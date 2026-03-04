Huawei geeft 115 demonstraties van industriële intelligentie aan wereldwijde klanten en lanceert 22 oplossingen voor industriële intelligentie met partners op MWC 2026

BARCELONA, Spanje, 4 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens MWC Barcelona 2026 gaf Huawei samen met zijn klanten 115 presentaties voor industriële intelligentie tijdens de Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit 2026. De top, getiteld Advancing Industrial All Intelligence, werd gehouden door Huawei om samen met zijn klanten, partners en collega's nieuwe praktijken in industriële intelligentie te verkennen. Bovendien kondigde Huawei de lancering van upgrades aan voor zijn SHAPE 2.0-partnerraamwerk. Huawei presenteerde ook 22 nieuwe oplossingen voor industriële intelligentie met partners voor de sectoren elektriciteit, productie en retail, financiële dienstverlening, transport, olie en gas, ISP, media, openbare dienstverlening en slimme steden.

from left to right: Len De Villiers, Chief Technology and Information Officer of Eskom; Zhang Liangang, Chief Scientist of Shandong Port Group; Nicholas Ma, Corporate Vice President, President Global Gov. & Enterprise Key Accounts, Huawei; Dennis Uy, CEO and Co-Founder of Converge ICT; Dr. Juan Abarca Cidón, President of HM Hospitales; and Su Yila, Deputy Director of PetroChina (Beijing) Digital Intelligent Research Institute Co., Ltd, CNPC The Huawei Enterprise booth at MWC Barcelona 2026

Huawei stelde het ACT-traject voor: een repliceerbaar intelligentieraamwerk

AI-technologieën zijn het afgelopen jaar snel gevorderd, met redeneringsmodellen en agentische workflows die beide steeds volwassener worden, en fysieke AI die echt van grond begint te komen. Hierdoor kunnen AI-tools kernproductiescenario's invoeren en kunnen toepassingen van pilotprojecten grootschalig worden ingezet. AI-agents kunnen nu ook de fysieke wereld beter begrijpen en ermee interageren, en zijn nu in staat om onafhankelijk beslissingen te nemen.

Huawei introduceerde het ACT-traject en drie belangrijke stappen die in het ACT-raamwerk zijn gespecificeerd, waren verplicht om uitgebreide industriële intelligentie te bereiken. De eerste stap is "analyse van hoogwaardige scenario's". Huawei heeft klanten geholpen meer dan duizend kernproductiescenario's te identificeren waarin AI een grote rol kan spelen. De tweede is het kalibreren van AI-modellen met verticale gegevens van hoge kwaliteit". Huawei heeft een zeslaags AI-beveiligingsraamwerk gebouwd om ervoor te zorgen dat elke fase van de AI-levenscyclus veilig en betrouwbaar is. De derde is het "transformeren van bedrijfsactiviteiten met AI-talent". Er is talent nodig dat zowel de sector als AI begrijpt. Huawei doet dit op drie gebieden, waaronder hands-on praktijkprogramma's, CANN opensource community's, verticale industriecommunity's op Huawei Cloud en ICT Academies.

Huawei werkte samen met klanten om wereldwijde tentoonstellingenvoor industriële intelligentie te houden

Tijdens de top kwam een aantal klanten van Huawei op het podium om 115 wereldwijde tentoonstellingen voor industriële intelligentie te lanceren, waaronder leidinggevenden van Eskom, Shandong Port Group, Converge ICT, HM Hospitals en het Digital Intelligent Research Institute van PetroChina (Beijing) en CNPC. Ze boden referentie voor organisaties uit verschillende sectoren om aan hun reis naar intelligentie te beginnen.

Huawei heeft het SHAPE 2.0-partnerraamwerk geüpgraded

Huawei heeft het SHAPE 2.0-partnerraamwerk met AI als kernmotor geüpgraded, met vijf belangrijke updates:

De eerste is het upgraden van producten op basis van AI. Huawei integreert AI in product- en oplossingsaanbiedingen, zoals de nieuwe netwerkagents die nu foutlocatie en netwerkoptimalisatie kunnen automatiseren om beheer en onderhoud efficiënter te maken.

Ten tweede heeft Huawei zijn gezamenlijke innovatiemechanisme geüpgraded. Partners kunnen gebruikmaken van de totaaloplossing AgentArts op Huawei Cloud om agents en AI-oplossingen voor de sector te ontwikkelen.

