les familles à devancer les menaces de cybercriminalité, à y répondre et à s'en remettre, en mettant leur sécurité numérique au premier plan. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur www.boxxinsurance.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1992374/BOXX_Insurance_Zurich_Insurance_leads_SERIES_B_fundraise_for_glo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1992372/BOXX_Insurance_Zurich_Insurance_leads_SERIES_B_fundraise_for_glo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1992371/BOXX_Insurance_Zurich_Insurance_leads_SERIES_B_fundraise_for_glo.jpg

Contact pour les médias : [email protected]

SOURCE BOXX Insurance