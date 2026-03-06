Huawei Lansir Solusi Xinghe AI Fabric 2.0 Versi Terbaru untuk Era AI

Menurut Arthur Wang, President, Data Center Network Domain, Huawei Data Communication Product Line, jaringan pusat data telah berkembang pesat dari tahap virtualisasi dan komputasi awan (cloud) menuju era baru yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI). Solusi Xinghe AI Fabric 2.0 terbaru dirancang dengan arsitektur jaringan tiga lapis yang terdiri atas AI Brain, AI Connectivity, dan AI Network Elements, serta dilengkapi empat kemampuan utama:

Rock-Solid Architecture 2.0 yang menghadirkan tiga level keandalan tinggi melalui teknologi AI Eagle-Eye Engine

StarryWing Digital Map 2.0 yang menyediakan tiga level otomatisasi dengan dukungan NetMaster

Xinghuan AI Turbo 2.0 yang menghadirkan kemampuan Network Packet Load Balancing (NPLB) dan Network Stream Load Balancing (NSLB)

(NPLB) dan (NSLB) iFlashboot 2.0 yang memungkinkan proses reboot ultra-cepat dalam waktu 5 detik

Berbagai inovasi ini membantu berbagai perusahaan membangun jaringan pusat data berbasiskan AI yang selalu aktif dan mampu memenuhi seluruh kebutuhan komputasi.

Huawei juga meluncurkan liquid-cooled fixed switch komersial 51.2T pertama di industri, CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Produk ini menggunakan 100% sistem pendinginan cair untuk modul optik, dengan efisiensi pembuangan panas dua kali lebih tinggi dibandingkan kinerja rata-rata industri. Switch ini mendukung pemasangan hingga delapan perangkat per kabinet, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan kabinet hingga dua kali lipat.

Selain itu, Huawei juga memperkenalkan seri lengkap modul optik 800GE/400GE StarryLink, menawarkan tingkat keandalan dua kali lebih tinggi dari standar industri, serta kemampuan transmisi jarak jauh yang lebih baik.

Pada area pameran jaringan pusat data, Huawei menampilkan portofolio lengkap produk 800GE, termasuk: modular switch seri CloudEngine XH16800 series dengan 768 × 800GE porta, fixed switch CloudEngine XH9330 dengan 128 × 800GE porta, fixed switch CloudEngine XH9320 dengan 64 × 800GE porta, serta seluruh optical module dari seri 800GE StarryLink. Beberapa produk unggulan lainnya juga dipamerkan Huawei, termasuk CloudEngine XH9230-128DQ-LC, switch berpendingin cair dengan kepadatan tinggi 51.2T pertama di industri.

Ke depan, Huawei akan terus berkomitmen pada kolaborasi terbuka, serta memperdalam inovasi teknologi jaringan pusat data guna mendukung peningkatan kecerdasan digital. Bersama pelanggan dan mitra global, Huawei juga akan mendorong inovasi bersama untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi berbagai industri.

