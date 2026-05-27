Enlit Africa 2026: Huawei lanceert Intelligent Substation Solution in Afrika ten zuiden van de Sahara

KAAPSTAD, Zuid-Afrika, 27 mei 2026 /PRNewswire/ -- Op 20 mei organiseerde Huawei de Southern Africa Electric Power Summit in Enlit Africa 2026 - de belangrijkste bijeenkomst van het continent voor de energie-, water- en energiesector. Onder het thema "Building Future Power Systems, Unleashing Surging Digital Intelligence Productivity" bracht de top van toonaangevende bedrijven in de sector en partners bijeen, waaronder Eskom uit Zuid-Afrika, BPA uit Ghana, de Transmission Company of Nigeria (TCN) en de International Council on Large Electric Systems (CIGRE). Tijdens de top onthulde Huawei samen met zijn partners de Intelligent Substation Solution voor het gebied in Afrika ten zuiden van de Sahara, ontworpen om de digitale transformatie in de energiesector van de regio te versnellen.

Tijdens de Enlit Africa 2026 keynote-sessie hield Wang Guoyu, vicepresident van Huawei's Electric Power Digitalization BU, een toespraak met de titel "Advancing All Intelligence, Empowering the Future Power System". Hij stelde dat het toekomstgerichte prosumer-model het nieuwe paradigma voor de energietransitie aan het worden is, en dat het elektriciteitsnet zich op een cruciaal punt bevindt, namelijk de overgang naar intelligentie. en dat het elektriciteitsnet zich op een cruciaal punt bevindt in de overgang naar intelligentie. Communicatie, digitalisering en AI zorgen voor een ingrijpende verandering in de kern van energiesystemen. AI en digitale technologieën zijn de belangrijkste drijvende krachten die de gehele waardeketen van elektriciteit hervormen, van opwekking en transmissie tot en met distributie. Huawei zal doorgaan met het leveren van geavanceerde AI-mogelijkheden en betrouwbare communicatietechnologieën blijven leveren voor diverse toepassingen om Afrikaanse nutsbedrijven te ondersteunen bij hun transitie naar een nieuw tijdperk van intelligentie

Tijdens de top lanceerde Huawei, in samenwerking met CIGRE en Zhuhai Unitech Power Technology Co., Ltd., de Intelligent Power Substation Solution voor het gebied in Afrika ten zuiden van de Sahara. Deze lancering onderstreept de inzet van Huawei om via partnerschappen de upgrades van intelligente substations over het gehele continent te stimuleren.

Verschillende vertegenwoordigers van Afrikaanse nutsbedrijven deelden ook hun zienswijzen. "Deze oplossing integreert intelligente video, AI-algoritmen en veilige draadloze netwerken om vier belangrijke handmatige bewerkingen te vervangen door intelligente automatisering: monitoring, inspectie, meterlezing en analyse", zei een vertegenwoordiger. "Het stelt O&M-personeel van het substation in staat om het gehele station op afstand te bewaken. De inspectietijd is verkort van dagen naar minuten en de O&M-arbeidskosten zijn met 70% verlaagd. Onze samenwerking met Huawei heeft ons transmissienetwerk voor het eerst uitgerust met uitgebreide digitale detectiemogelijkheden, waardoor we daadwerkelijk de overstap hebben kunnen maken van reactieve reparaties naar proactieve waarschuwingen."

Na de top organiseerde Huawei samen met CIGRE en de 450 MHz Alliance een rondetafelgesprek over particuliere draadloze netwerken en telecommunicatienetwerken voor de energiesector. Gösta Kallner, uitvoerend voorzitter van de 450 MHz Alliance, benadrukte dat het private draadloze netwerk van de nutsbedrijven, gebouwd op het 450 MHz-spectrum, de hoeksteen is geworden voor het waarborgen van betrouwbare en duurzame netbewerkingen, dankzij zijn brede dekking, diverse ecosysteem en toekomstgerichte evolutiemogelijkheden. Een CIGRE-vertegenwoordiger voegde eraan toe dat vanuit het perspectief van internationale standaardisatie een uniform technisch kader en het delen van wereldwijde praktijken van cruciaal belang zijn om de digitale transformatie van elektriciteitsnetten te versnellen. Alle deelnemers waren het erover eens dat het tot stand brengen van een alomtegenwoordige, veilige en efficiënte basis voor stroomcommunicatie essentieel is om nieuwe stroomsystemen te ondersteunen en duurzame stroomontwikkeling in Afrika te bereiken.

Meer informatie: https://e.huawei.com/en/industries/grid/transmission-transformation-communication-network/smart-substation

