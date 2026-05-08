450 MHz LTE: Sterker, slimmer net voor Brazilië

BELO HORIZONTE, Brazilië, 8 mei 2026 /PRNewswire/ -- Elke dag drukken miljoenen Brazilianen op een knop. Ze zetten een computer aan. Ze starten een productiemachine. En de stroomvoorziening is er gewoon. Maar wat achter die knop ligt, is oneindig complexer geworden. De vraag is veranderd: Nieuwe technologieën, nieuwe consumptiepatronen, nieuwe kwaliteitsnormen. En in dit nieuwe scenario blijft één ding een absolute voorwaarde voor elke economische ambitie: Beschikbare, continue en efficiënte energie.

De Braziliaanse energiesector is een van de grootste en meest complexe ter wereld: Ongeveer 90 miljoen consumenten. Meer dan 700.000 kilometer distributienetwerken. Een infrastructuur die simpelweg nooit kan stoppen. En het was juist in deze context dat CEMIG. Companhia Energética de Minas Gerais(CEMIG), besloot zijn digitale transformatie te bevorderen.

Sandro Bernardes, Projectmanager Netwerken en Telecommunicatie, VPI/TC van CEMIG, zei: CEMIG wordt beschouwd als het grootste geïntegreerde elektriciteitsbedrijf van Brazilië en is actief op het gebied van opwekking, transmissie, distributie en verkoop van elektriciteit. In de staat Minas Gerais bedienen we 774 gemeenten, met in totaal meer dan 9 miljoen klanten in ons gehele concessiegebied. CEMIG beheert een van de meest uitgebreide elektriciteitsnetwerken in Brazilië en heeft als missie om de bevolking van Minas Gerais te voorzien van hoogwaardige energie: veilige energie, van de grote steden tot de plattelandsgebieden, en van de industrie tot de agrarische sector. Om aan deze verantwoordelijkheid te voldoen, voert CEMIG het grootste investeringsplan uit in zijn geschiedenis:

Verdubbeling van het aantal onderstations, uitbreiding van de capaciteit en modernisering van de bedrijfsvoering. Om deze groei echter te kunnen volhouden, hebben we een beperking vastgesteld: het bereik van onze telecommunicatieoplossingen. Het elektriciteitsnet van CEMIG blijft zich uitbreiden om de bevolking van Minas Gerais te voorzien van steeds meer veiligheid, kwaliteit en veerkracht. Onze telecommunicatie-infrastructuur moest gelijke tred houden met deze groei en aanwezig zijn in al onze faciliteiten.

In dit scenario zocht CEMIG een strategische partner. Huawei is geselecteerd via een openbare aanbestedingsprocedure, waarbij het bedrijf het beste voorstel indiende dat technisch gezien voldeed aan de gestelde eisen voor elektriciteitsoplossingen. Met het eLTE Private Network Solution voor elektriciteit van Huawei zal CEMIG een telecommunicatienetwerk met een hoge capaciteit exploiteren dat de gehele staat bestrijkt en centraal wordt beheerd vanuit onze controlecentra. Voor CEMIG gaat dit partnerschap verder dan technologie. Het is een efficiënte kapitaaltoewijzing met de beste kosten-batenverhouding. Het maakt ook de modernisering van activa mogelijk. Bovendien is een degelijk telecommunicatiesysteem van essentieel belang voor een veilige werking en automatisering. Bovendien is de volgende stap voor de sector de invoering van private netwerken zoals LTE. En CEMIG heeft, na het uitvoeren van zowel interne als externe studies, de frequentie van 450 MHz gekozen. Deze frequentie voldoet aan de 3GPP-standaard en biedt een volwassen end-to-end-ecosysteem. Het maakt een brede dekking en massale verbindingen mogelijk. Het biedt een hoge betrouwbaarheid en een sterke kostenefficiëntie. Het wordt wereldwijd door de energiesector overgenomen. En Huawei is een van de toonaangevende spelers op het gebied van elektriciteitsoplossingen.

