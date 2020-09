Zymergen foca na indústria química e de materiais de US$ 3 trilhões com um novo financiamento de US$ 300 milhões

Um dos maiores investimentos de 2020 em deep tech promoverá a criação de novos produtos e o desenvolvimento de materiais revolucionários

EMERYVILLE, Califórnia, 9 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Zymergen, empresa de inovação científica e de materiais, anunciou hoje um investimento de US$ 300 milhões para acelerar sua entrega de materiais revolucionários e de alto desempenho. O investimento inclui um financiamento inicial da Série D liderado pela Baillie Gifford, com a participação do Baron Capital Group e um dos maiores fundos soberanos de riqueza do mundo, além de um financiamento adicional para expansão da Perceptive Advisors. Vários investidores atuais também estão regressando, e a Zymergen espera arrecadar capital adicional no quarto trimestre como parte de uma rodada da série D.

Essa injeção de capital impulsionará os esforços de expansão da Zymergen na indústria química e de materiais, de US$ 3 milhões, e deverá acelerar a produção do seu inovador filme Hyaline, assim como a comercialização de outros produtos inovadores nos campos da eletrônica, agricultura, cuidados pessoais e saúde.

A Zymergen desenvolve e comercializa produtos de melhor desempenho, mais sustentáveis, e por uma fração do custo e do tempo geralmente necessários utilizando técnicas inovadoras. Uma combinação única de biologia, química, aprendizagem de máquina e automação laboratorial apoia os poderosos processos patenteados da Zymergen e aumenta a capacidade da empresa de descobrir, projetar e comercializar materiais totalmente novos.

A grande variedade de produtos da Zymergen é um marco de inovação na indústria química e de materiais que está, de modo geral, estagnada. O Conselho Americano de Química informou que a indústria química dos Estados Unidos sofreu redução de 3% em 20191. Trata-se de um setor que não produziu nenhum material inovador desde a década de 1980. Muitas empresas químicas mais antigas dependem da infraestrutura de produção existente e de processos antiquados. Elas reduziram seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, deixando os consumidores com produtos inferiores e aumentando o impacto ambiental. Embora esteja sofrendo redução, a indústria química nos EUA continua tendo uma grande participação nas mudanças climáticas globais. Apenas em 2018 foram produzidas mais de 190 milhões de toneladas métricas de gases de efeito estufa, segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA2).

"Nossa filosofia de investimento é identificar empresas que possam oferecer mudanças transformacionais ao longo do tempo", disse Peter Singlehurst, diretor de ações não cotadas da Baillie Gifford. "A Zymergen está demonstrando sua capacidade de criar produtos em grande escala com propriedades que antes eram inimagináveis. Sua extensa e crescente linha de produtos, associada à sua estratégia de plataforma, faz com que esse seja um processo que possa ser repetido e aperfeiçoado ao longo do tempo. Somos investidores de longo prazo e buscamos empresas com potencial para mudar o setor durante décadas. A Zymergen é uma dessas empresas."

O investimento anunciado hoje ajudará a colocar no mercado mais rapidamente o revolucionário Hyaline e acelerar o desenvolvimento da Zymergen de pesticidas totalmente naturais e outros produtos orgânicos de proteção agrícola, além de um repelente de insetos orgânico. Essas inovações em produtos contam com o suporte de uma poderosa plataforma e de uma infraestrutura tecnológica apoiada por um grande e crescente base de dados.

"A Zymergen continua desenvolvendo o trabalho das gerações anteriores de inovadores e está aproveitando uma oportunidade fantástica para criar produtos transformadores com biologia", disse Jay Flatley, presidente do conselho da Illumina e diretor líder independente do conselho da Zymergen. "A Zymergen está transformando sua visão poderosa em realidade, na forma de produtos reais, e capturando novos e imensos mercados que fornecem valor tanto para os clientes quanto para os investidores."

"Fundamos a Zymergen para criar produtos revolucionários de alto desempenho que superem os materiais existentes e reduzam drasticamente o impacto ambiental", disse Josh Hoffman, CEO da Zymergen. "Esse é o investimento certo neste momento e promove a nossa visão transformacional de longo prazo, colocando produtos reais no mercado."

Sobre a Zymergen

A Zymergen é uma empresa de inovação científica e de materiais que está repensando a biologia e, com isso, reinventando o mundo. A empresa é pioneira tecnológica do Fórum Econômico Mundial e trabalha em harmonia com a natureza para criar materiais e produtos antes inimagináveis em vários setores, desde agricultura, eletrônica e cuidados pessoais até produtos farmacêuticos, e muito mais. A empresa cria materiais sustentáveis que já estão sendo utilizados e cria valor para as empresas da Fortune 1000. Até a data, produtos no valor de mais de US$ 1 bilhão de dólares foram vendidos utilizando-se as inovações microbianas da Zymergen. Na Zymergen, nós produzimos o amanhã. Para mais informações, acesse zymergen.com

Declarações prospectivas. Este press release contém declarações prospectivas que são de caráter prospectivo e dependem de condições ou eventos futuros, inclusive declarações sobre o crescimento da empresa, de novos mercados, e a criação, produção e desempenho de novos produtos, serviços e soluções, assim como seu impacto mais abrangente. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e são inerentemente sujeitas a incertezas, riscos e mudanças em circunstâncias que são difíceis de prever. Os resultados efetivos, o desempenho e os resultados podem ser materialmente diferentes das expectativas atuais.

