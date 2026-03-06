Huawei lanceert de HiSecEngine-firewalls uit de USG6000G-reeks om ondernemingen te beschermen op hun weg naar volledige intelligentie

BARCELONA, Spanje, 6 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens MWC Barcelona 2026 onthulde Huawei zijn nieuwe toonaangevende product: de HiSecEngine-firewalls uit de USG6000G-reeks, een nieuwe generatie krachtige geconvergeerde gatewayoplossingen. De gelanceerde producten omvatten drie 2U-modellen met vaste configuratie en vier desktopfirewalls uit de G-serie. Daarmee vormt deze lancering een nieuwe belangrijke mijlpaal in Huawei's portfolio voor netwerkbeveiliging, na de firewalls uit de E- en F-reeks.

Hoge prestaties: speciale beveiligingsengines zorgen voor soepele dienstverlening

Attendees at the launch ceremony included: Richard Wu, President of Security Domain, Data Communication Product Line, Huawei, Adriano da Rocha Lima, Secretary-General of the Government of Goiás State, Brazil, Jason He, President of Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales Dept, Huawei

De nieuwe firewalls uit de G-reeks zijn gebouwd op Huawei's speciale beveiligingsengines en leveren toonaangevende prestaties en detectiepercentages voor dreigingen. Huawei's firewalls uit de USG6800G-reeks met vaste configuratie zijn ontworpen voor het hoofdkantoor van ondernemingen met een netwerkverkeer met hoge volumes en complexe diensten. Daarvan bereikt de USG6885G een dreigingsbeschermingsdoorvoer van 135 Gbps, de hoogste onder 2U-firewalls met vaste configuratie. Daarmee biedt dit model twee keer zoveel prestaties en 1,5 keer de SSL-decryptiecapaciteit in vergelijking met vergelijkbare producten. Deze krachtige firewalls kunnen fungeren als hub-gateways op het hoofdkantoor en zorgen ervoor dat belangrijke diensten soepel blijven functioneren, zelfs wanneer alle beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld. Daarmee voldoen ze aan de eisen van bescherming van netwerkverkeer met hoge volumes. Voor scenario's met meerdere vestigingen integreren de desktopfirewalls uit de Huawei USG6500G-serie firewall-, router- en switchfuncties en ondersteunen zij 5G en PoE-voeding.

Hoge detectiegraad: intelligente analyse voor nauwkeurige identificatie van onbekende dreigingen

De HiSecEngine USG6000G-reeks maakt gebruik van intelligente beveiligingsrekenkracht, waardoor geavanceerde inline beveiligingsalgoritmen en realtime lokale modelinferentie mogelijk worden. Naast de bestaande bestandsdetectie voegt de reeks ook detectie van phishingwebpagina's toe, waarmee onbekende phishingaanvallen binnen milliseconden kunnen worden geblokkeerd. Met een detectiegraad van 95% voor onbekende dreigingen, 15% hoger dan het gemiddelde in de sector, kunnen ondernemingen zich beter beschermen tegen netwerkbeveiligingsrisico's en wordt de ononderbroken continuïteit van diensten gewaarborgd.

Adriano da Rocha Lima, secretaris-generaal van de regering van de Braziliaanse staat Goiás, verklaarde dat zij voortdurend werken aan de verbetering van onderwijs en digitale diensten in het hele land. Door netwerkbeveiligingsproducten van Huawei te gebruiken, hebben onze regionale overheidsdiensten efficiënte en veilige verbindingen tot stand gebracht, zodat zij de bevolking beter kunnen bedienen en de levenskwaliteit kunnen verbeteren.

Huawei's firewalls uit de HiSecEngine USG6000G-reeks kunnen worden ingezet op bedrijfskantoren, campussen en datacenters. Ze bieden een veilige interconnectie tussen het hoofdkantoor en vestigingen, evenals een veilige lokale internetuitgang. Daarmee bieden ze ondernemingen uitgebreide, toonaangevende bescherming in de sector.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925877/Attendees_launch_ceremony_included_Richard_Wu_President_Security_Domain_Data.jpg