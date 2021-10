zvoove erweitert Management-Board: Oliver Muhr wird als CEO das erfolgreiche Wachstum weiter beschleunigen

Neuer CEO an der Spitze von zvoove – Konsequenter nächster Schritt der Expansionsstrategie – Weitere Internationalisierung im Fokus

WIETMARSCHEN-LOHNE, Deutschland, 6. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Die zvoove Group, der führende europäische Software-Anbieter für die Personal-, Gebäudedienstleistungs- und Eventbranche, erweitert das Management-Board mit Oliver Muhr als CEO. Der 43-Jährige verfügt über langjährige Erfahrung in der Softwarebranche. Rund zwölf Jahre war er in den USA tätig, unter anderem bei SunGard, einem der weltweit größten Software-Unternehmen. Zuletzt hat sich Oliver Muhr in der europäischen B2B-Start-up-Szene einen exzellenten Ruf erworben, indem er entscheidend dazu beigetragen hat, jungen Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS) Wachstumsoptionen zu schaffen und sie zu führenden Anbietern in ihren jeweiligen Märkten aufzubauen.