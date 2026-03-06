Huawei przedstawia ulepszone rozwiązanie Xinghe AI Fabric 2.0 dla ery sztucznej inteligencji

BARCELONA, Hiszpania, 6 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2026 firma Huawei zaprezentowała ulepszone rozwiązanie Xinghe AI Fabric 2.0 oraz pierwszy w branży komercyjny przełącznik stały 51,2T (128 × 400GE) chłodzony cieczą - CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Te zupełnie nowe produkty nadają nowy impuls cyfrowej i inteligentnej transformacji przedsiębiorstw na całym świecie.

Arthur Wang delivering a keynote speech
Arthur Wang, prezes działu sieci centrów danych w linii produktów do transmisji danych firmy Huawei, stwierdził, że sieci centrów danych szybko przeszły od dominującej wirtualizacji i chmury do nowego etapu sztucznej inteligencji. Nowo wprowadzone rozwiązanie Xinghe AI Fabric 2.0 opiera się na trójwarstwowej architekturze sieciowej obejmującej mózg AI, łączność AI i elementy sieciowe AI oraz integruje cztery podstawowe funkcje:

  • solidną architekturę 2.0, która zapewnia trzy poziomy wysokiej niezawodności dzięki silnikowi AI Eagle-Eye Engine;

  • mapę cyfrową StarryWing 2.0, która zapewnia trzy poziomy automatyzacji dzięki NetMaster;

  • Xinghuan AI Turbo 2.0, który oferuje funkcje równoważenia obciążenia pakietów sieciowych (NPLB) i równoważenia obciążenia strumieni sieciowych (NSLB);

  • iFlashboot 2.O, który umożliwia ultraszybkie ponowne uruchamianie w ciągu 5 sekund.

Dzięki tym innowacjom przedsiębiorstwa mogą budować zawsze aktywne sieci centrów danych z agentami AI o pełnej mocy obliczeniowej.

Huawei wprowadził również na rynek pierwszy w branży komercyjny, chłodzony cieczą przełącznik o stałej konfiguracji 51,2T (128 × 400GE) - CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Produkt ten zapewnia 100% chłodzenie cieczą modułów optycznych, zapewniając dwukrotnie większą wydajność rozpraszania ciepła niż średnia w branży. Obsługuje on wdrożenie ośmiu przełączników na szafę, podwajając wydajność wykorzystania szafy.

Ponadto firma Huawei zaprezentowała pełną serię modułów optycznych 800GE/400GE StarryLink, które wyróżniają się niezawodnością dwukrotnie przewyższającą średnią branżową oraz możliwościami transmisji na bardzo duże odległości.

Na stoisku poświęconym sieciom centrów danych firma Huawei zaprezentowała pełną ofertę produktów 800GE: przełączniki modułowe CloudEngine serii XH16800 z maksymalnie 768 portami 800GE, przełącznik o stałej konfiguracji CloudEngine XH9330 z 128 portami 800GE, przełącznik o stałej konfiguracji CloudEngine XH9320 z 64 portami 800GE oraz pełną serię modułów optycznych 800GE StarryLink.

Inne prezentowane eksponaty obejmowały flagowe produkty, takie jak CloudEngine XH9230-128DQ-LC, pierwszy w branży przełącznik o wysokiej gęstości 51,2 T z chłodzeniem cieczą.

W przyszłości firma Huawei zamierza nadal angażować się w otwartą współpracę, nieustannie pogłębiając innowacje w zakresie technologii sieciowych centrów danych i promując inteligentne modernizacje. Wspólnie z globalnymi klientami i partnerami firma Huawei będzie również wspierać wspólne innowacje, aby tworzyć większą wartość zarówno dla branż, jak i klientów.

