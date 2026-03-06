Huawei, Yapay Zekâ Çağı için Yükseltilmiş Xinghe AI Fabric 2.0 Çözümünü Tanıttı

BARSELONA, İspanya, 6 Mart 2026 /PRNewswire/ -- Huawei, MWC Barcelona 2026'da yükseltilmiş Xinghe AI Fabric 2.0 Çözümünü ve sektörün ilk ticari 51,2T (128 × 400GE) sıvı soğutmalı sabit anahtarını tanıttı—CloudEngine XH9230-128DQ-LC'yi tanıttı. Bu yepyeni teklifler, dünya çapındaki işletmelerin dijital ve akıllı dönüşümüne yeni bir ivme kazandırıyor.

Arthur Wang delivering a keynote speech

Huawei'in Veri İletişimi Ürün Grubu Veri Merkezi Ağ Alanı Başkanı Arthur Wang, veri merkezi ağlarının ağırlıklı olarak sanallaştırma ve buluttan yapay zekânın yeni bir aşamasına doğru hızla ilerlediğini belirtti. Yeni piyasaya sürülen Xinghe AI Fabric 2.0 Çözümü, AI Brain, AI Connectivity ve AI Network Elements olmak üzere üç katmanlı bir ağ mimarisi üzerine kuruludur ve dört temel özelliği entegre eder:

AI Eagle-Eye Engine ile üç seviyeli yüksek güvenilirlik sağlayan Rock-Solid Architecture 2.0





NetMaster ile üç seviyede otomasyon sağlayan StarryWing Digital Map 2.0





Ağ Paket Yükü Dengeleme (NPLB) ve Ağ Akışı Yükü Dengeleme (NSLB) özellikleri sunan Xinghuan AI Turbo 2.0





5 saniye içinde ultra hızlı yeniden başlatma sağlayan iFlashboot 2.0

Bu inovasyonlar birlikte, işletmelere tam bilgi işlem gücüne sahip, sürekli çalışan yapay zekâ ajanlı veri merkezi ağları kurmalarını sağlar.

Huawei ayrıca sektörün ilk ticari 51,2T (128 × 400GE) sıvı soğutmalı sabit anahtarı olan CloudEngine XH9230-128DQ-LC'yi de piyasaya sürdü. Bu ürün, optik modüller için %100 sıvı soğutma sağlayarak sektör ortalamasının iki katı ısı dağıtma verimliliği sunar. Kabin başına sekiz anahtarın dağıtımını destekleyerek kabin kullanım verimliliğini iki katına çıkarır.

Ayrıca Huawei, sektör ortalamasının iki katı güvenilirliği ve ultra uzun iletim kapasitesiyle öne çıkan 800GE/400GE StarryLink optik modüllerinin tam serisini tanıttı.

Huawei'in veri merkezi ağı standında 800GE ürün portföyünün tamamı sergilendi: 768 × 800GE bağlantı noktasına sahip CloudEngine XH16800 serisi modüler anahtarlar, 128 × 800GE bağlantı noktasına sahip CloudEngine XH9330 sabit anahtar, 64 × 800GE bağlantı noktasına sahip CloudEngine XH9320 sabit anahtar ve 800GE StarryLink optik modüllerinin tam serisi. Öne çıkan diğer sergiler arasında, sektörün ilk 51,2T yüksek yoğunluklu sıvı soğutmalı anahtarı olan CloudEngine XH9230-128DQ-LC gibi amiral gemisi ürünler yer aldı.

İleriye baktığımızda, Huawei açık işbirliğine, veri merkezi ağ teknolojisi inovasyonunu sürekli derinleştirmeye ve akıllı yükseltmeleri ilerletmeye kararlı olmaya devam edecektir. Huawei, küresel müşterileri ve ortaklarıyla birlikte, hem sektörler hem de müşteriler için daha fazla değer yaratmak üzere ortak inovasyonu da teşvik edecektir.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2926071/Arthur_Wang_delivering_a_keynote_speech.jpg