화웨이, AI 시대를 위한 업그레이드된 Xinghe AI Fabric 2.0 솔루션 공개

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 6일 /PRNewswire/ -- MWC 바르셀로나 2026(MWC Barcelona 2026)에서 화웨이(Huawei)가 업그레이드된 Xinghe AI Fabric 2.0 솔루션과 업계 최초의 상업용 51.2T(128 × 400GE) 수랭식 고정형 스위치인 CloudEngine XH9230-128DQ-LC를 공개했다. 이 신규 제품군은 전 세계 기업의 디지털 및 지능형 전환에 새로운 동력을 제공할 것으로 기대된다.

화웨이 데이터통신 제품군(Data Communication Product Line)의 아서 왕(Arthur Wang) 데이터센터 네트워크 도메인 사장은 데이터센터 네트워크가 가상화와 클라우드 중심 단계에서 AI 중심의 새로운 단계로 빠르게 발전하고 있다고 밝혔다. 새롭게 공개된 Xinghe AI Fabric 2.0 솔루션은 AI 브레인(AI Brain), AI 연결성(AI Connectivity), AI 네트워크 요소(AI Network Elements)로 구성된 3계층 네트워크 아키텍처를 기반으로 하며, 다음과 같은 네 가지 핵심 기능을 통합한다.

Arthur Wang delivering a keynote speech (PRNewsfoto/Huawei)

• AI Eagle-Eye Engine을 통해 3단계 수준의 고신뢰성을 보장하는 Rock-Solid Architecture 2.0

• NetMaster를 통해 3단계 자동화를 제공하는 StarryWing Digital Map 2.0

• 네트워크 패킷 로드 밸런싱(Network Packet Load Balancing, NPLB)과 네트워크 스트림 로드 밸런싱(Network Stream Load Balancing, NSLB)을 제공하는 Xinghuan AI Turbo 2.0

• 5초 이내 초고속 재부팅을 지원하는 iFlashboot 2.0

이러한 혁신은 완벽한 컴퓨팅 파워를 온전히 활용할 수 있는 상시 가동(always-on) AI 에이전틱(agentic) 데이터센터 네트워크 구축을 지원한다.

또한 화웨이는 업계 최초의 상업용 51.2T(128 × 400GE) 수랭식 고정형 스위치인 CloudEngine XH9230-128DQ-LC도 함께 출시했다. 이 제품은 광 모듈을 위한 100% 액체 냉각을 제공해 업계 평균 대비 2배의 열 방출 효율을 구현한다. 또한 캐비닛당 최대 8대의 스위치 배치를 지원해 캐비닛 활용 효율을 두 배로 높인다.

이와 함께 화웨이는 업계 평균 대비 두 배 수준의 신뢰성과 초장거리 전송 기능을 특징으로 하는 800GE/400GE StarryLink 광 모듈 풀 시리즈도 공개했다.

화웨이 데이터센터 네트워크 전시 부스에서는 최대 768 × 800GE 포트를 지원하는 CloudEngine XH16800 시리즈 모듈형 스위치, 128 × 800GE 포트를 지원하는 CloudEngine XH9330 고정형 스위치, 64 × 800GE 포트를 지원하는 CloudEngine XH9320 고정형 스위치, 800GE StarryLink 광 모듈 풀 시리즈 등 800GE 제품 포트폴리오 전체가 소개됐다. 기타 주요 전시품으로는 업계 최초의 51.2T 고밀도 수랭식 스위치인 CloudEngine XH9230-128DQ-LC 등 화웨이의 플래그십 제품도 포함됐다.

앞으로도 화웨이는 개방형 협력을 지속하며 데이터센터 네트워크 기술 혁신을 심화하고 지능형 업그레이드를 추진할 계획이다. 또한 전 세계 고객 및 파트너와 협력해 공동 혁신을 주도하고 산업과 고객에게 더 큰 가치를 창출해 나갈 방침이다.

SOURCE Huawei