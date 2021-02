Zymo Research lança serviço de sequenciamento da covid-19 para detecção e supervisão de variantes emergentes do SARS-CoV-2

"A Zymo Research continua a exercer um papel significativo no combate à pandemia atual da covid-19", disse o Dr. Keith Booher, líder de serviços da Zymo Research. "Na medida em que o SARS-CoV-2 apresenta mutações, assumimos o compromisso de desenvolver produtos e serviços em nosso portfólio de testes da covid-19 para ajudar organizações de saúde e laboratórios governamentais em âmbito local e federal na identificação de novas variantes de interesse em relação ao coronavírus, incluindo as recém-surgidas cepas do Reino Unido (b.1.1,7), da África do Sul (B.1.351) e do Brasil (P.1)."

O fluxo de trabalho de serviços de sequenciamento de variantes da covid-19 consiste em coleta de amostras, processamento, sequenciamento e relatórios. Amostras positivas quanto à covid são coletadas de centros de testes e transportadas para a Zymo Research e suas afiliadas para fins de processamento. A extração automatizada de RNA das amostras coletadas é realizada utilizando a plataforma robótica KingFisher™ Flex. O sequenciamento é realizado usando a tecnologia de sequenciamento por síntese da Illumina e, em seguida, analisado usando o pipeline de análise DRAGEN™ COVIDSeq™ acelerado por hardware. O relatório final inclui identificação de cepas da covid-19, cobertura de sequenciamento de genoma, mutações confirmadas, genoma de consenso e arquivos de sequência bruta.

Para mais informações e preços, acesse o site da Zymo Research ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

Informações sobre a Zymo Research Corp.

A Zymo Research é uma empresa de capital fechado que atende à comunidade científica e de diagnósticos com ferramentas de biologia molecular de última geração desde 1994. "A beleza da ciência é simplificar as coisas" é o lema da empresa, que se reflete em todos os seus produtos, desde epigenética até tecnologias de purificação de DNA/RNA. Historicamente reconhecida como líder em epigenética, a Zymo Research está rompendo fronteiras com novas soluções para coleta de amostras, medições de microbiomas, dispositivos de diagnóstico e tecnologias de NGS que são de alta qualidade e simples de usar. Siga a Zymo Research no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram.

