Huawei dévoile la solution Xinghe AI Fabric 2.0 améliorée pour l'ère de l'IA

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Au MWC Barcelona 2026, Huawei a dévoilé la solution Xinghe AI Fabric 2.0 mise à niveau et le premier commutateur fixe commercial de 51,2 T (128 × 400GE) refroidi par liquide-CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Ces toutes nouvelles offres donnent un nouvel élan à la transformation numérique et intelligente des entreprises du monde entier.

Arthur Wang delivering a keynote speech

Arthur Wang, président du domaine des réseaux de centres de données de la ligne de produits de communication de données de Huawei, a déclaré que les réseaux de centres de données sont passés rapidement de la virtualisation prédominante et du cloud à une nouvelle étape de l'IA. La nouvelle solution Xinghe AI Fabric 2.0 repose sur une architecture de réseau à trois niveaux (AI Brain, AI Connectivity et AI Network Elements) et intègre quatre capacités essentielles :

L'architecture Rock-Solid 2.0 qui garantit trois niveaux de haute fiabilité avec le moteur AI Eagle-Eye





StarryWing Digital Map 2.0 qui offre trois niveaux d'automatisation avec NetMaster





Xinghuan AI Turbo 2.0, qui offre des capacités d'équilibrage de la charge des paquets de réseau (NPLB) et de la charge des flux de réseau (NSLB).





iFlashboot 2.0 qui permet des redémarrages ultra-rapides en 5 secondes

Ensemble, ces innovations permettent aux entreprises de construire des réseaux de centres de données agentiques basés sur l'IA toujours actifs avec une puissance de calcul totale.

Huawei a également lancé le premier commutateur fixe à refroidissement liquide de 51,2 T (128 × 400GE) de l'industrie - CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Ce produit assure un refroidissement liquide à 100 % pour les modules optiques, offrant une efficacité de dissipation thermique deux fois supérieure à la moyenne de l'industrie. Il permet le déploiement de huit commutateurs par armoire, doublant ainsi l'efficacité de l'utilisation de l'armoire.

En outre, Huawei a dévoilé la série complète de modules optiques StarryLink 800GE/400GE, qui se distinguent par une fiabilité deux fois supérieure à la moyenne du secteur et des capacités de transmission ultra-longues.

Le stand du réseau de centre de données de Huawei présentait le portefeuille complet de produits 800GE : Les commutateurs modulaires de la série CloudEngine XH16800 avec jusqu'à 768 × 800GE ports, le commutateur fixe CloudEngine XH9330 avec 128 × 800GE ports, le commutateur fixe CloudEngine XH9320 avec 64 × 800GE ports, et la série complète de modules optiques StarryLink 800GE. Parmi les autres expositions présentées figuraient des produits phares tels que le CloudEngine XH9230-128DQ-LC, le premier commutateur haute densité à refroidissement liquide de 51,2 T de l'industrie.

À l'avenir, Huawei restera attaché à la collaboration ouverte, à l'approfondissement continu de l'innovation technologique en matière de réseaux de centres de données et à l'avancement des mises à niveau intelligentes. En collaboration avec ses clients et partenaires mondiaux, Huawei favorisera également l'innovation conjointe afin de créer une plus grande valeur pour les industries et les clients.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2926071/Arthur_Wang_delivering_a_keynote_speech.jpg