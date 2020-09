Zymergen cible les trois billions USD de l'industrie chimique et des matériaux, avec un nouveau financement de 300 millions USD

L'un des investissements les plus importants dans les technologies de pointe en 2020 permettra de stimuler la mise sur le marché de nouveaux produits et le développement de matériaux révolutionnaires

EMERYVILLE, Californie, 9 septembre 2020 /PRNewswire/ -- La société d'innovation en sciences et matériaux Zymergen, a annoncé ce jour de nouveaux investissements de 300 millions USD afin d'accélérer la fourniture de matériaux révolutionnaires et performants. Les investissements comprennent un financement initial de série D conduit par Baillie Gifford, rejoint par Baron Capital Group et l'un des plus importants fonds souverains mondiaux ainsi qu'un financement supplémentaire de croissance de Perceptive Advisors. Un certain nombre d'investisseurs actuels sont également de retour, et Zymergen prévoit de lever des capitaux supplémentaires au cours du quatrième trimestre, dans le cadre d'une série D.

Cette injection de capitaux permettra à Zymergen d'accélérer la fabrication de son film révolutionnaire Hyaline dans les industries des produits chimiques et des matériaux, qui représentent 3 billions USD, ainsi que la commercialisation de produits supplémentaires, qui constituent une percée majeure dans l'électronique, l'agriculture, les soins aux consommateurs et les soins de santé.

Zymergen met au point et crée des produits plus performants, plus durables, à une fraction du coût et du temps normalement nécessaires avec les techniques existantes. La combinaison unique de biologie, de chimie, d'apprentissage automatique et d'automatisation en laboratoire renforce la puissante plateforme exclusive de Zymergen, qui permet à la société de découvrir, de concevoir et de commercialiser des matériaux inédits.

L'important portefeuille de produits de Zymergen est un modèle d'innovation dans le secteur des produits chimiques et des matériaux, par ailleurs stagnant. Le Conseil américain de l'industrie de la chimie (American Chemistry Council) a signalé que l'industrie chimique américaine a connu un recul de 3 % en 20191, et ce secteur n'a plus produit de matériaux novateurs depuis les années 1980. En raison des infrastructures de fabrication existantes et des pratiques dépassées, de nombreuses entreprises chimiques anciennes ont réduit leurs investissements dans la recherche et dans le développement de nouveaux matériaux, donnant lieu à des produits de qualité inférieure et causant des dommages environnementaux croissants pour la planète. Même si elle connaît un recul, l'industrie chimique américaine reste un important contributeur au changement climatique mondial, générant plus de 190 millions de tonnes métriques d'émissions de gaz à effet de serre rien que pour l'année 2018, selon l'EPA2.

« En matière d'investissement, notre philosophie est d'identifier les sociétés qui peuvent apporter un changement en profondeur sur le long terme », a déclaré Peter Singlehurst, responsable des actions non cotées chez Baillie Gifford. « Zymergen montre sa capacité à créer des produits sur mesure, aux propriétés jusque-là inimaginables. Son offre de produit, riche et croissante, associée à leur plateforme, en font un processus reproductible qui s'améliore avec le temps. En tant qu'investisseurs sur le long terme, nous recherchons des sociétés possédant le potentiel pour changer les industries sur des décennies. Zymergen fait partie de ces sociétés. »

L'investissement annoncé ce jour permettra de mettre plus rapidement sur le marché son produit Hyaline révolutionnaire et d'accélérer la mise au point par Zymergen de pesticides entièrement naturels et d'autres produits de protection des cultures d'origine biologique, ainsi que d'un répulsif contre les insectes d'origine biologique. Ces innovations concernant les produits sont soutenues par une plateforme et une infrastructure technologique puissantes, protégées par un ensemble de données solide et croissant.

« Zymergen reprend le flambeau des générations précédentes d'innovateurs et saisit une grande opportunité pour créer des produits de transformation grâce à la biologie », a dit Jay Flatley, président du conseil chez Illumina et directeur indépendant principal du conseil de Zymergen. « Zymergen transforme sa puissante vision en réalité, en créant des produits réels, et s'empare de nouveaux marchés massifs qui apportent de la valeur aux clients et aux investisseurs. »

« Nous avons bâti Zymergen pour créer des produits révolutionnaires, de haute performance, qui surpassent les matériaux existants et réduisent considérablement les impacts environnementaux », a déclaré Josh Hoffman, PDG de Zymergen. « Cet investissement est idéal pour la situation actuelle, il permet de faire avancer notre vision transformationnelle à long terme et de mettre de véritables produits sur le marché. »

Zymergen est une société d'innovation en sciences et matériaux qui repense la biologie et réimagine le monde. Pionnier de la technologie du World Economic Forum, Zymergen s'associe à la nature pour créer des matériaux et des produits jamais imaginés auparavant dans tous les secteurs, de l'agriculture à l'électronique, des soins aux consommateurs aux produits pharmaceutiques, et bien plus encore. La société produit des matériaux durables en cours d'utilisation, ce qui représente une valeur pour les entreprises du Fortune 1000, avec plus d'un milliard USD de produits utilisant les innovations microbiennes de Zymergen vendus à ce jour. Chez Zymergen, nous construisons l'avenir. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site zymergen.com

Déclarations prospectives Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives de nature prédictive, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs, y compris les déclarations concernant la croissance de l'entreprise, la croissance de nouveaux marchés et la création, le calendrier et les performances de nouveaux produits, de nouveaux services et de nouvelles solutions, ainsi que leur impact à plus grande échelle. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de performances futures ; elles sont intrinsèquement soumises à des incertitudes, des risques et des changements de situation difficiles à prévoir. Les résultats, performances ou réalisations réels pourraient être sensiblement différents des attentes actuelles.

