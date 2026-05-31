Huawei voor het vierde jaar op rij benoemd tot leider in het Gartner® Magic Quadrant™ 2026 voor Enterprise Wired- en Wireless LAN-infrastructuur

SHENZHEN, China, 31 mei 2026 /PRNewswire/ -- Huawei heeft onlangs aangekondigd dat het voor het vierde opeenvolgende jaar tot leider is benoemd in het Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired- en Wireless LAN-infrastructuur. Huawei blijft de enige niet-Noord-Amerikaanse leverancier in het leiderskwadrant. Deze erkenning benadrukt de belangrijkste voordelen van Huaweis Xinghe AI Campus Solution in AI-gestuurde O&M, beveiligingsinnovatie en andere gebieden. Het onderstreept ook Huaweis toewijding om zich te concentreren op de kernbehoeften van klanten, voortdurend technologieën te innoveren en veilige en intelligente campussen voor branches te bouwen.

Huawei Named a Leader in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure for the Fourth Year in a Row

In reactie op de wereldwijde AI-golf heeft Huawei zijn Xinghe AI Campus Solution geüpgraded met drie kernmogelijkheden: supersnelle draadloze verbinding, volledige beveiliging en netwerkautonomie. Deze verbeteringen geven de overheid, financiën, onderwijs, gezondheidszorg en andere sectoren de mogelijkheid om het AI-tijdperk te omarmen en toekomstige groei te stimuleren.

Supersnelle draadloze verbinding: Huaweis unieke AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP bevat de verwachte Wi-Fi 8-innovaties voor hogere snelheid en betrouwbaarheid. Dit baanbrekende product plaatst draadloze connectiviteit als basis voor AI-diensten op het niveau van de productie. In het bijzonder vermindert intelligente Coordinated Scheduling and Spatial Reuse (iCSSR), een multi-AP-coördinatietechnologie, co-channel-interferentie drastisch en verdubbelt de snelheid voor een enkele gebruiker in continue netwerkscenario's. Om instabiele signalen in mobiele omgevingen aan te pakken, biedt smart beamforming (SmartBF)-technologie bovendien richtingverbetering op millisecondeniveau, zodat de snelheid van het apparaat tijdens het reizen niet wordt aangetast. Ondertussen virtualiseert geavanceerde zelfde-frequentienetwerk (ASFN)-technologie zonder roaming meerdere AP's in een enkele "super-AP", waardoor naadloos roaming over het hele netwerk mogelijk is zonder pakketverlies.

Volledige beveiliging: Huaweis Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution creëert een robuust verdedigingssysteem met asset-, connectiviteits-, ruimtelijke en privacybeveiliging.

Assetbeveiliging: Het toenemende aantal domme terminals in overheden, financiën en andere sectoren heeft het risico op netwerkaanvallen verhoogd. Om dit probleem aan te pakken, maakt Huawei gebruik van AI-clusteringgebaseerde terminalidentificatie om domme terminals automatisch te herkennen met 95% nauwkeurigheid. Slimme anomaliedetectie (SmartAD), aangedreven door lokale inferentie op switches, kan anomalieën in het gedrag van terminalverkeer in seconden detecteren en proactief blokkeren, waardoor netwerkintrussies effectief worden voorkomen.





Beveiliging van verbindingen: Huaweis exclusieve Wi-Fi Shield-technologie elimineert het risico van afluisteren van pakketten op de fysieke laag. Bovendien biedt end-to-end MACsec in combinatie met post-kwantumcryptografie (PQC) langdurige beveiliging voor gegevensoverdracht, zelfs naarmate kwantumcomputers zich verder ontwikkelen.





Ruimtelijke beveiliging: Huaweis technologie voor het detecteren van Wi-Fi-kanaalstatusinformatie (CSI) detecteert ruimtelijke beveiligingsomstandigheden via een enkele AP en identificeert inbraakactiviteiten in seconden.





Privacybeveiliging: In directiekamers, hotelkamers en andere gevoelige omgevingen zijn traditionele methoden voor het detecteren van verborgen beeldvormende apparaten vaak inefficiënt en vatbaar voor een hoog foutpercentage. Huawei pakt dit aan door de iGuard AP te lanceren, die drie belangrijke voordelen biedt: uitgebreide detectie, nauwkeurige detectie en 24/7 werking om bedrijfsgeheimen en persoonlijke privacy op dergelijke privélocaties te beschermen.

Autonomie van het netwerk: Huaweis Xinghe AI Campus Solution is uitgerust met krachtige AI-gedreven geautomatiseerde O&M-mogelijkheden. Door gebruik te maken van iFlows analyse van alle processen, kan de oplossing binnen enkele minuten gebieden met een lage QoE (Quality of Experience) lokaliseren, het volledige traject inzichtelijk maken en de gebruikerservaring observeren. Met AI-aangedreven wereldwijde besluitvorming en foutlokalisatie op minuutniveau wordt tachtig percent van de draadloze fouten automatisch opgelost.

Vooruitkijkend zal Huawei blijven innoveren rond klantbehoeften en de implementatie van AI-aangedreven, veilige en intelligente campusnetwerken versnellen. Bovendien zal Huawei nauw samenwerken met ecosysteempartners om klanten te helpen bij het bouwen van een "AI Campus" om de efficiëntie en veiligheid van het netwerk te verbeteren en tegelijkertijd het gezamenlijke succes in het AI-tijdperk te bevorderen.

Meer informatie over het rapport vindt u op: https://e.huawei.com/en/topic/solutions/enterprise-network/2026-gartner-campus-network