De derde helpt partners om AI-mogelijkheden te ontwikkelen. Huawei heeft een reeks normen voor AI-mogelijkheden uitgebracht en meer dan twintig nieuwe AI-certificeringscursussen gelanceerd. En het bedrijf is van plan om meer dan duizend partners te helpen AI-gecertificeerd te worden.

De vierde is het efficiënter maken van samenwerking met AI. Huawei biedt meerdere AI-tools die partners helpen de productiviteit te verhogen, zoals AI-geassisteerde configuratie en HUAWEI eKit-chat voor technische ondersteuning.

De vijfde is het creëren van meer groeimogelijkheden met AI. Huawei zet meer dan drieduizend scenario-specifieke AI-experts in en lanceert demonstratieprojecten rond intelligente transformatie in 38 sectoren. De AI-geïntegreerde oplossingen zoals de Atlas 850-server, stellen partners in staat om op efficiënte wijze hun eigen all-in-one AI-oplossingen te bouwen.

Op de top presenteerde Huawei 22 van zijn nieuwste oplossingen voor industriële intelligentie die gezamenlijk met partners werden ontwikkeld.

Internationale klanten en partners deelden innovatieve praktijken op de top

Len De Villiers, Chief Technology and Information Officer van Eskom, zei tijdens de top: "Duurzame elektriciteit ondersteunt economische groei, vermindert armoede en verbetert de levensstandaard. Eskom blijft cruciaal in het transformeren van levens door onze aanzienlijke bijdrage aan de Zuid-Afrikaanse economie. De strategie en het ommekeerplan van Eskom zijn het nastreven van financiële en operationele duurzaamheid en het moderniseren van het elektriciteitssysteem en de energietransitie. Door middel van ontvlechting zal Eskom zich ontwikkelen om flexibeler te zijn en de financiering aan te trekken die nodig is om het toekomstige energielandschap en de economische groei te realiseren."

Ng Wun-kit, directeur van de Pui Kiu Middle School in Hongkong, China, zei tijdens de top: "De visie van Pui Kiu Middle School in het AI-tijdperk is om een toonaangevende AI-gedreven educatieve pionier te zijn, technologie te gebruiken om gepersonaliseerd, intelligent leren te leveren en toekomstgerichte leiders met wereldwijde perspectieven en innovatieve geesten te cultiveren. We hebben al de AI General Knowledge Course, AI-Empowered Smart Classroom en Smart & Safe Campus geïmplementeerd. We zullen de Global Model School of Huawei AI Education Center (AIEC) Solution lanceren en we kijken ernaar uit om onze transformatieve reis en bewezen methodologieën met de internationale gemeenschap te delen."

Hoy-Jin Lee, Vice President Sales, Solum Europe GmbH, zei tijdens de top: "Met de meest uitgebreide ESL-lijn in de sector is Solum uitgerust om elke winkelomgeving te optimaliseren. We hebben gezamenlijk een allesomvattend retail-infrastructuurplatform ontwikkeld, waarbij telecominfrastructuur en ESL worden verenigd in één schaalbare, kostenefficiënte architectuur. Deze oplossing beschikt over een eenduidige gateway die LTE, Wi-Fi en ESL ondersteunt, zonder dat er een speciale ESL-AP nodig is; deze oplossing biedt een vooraf geïntegreerde, kant-en-klare implementatie en een onafhankelijke, veilige netwerkarchitectuur die kan helpen om de totale eigendomskosten met maximaal 55 procent te verlagen en tot 33 procent te besparen voor grote winkels."

In de Enterprise Business-tentoonstellingszone in hal 1 werden 98 tentoonstellingsstands en 51 interactieve demo's opgezet om Huawei's inzet voor intelligente transformatie en innovatieve digitale infrastructuur te tonen, waarbij de nieuwste producten, oplossingen en wereldwijde praktijken van industriële intelligente transformatie aan klanten en partners werden getoond.

Bovendien heeft Huawei een tentoonstellingszone voor partners opgezet om zijn nieuwste partnerbeleid, hulpmiddelen, verkoopbare oplossingen en sterproducten uit te stallen.

Ga naar: MWC Barcelona 2026 | Huawei Enterprise

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924817/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924818/2.jpg