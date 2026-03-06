Huawei lanceert de verbeterde Xinghe AI Fabric 2.0-oplossing voor het AI-tijdperk

BARCELONA, Spanje, 6 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens MWC Barcelona 2026 lanceerde Huawei de verbeterde Xinghe AI Fabric 2.0-oplossing en de eerste commercieel beschikbare 51.2T (128 × 400GE) vloeistofgekoelde switch met vaste configuratie in de sector: de CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Deze volledig nieuwe oplossingen geven een nieuwe impuls aan de digitale en intelligente transformatie van ondernemingen wereldwijd.

Arthur Wang delivering a keynote speech

Arthur Wang, directeur van het Data Center Network Domain binnen Huawei's productlijn voor datacommunicatie, verklaarde dat datacenternetwerken zich snel hebben ontwikkeld van voornamelijk virtualisatie en cloud naar een nieuwe fase van AI. De nieuw uitgebrachte Xinghe AI Fabric 2.0-oplossing is gebaseerd op een drielagige netwerkarchitectuur bestaande uit AI Brain, AI Connectivity en AI Network Elements, en integreert vier kerncapaciteiten:

Rock-Solid Architecture 2.0, die drie niveaus van hoge betrouwbaarheid garandeert met behulp van de AI Eagle-Eye Engine





StarryWing Digital Map 2.0, die drie niveaus van automatisering biedt met NetMaster





Xinghuan AI Turbo 2.0, die Network Packet Load Balancing (NPLB) en Network Stream Load Balancing (NSLB) ondersteunt





iFlashboot 2.0, dat ultrasnelle herstarts binnen 5 seconden biedt

Met deze innovaties kunnen ondernemingen altijd beschikbare AI-agentische datacenternetwerken met volledige computingkracht bouwen.

Huawei lanceerde ook de eerste commercieel uitgebrachte 51.2T (128 × 400GE) vloeistofgekoelde switch met vaste configuratie in de sector: de CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Dit product biedt 100% vloeistofkoeling voor optische modules en levert daarmee een twee keer zo hoge warmteafvoerefficiëntie als het gemiddelde in de sector. Het ondersteunt de inzet van acht switches per rack, waardoor de benuttingsgraad van het rack wordt verdubbeld.

Bovendien lanceerde Huawei de volledige reeks optische modules van het type 800GE/400GE StarryLink, die zich onderscheiden door een betrouwbaarheid die twee keer hoger ligt dan het gemiddelde in de sector en ultralange transmissieafstanden.

Op de stand voor datacenternetwerken presenteerde Huawei het volledige portfolio van 800GE-producten: de CloudEngine modulaire switches uit de XH16800-reeks met tot 768 × 800GE-poorten, de CloudEngine XH9330-switch met vaste configuratie met 128 × 800GE-poorten, de CloudEngine XH9320-switch met vaste configuratie met 64 × 800GE-poorten, en de volledige reeks 800GE StarryLink-optische modules. Andere tentoongestelde toonaangevende producten zijn onder meer de CloudEngine XH9230-128DQ-LC, de eerste 51.2T high-density vloeistofgekoelde switch in de sector.

Huawei zal zich in de toekomst blijven inzetten voor open samenwerking, terwijl het de innovatie van technologie voor datacenternetwerken verdiept en intelligente upgrades blijft stimuleren. Samen met klanten en partners wereldwijd zal Huawei ook gezamenlijke innovatie stimuleren om meer waarde te creëren voor zowel klanten als sectoren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926071/Arthur_Wang_delivering_a_keynote_speech.jpg